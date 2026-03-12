『報告書の転記・取りまとめに時間を取られていませんか？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/cy-com-20260330/M1D



■現場から役員までの情報伝達が、週次・月次などの定例報告で多段化

一般的な企業では、現場担当者から課長・部長・役員へと情報が渡っていくにつれ、報告書のやり取りがどうしても多段になりやすくなります。結果として、状況を共有するための報告会（週次・月次）のための資料作成・関係者の確認や調整などの作業が多く発生するため、意思決定までの動きが重くなりがちです。





■「意思決定のための情報共有」よりも、編集・整形に時間を取られる報告が多段化すると、現場の情報が担当者から課長・部長・役員へとバケツリレーのように受け渡される中で、途中でExcelの集計結果などの転記や貼り付けが発生しやすくなります。すると、入力ミスや抜け漏れ、数字の整合確認などに時間が取られて差し戻しや修正が増え、報告対応が“終わらない仕事”になりがちです。結果として、報告書を「作る」以上に編集・整形・取りまとめに工数がとられ、現場の改善やメンバー支援、意思決定など本来の業務に使う時間が削られてしまいます。■25万社導入のプラットフォームで実現！現場の入力がそのまま報告書になる仕組みをデモで解説本セミナーでは、 世界25万社でご利用いただいている ノーコードのワークプラットフォーム monday.com をご紹介し、現場で入力した情報をそのままダッシュボードで可視化し、報告へつなげていく進め方を、デモを交えて分かりやすく解説します。monday.comは、2025年ガートナー(R)のマジック・クアドラント(TM)「コラボレーティブワークマネジメント（CWM）」部門において、3年連続でリーダーとして評価されています。ノーコードのため、開発スピードを確保しながら、情報の分散や属人化しがちな業務を整理しやすい点も特長です。当日は、Excelへの転記や取りまとめの負担を抑えつつ、差し戻しや手戻りを減らし、報告のやり取りをよりスムーズにするためのポイントを具体的にお伝えします。■こんな方におすすめ- Excel転記や取りまとめの負担を減らし、入力から可視化・報告まで一気通貫の運用に切り替えたい管理職の方- 差し戻しや手戻りが多く、報告内容の粒度を揃えて報告プロセスを標準化したい現場マネージャの方- 報告の遅れで意思決定が後手になり、状況をリアルタイムに把握したい部門長の方■主催・共催サイバーコム株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

