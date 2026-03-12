【3月12日（木）開催】共催セミナー『ECで成果を出す企業は「有名商品」を選ばない』を開催

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは、4社共催のオンラインセミナー『ECで成果を出す企業は「有名商品」を選ばない』を2026年3月12日（木）11時から開催いたします。

株式会社LeaguE/株式会社そばに/株式会社HMit/株式会社ファンコミュニケーションズ の４社が、

EC成長の考え方と実践ポイントを徹底解説します。



視聴予約はこちら(https://heaaartbeats.co.jp/2026/02/13/20260312/)

セミナー概要

EC市場は拡大している。

それなのに、売上は思うように伸びない。



有名ブランドは強く、

ネームバリューのある商品ほど競争は激化。

「結局、知名度がないと売れない」

そう感じている方も多いのではないでしょうか。



有名商品は、確かに売りやすい。

しかし実際には、有名商品に頼らず、安定した成果を出している企業も存在します。



本当に問われているのは、

誰に、どんな文脈で、その商品を届けているのかです。



本ウェビナーでは、

ネームバリューではなく

商品選定と売り方の設計によって成果を出す

EC成長の考え方と実践ポイントを解説します。

こんな方におすすめ

- 「良い商品なのに売れない」と感じている- 商品開発・商品選定に悩んでいる- これからEC事業を立ち上げたい- 自社に合った“勝てる商材”を見つけたい- 有名商品に頼らない成長モデルを知りたい

アジェンダ

第1部（11:05～11:30） 株式会社LeaguE

勝部 雄太（かつべ ゆうた）

株式会社LeaguE 取締役副社長

【企画・開発なし】ゼロから売れるECブランドの立ち上げ方 ～海外ブランドの人気商品を独占販売する方法～

海外で売れている日本未上陸のブランドの独占販売権を獲得し販売する“海外ブランド総代理ビジネス”。

仕入れ資金不要かつ在庫リスクなしのスモールスタートで販売初月から1000万円超の売上を作る方法に注目が集まっています。

海外のヒット商品の日本における独占販売権の獲得方法から、クラファンを活用したリスクを大幅に抑えて販売し、

新規の物販事業を軌道に乗せるまでの戦略を事例を交えながら解説します。

第2部（11:30～11:55） 株式会社そばに

足立障后（あだちしょうご）

株式会社そばに 執行役員

AmazonでD2C参入!1商品から年商1億円を達成するEC事業ロードマップ

なぜ売れないのか？答えは「商品選定」にあります。

売れている商品はマーケットインの視点で、ニーズに応え競合より優れたスペックと価格で作られています。

本セミナーでは、売れる商品の見つけ方から、販売戦略設計、スケジューリング、

Amazon起点のD2C立ち上げまでを具体的なロードマップでご提案します。

第3部（11:55～12:20） 株式会社HMit

森 裕也（もり ゆうや）

株式会社HMit 代表取締役 副社長

脱・価格競争。レッドオーシャンを回避し、 「文脈」で売上をつくるEC戦略

拡大を続けるEC市場。

しかし、「知名度がないと売れない」「有名商品との価格競争に疲弊している」という悩みは後を絶ちません。

実は、ECで長く成果を出し続ける企業ほど、安易に「有名商品」を選びません。

彼らが重視するのは、商品のネームバリューではなく、「誰に、どんな文脈で届けるか」という設計です。

その最適解の一つが、「ギフトEC」への参入です。 贈り物という文脈において、顧客が求めているのは「有名なロゴ」よりも「相手を想うストーリー」です。ここには、無名商品でも高単価で選ばれ、長く愛されるチャンスが眠っています。

本ウェビナーでは、脱・価格競争を実現する「ギフト戦略」を軸に、商品選定と売り方の極意を解説。「知名度勝負」から抜け出し、賢く利益を生み出すためのEC成長戦略をお伝えします。

第4部（12:20～12:45） 株式会社ファンコミュニケーションズ

美濃輪 祐（みのわ たすく）

株式会社ファンコミュニケーションズ エキスパート

AI時代の流入減に効く突破口 ～アフィリエイト×LINEで取りこぼしゼロへ～

AI検索の普及により、これまで有効だったSEO中心の集客モデルは転換点を迎えています。

検索結果に「表示されるか」ではなく、「選ばれるか」が問われる時代に入り、

中小EC事業者には戦い方の再設計が求められています。

本セミナーでは、AI時代の情報取得行動を踏まえ、「第三者評価の獲得」と「流入後の関係構築」という2つの視点から、流入減に対抗するための考え方と設計の方向性を解説します。アフィリエイトやLINEといった既存チャネルを、AI時代の集客構造の中でどう位置づけるべきかを整理し、次の打ち手を考えるヒントを提供します。



※ご興味のあるパートのみ、ご視聴も可能です。（途中入室/退出可）

開催概要

日時：2026年3月12日（木）11:00～

参加方法：オンライン（Zoom）

参加費：無料

備考：途中入退室可、参加者・アンケート回答者限定特典あり（個別相談・資料提供）

※申込フォーム入力後、メールにてご視聴用URLを送付いたします。

セミナーの詳細はこちら(https://heaaartbeats.co.jp/2026/02/13/20260312/)から確認してください。

問い合わせ先

株式会社LeaguE

メールアドレス：support@league-japan.com