『AI開発を加速させるはずのインフラが、運用の複雑さで足かせになっていませんか？』というテーマのウェビナーを開催

■こんな方におすすめ

エンドユーザー企業の情シス／基盤運用・AI推進担当の方



■複雑なインフラ運用がAI開発のボトルネックに

AI活用の本格化に伴い、現場には仮想マシン（VM）に加え、KubernetesやGPUリソースの高度な管理が求められています。しかし、これらをCUI（コマンド）中心で管理する従来の手法は、一部の専門家への過度な依存を招き、結果としてリソース配分の遅延や設定ミス、ひいてはAI開発の停滞を引き起こしています。

本セミナーでは、マルチクラウド・AIプラットフォーム「OKESTRO」を活用し、「Web UIによるインフラ運用の民主化」を実現する方法を解説します。





■GUIとテンプレート活用でGPU基盤の迅速立ち上げと運用を実現し、遅いAI開発からの脱却OKESTROは、整備が追いつかないGPU基盤の課題を解決します。GPUノードを含む仮想環境をGUIから迅速に構築し、CUDA・PyTorch等のAI環境もテンプレートで即座に提供。さらに、導入後すぐに運用を開始できる「オンプレミス型アプライアンス」についてもご紹介。ハードウェアとソフトウェアが最適化された形での提供により、複雑な設計・構築期間を大幅に短縮します。難解なKubernetesを意識せず、ダッシュボード一つでチーム単位の管理・制御を可能にする、次世代のAIインフラ運用の形を提示します。■AI基盤の「3つの壁」を一気に解消するアプローチ「3つの壁」の打破： 専門性・混在環境・GPUリソース活用をWeb UI一つで解決する手法AI開発の即時スタート： CUDA・PyTorch環境をテンプレートで提供し、開発スピードを最大化する方法GPU基盤の効率管理： Kubernetesベースの強みを活かし、ダッシュボードでチームごとの利用把握・制御を実現運用標準化の具体策： 属人化を排除し、少人数でもミスなく高品質にインフラを維持する仕組み最短距離での基盤構築： 構築期間を劇的に短縮し、すぐに始められる「アプライアンス製品」の活用メリット■主催・共催株式会社トゥモロー・ネット■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

