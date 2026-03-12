【創刊】HR×AIの最前線情報メディア「HR×AI総研」、SOKUDANがリリース

CAMELORS株式会社

転職マーケットにいない即戦力人材を最速で獲得できるフリーランス・副業マッチング『SOKUDAN（ソクダン）(https://sokudan.work/business)』を運営する、CAMELORS株式会社(https://www.camelors.com/)（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田根靖之）は、プロ人材を採用したい企業様向けに、AI時代を切り拓くHRメディア「HR×AI総研(https://business.sokudan.work/magazine/)」を創刊したことをお知らせいたします。

1. 新メディア創刊の背景

近年、生成AIの急速な普及により、コンテンツ制作・データ分析・システム開発など、あらゆる職域にAIが浸透し、個人の生産性が飛躍的に向上しています。この変化は企業の人材戦略にも根本的な見直しを迫っており、採用すべき人材像やフリーランス活用、AIを前提とした組織設計が重要性を増しています。

一方、人事・採用担当者がこれらの変化をキャッチアップするための実践的な情報源は、まだ十分とは言えません。そこで当社はこの課題に正面から向き合うべく、新メディア ーAI時代を切り拓くHRメディアー「HR×AI総研(https://business.sokudan.work/magazine/)」を創刊いたしました。

2. 新メディア「HR×AI総研」の概要

「HR×AI総研(https://business.sokudan.work/magazine/)」は、人材領域（HR）と人工知能（AI）のトレンドを掛け合わせた、企業の人事・採用担当者に特化したメディアです。

単なる採用手法の紹介にとどまらず、AIが人事業務にもたらす変革や、生成AIを活用した採用プロセスの最適化、労働市場の最新動向など、今この瞬間に必要な最先端の情報をお届けします。

変化のスピードが増す採用現場において、人事・採用の現場で即実践できる「今すぐ使える情報」と「未来を見据えた視点」の両方を得られるナレッジを、スピーディかつ体系的に発信することで、企業の人材戦略の高度化に貢献してまいります。

また、これまで情報発信を行ってきた「SOKUDAN Magazine(https://magazine.sokudan.work/)」は、引き続きフリーランス・副業などの人材向けの情報発信メディアとして運営いたします。

「HR×AI総研(https://business.sokudan.work/magazine/)」と「SOKUDAN Magazine(https://magazine.sokudan.work/)」の2媒体体制により、企業の採用担当者からプロ人材まで、それぞれのニーズに応じた専門性の高い情報をお届けしてまいります。

今後とも両メディアをぜひご活用ください。

転職マーケットにいない即戦力人材を最短1日で見つけることができる、最速のフリーランス・副業マッチングプラットフォームです。20代後半～40代前半のIT領域に強いエンジニア、マーケター、セールス、BizDev、UI・UXデザイナーの5職種を中心に、最近ではAIエンジニア、AIコンサルタントなども増えております。また、スタートアップや上場企業との取引も増え、正社員で即戦力人材を採用したくても「採用するまで何か月も時間を要する」「スカウトメールの反応率が下がってきている」といったお悩みを持つ採用担当者様の課題解決のためのサービスを提供しております。

