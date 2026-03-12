【国内初】クラウドエース、次世代 AI クリエイティブ プラットフォーム「Floyo AI」の認定リセールパートナーに選出。

クラウドエース株式会社

クラウドエース株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉積 礼敏、以下クラウドエース）は、2026 年 3 月 12 日、Think Diffusion Inc.（本社：米国テキサス州、以下 ThinkDiffusion）が提供する、オープンソースの生成 AI ワークフロー プラットフォーム「Floyo AI（フロヨエーアイ）」の取り扱いを開始いたします。これに伴い、同サービスの国内初のリセールパートナーとして認定されましたことも、あわせてお知らせいたします。

Floyo AI とは：次世代 AI クリエイティブ プラットフォーム

Floyo AI は、オープンソースの強力な AI ワークフローをブラウザ上で実行・共有できるプラットフォームです。動画、アニメ、広告など、高度なビジュアル制作に特化しています。最大の特徴は、特定の AI モデルに依存しない「ワークフロー ベース」のアーキテクチャです。これにより、最新モデルへの差し替えも、制作パイプラインという骨組みは維持したまま、中核となる AI モデルのみを最新のものへとシームレスに換装することが可能になりました。AI によるクリエイティブ制作を個人の実験的な試行錯誤から、「本番クオリティの映像・ビジュアルのアウトプット」へと昇華させ、クリエイターの想像力を瞬時に、かつ無駄のないコストで具現化します。

主な特長と導入メリット

- ワークフローの共有・資産化によるチーム制作の標準化制作プロセスをワークフローとして共有・資産化できるため、チームの誰もが同じ手法でクリエイティブ制作を行うことが可能になります。- 共通の世界観を保ったクリエイティブ制作共通のワークフローを活用することで、プロジェクト全体のビジュアルや世界観の一貫性を保ちながら制作を進めることができます。- 高い再現性による効率的な制作プロセス一度構築したワークフローを繰り返し活用することで、アイデアを迅速にビジュアル化しながら、安定した品質でクリエイティブを継続的に制作できます。

＜クラウドエースの支援体制＞

日本初のリセールパートナーとして、導入から運用までをワンストップでご支援します。

Floyo AI の概要はこちら

- ライセンス提供：国内での契約・支払いをサポート（円建て請求書発行）- ワークフロー設計・実装支援：現場の制作ラインに合わせたワークフロー構築- 導入支援トレーニング：現場のクリエイターが使いこなすための実践的レクチャー

https://www.floyo.ai/enterprise

クラウドエース株式会社について

本社 : 東京都千代田区大手町 1-7-2 東京サンケイビル 26 階

代表取締役社長 : 吉積 礼敏

ウェブサイト：https://cloud-ace.jp

事業内容：クラウドエースは、AI ネイティブな業務とシステムを設計する IT 戦略パートナーです。企業の AX や DX を戦略から実装、運用までワンストップでご支援します。傑出した技術力の証明として Google Cloud Partner プログラムにおいて Service および Co-sell のカテゴリで最上位となるDiamond パートナー認定を受け、Google Cloud Partner Top Engineer に選出されたエンジニアをはじめとした多数のエキスパートが在籍。プロジェクトを共にするお客様にあらゆる場面で感動していただけるよう、AI 駆動による圧倒的スピードでビジネスの可能性を最大化します。

※Google Cloudは Google LLC の商標です。