原宿にロマンチックなネオンが灯る！伝統的なネオン職人の技術と現代のアート表現が交差する企画展「霓虹浪漫-NEON ROMAN-展」3月13日（金）より開催！

研美株式会社「霓虹浪漫-NEON ROMAN-展」

東京原宿のアーティストギャラリー＆セレクトショップ SOMSOC GALLERYは、ネオン管×アーティスト作品の企画展「霓虹浪漫-NEON ROMAN-展」を3月13日(金) ～3月29日(日)まで開催します。

本展示は、静岡を拠点にネオンサインや看板制作を行うアオイネオン株式会社のデザイナー・Takashi Oginoが中心となり、当ギャラリーと関係の深い様々なアーティストとのコラボレーション作品を展示する特別企画展です。ソフビクリエイター・GYAROMI、アートディレクター・千原徹也など各界で話題の人気クリエイターや、当ギャラリーの代表アーティスト・静電場朔やオリジナルキャラクター・HOUSEBOYなど、ネオンとは異なるジャンルで活躍するクリエイターたちによる現代アートとネオネオンの輝きが交差する空間を創り上げます。

初日3月13日（金）は、どなたでも参加可能なオープニングパーティーを開催します。また、3月28日（土）には、SOMSOC GALLERYが主宰する音と映像のクロスメディア型ライブプロジェクト「RE+ECHO」による、パフォーマンスライブによるを予定しています。ネオン空間を音楽で満たす特別なライブイベントです。※こちらの詳細は、公式SNSでお知らせしますので、ぜひフォローしてお待ちください。

参加アーテスト

※順不同

アオイネオン（Takashi Ogino）@aoineon.co.jp(https://www.instagram.com/aoineon.co.jp/#)

キツネツキ（写真）@kitsunetsuki.jp(https://www.instagram.com/kitsunetsuki.jp/#)

千原徹也（アートディレクター/映画監督）@thechihara(https://www.instagram.com/thechihara/#)

GYAROMI（ソフビクリエイター）@gyaromi(https://www.instagram.com/gyaromi/#)

Ouch & Oops!!（ソフビトイデザイナー）@ouchnoops(https://www.instagram.com/ouchnoops/#)

はらわたちゅん子（ネオン画家）@chung_kang.0302(https://www.instagram.com/chung_kang.0302/#)

静電場朔（アーティスト）@diansaku(https://www.instagram.com/diansaku/)

HOUSEBOY（オリジナルキャラクター） @houseboy_tokyo(https://www.instagram.com/houseboy_tokyo/)

開催概要

展覧会名:「霓虹浪漫-NEON ROMAN-展」

■特設ページ：https://somsoc.jp/pages/exhibitions/neon-roman

■開催場所：SOMSOC GALLERY

■住所：東京都渋谷区神宮前3-22-11 SOMSOC GALLERY 2F展示スペース

■開催期間：2026年3月13日（金）～3月29日（日）

■営業時間：12:00～20:00（年中無休）

■企画：静電場朔

■主催：SOMSOC GALLERY

展示コンセプト

きらめきの再定義、ガラス管の呼吸と、空間の骨格。

かつて煌びやかな都市の喧騒の象徴であったネオンの役割は、広告から「情緒や浪漫」へと進化しています。「霓虹浪漫-NEON ROMAN-展」は、“伝統的な”ネオンの職人技術と現代のアート表現を融合させ、ネオンを再び私たちの日常生活へと引き寄せる試みです。



ガラス管という透明な境界に閉じ込められた希ガスが、電圧によって放つ純粋で儚い光の揺らぎ。その繊細なバランスによって成立するネオンの構造は、この展示会場であるSOMSOC GALLERYの空間そのものの在り方とも共鳴しています。



