神戸空港駅に大型LEDビジョン新設！

株式会社近宣

株式会社近宣（本社：大阪市北区、代表取締役社長：清水 勇宏）は、２０２６年４月１日（水）、

ポートライナー神戸空港駅改札外に約１３７インチの大型LEDビジョン『神戸空港ST.ビジョン』の

本運用を開始します。今年１月に設置完了しており、現在はテスト運用中である同広告媒体は、東京をはじめとする国内各地からの利用客をはじめ、２０２５年４月よりチャーター便の運航が開始されている国際線利用客へ圧倒的な視認を誇る媒体となっております。

神戸空港駅の利用客が高確率で接触する位置に設置

神戸空港駅の利用客に、正対するよう広告媒体を設置しているため、接触率は非常に高く、また床面から天井近くまでの高さがあるため、迫力のある広告を放映することが可能です。

神戸空港の利用客は４００万人の大台も視野に。多くの利用客へ情報を届ける媒体！

神戸空港は２０２４年度、約３５５万人の利用客があり、２０２５年度は国内線・国際線をあわせて

４００万人越えも視野に入っております。他エリアからの訪問客の多くは、ポートライナー神戸空港駅を利用することから多くの人へ情報を届ける媒体となっております。

２０３０年には国際線が定期便となる為、更に多くの利用客が見込めます。

神戸空港ST.ビジョンについて

ポートライナー神戸空港駅の改札外に設置する大型LEDビジョンです。

神戸空港に到着した国内外の利用客がターゲットになります。

【媒体概要】

媒体名：神戸空港ST.ビジョン

設置場所：ポートライナー神戸空港駅

規格：表示画面サイズ：H1,700×W3,000mm／輝度：800cd／平方メートル ／ピクセルピッチ1.5mm

広告料金：１.年額１３８万円 ２.１週間１２万円 ３.４週間２４万円

掲出開始日：１.年間枠：毎月１日 ２.短期枠：毎週月曜日

放送形態：１枠１５秒（１ロール４分／全１６枠）

◎お問い合わせ

株式会社近宣 神戸支店 TEL:078-325-1256

はじめよう、交通広告-近宣(https://hajikou.com/kobe_airport_station_vision/)