「外側から形を与えられた透明な容れ物（ガラス管／建築）」の内部で、「内圧を持ったエネルギー（希ガス／アート）」が火花を散らし、外部へ光を放つ。ネオンを私たちのSOMSOC GALLERYで展示することは、単なる作品の配置ではなく、ネオンが持つ「内と外を繋ぐ構造そのもの」を空間スケールへと拡張し、再解釈するプロセスでもあります。



本展では、単なる鑑賞の対象に留まらない「インタラクティブなネオン」、「感情をもつネオン」を追求しました。作品を入れ替え可能な「ネオンフレーム」 や、鑑賞者の気配に呼応するしかけなど、テクノロジーや工夫を介したインタラクションにより、ネオンの光は生命を持って呼吸を始めます。（文：静電場朔）

イベント情報

- OPENING PARTY

3月13日（金）18:00より、参加アーティストと一緒に企画展の開幕を祝うオープニングパーティーです。どなた様でもご入場可能ですので、ぜひお気軽にお越しください。

- 「RE+ECHO」ライブ

3月28日（土）18:00より、「RE+ECHO」によるライブイベントを開催します。「RE+ECHO」は、SOMSOC GALLERYが主宰する音と映像のクロスメディア型ライブプロジェクト。デジタルとリアルの境界を往復する「回声（Echo）」と「反射（Reflection）」をコンセプトに、原宿から新たな音楽交流の現場を構築します。ライブの詳細は、追ってInstagram@somsocgallery(https://www.instagram.com/somsocgallery/)で発信しますので、ぜひフォローしてお待ちください。

アオイネオンとは

アオイネオン株式会社。都市のランドマークとなるネオンサインや看板のデザイン、 設計、製作、施工までを一貫して行う。近年、看板市場から 姿を消しつつある“ネオン管”をアートとして再生する活動 が注目されている。2020年よりネオンアートの展覧会『大 ネオン展』を開催。2024年の東京タワー会場は2万人を 超える来場者で賑わいSNSでも話題となった。サカナクション、電気グルーヴなどのミュージックビデオに登場する造形演出や、shibuya109の看板など、ネオン管の可能性を広げるクリエイティブ演出を多数手がけている。

https://x.com/aoineon

https://www.instagram.com/aoineon.co.jp/

https://www.aoineon.com/

SOMSOC GALLERYとは

SOMSOC GALLERY(ソムソクギャラリー)は、東京原宿に立地。ギャラリーとセレクトショップを兼ねるアート拠点、および、クリエイターユニット。「SOMSOC」とは「COSMOS（宇宙）」の鏡像を意味し、表現者の内に潜む宇宙を表す。SOMSOC GALLERYは“表現者の宇宙”と“実世界”を繋ぐワームホールとなり、表現者の思考やあふれるエネルギーを増幅し伝達する役割を担う。ポップカルチャーの世界的震源地原宿で、オリエンタルとポップの融合をミッションとして作品展示やクリエイティブプロジェクト、コミッションワークを推し進めている。

SOMSOC GALLERY

フロア情報

〈1F〉セレクトショップ

ジーコアズ工業、NØИSENSE等ブランドファッションアイテムおよび、版画・トイ・アーティストグッズ等のSOMSOCセレクションラインナップを展示販売

〈2F〉ギャラリー、DJブース、イベントスペース／ドリンクカウンター

アーティスト作品の企画展示および、音楽イベントやトークイベント等を開催。ドリンクカウンターでは、好評のフルーツビールと雲南コーヒーを提供

Information

・住所：東京都渋谷区神宮前3-22-11

・電話：03-6384-5733

・営業時間：12:00～20:00 年中無休 ※展示入れ替え時期は休業となる場合があります。展示情報はHPまたはSNSをチェックしてください。

・アクセス：JR「原宿駅」、東京メトロ「明治神宮前」駅徒歩7分

・公式サイト：https://somsoc.jp

・公式Instagram：@somsocgallery(https://www.instagram.com/somsocgallery/)

・公式X：@Somsocgallery(https://x.com/Somsocgallery)