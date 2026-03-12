【転職動画サイト「体験入社」】日交ひかり株式会社が「体験入社動画」を導入！

株式会社体験入社

株式会社体験入社（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役：松本聖司）は、この度、タクシー業界のリーディングカンパニーである日本交通グループに属する日交ひかり株式会社（以下、日交ひかり）が、当社の提供する採用動画サービス「体験入社動画」を導入したことをお知らせいたします。この導入は、「入社前には“入社後のリアル”が見えにくい不安」という課題を解消し、日交ひかりが求める「自社にマッチした人材」の獲得をサポートいたします。

◎変革期を迎えるタクシー業界の採用課題

近年、タクシー産業においては、インバウンド需要の回復や配車アプリの普及により移動ニーズが急増しており、お客様へ質の高い移動体験を提供するプロフェッショナルなドライバーの需要が高まっています。しかし、一般的なイメージとして「長時間労働」「給与への不安」「地理への懸念」といった先入観が依然として強く、業界全体の採用におけるハードルとなっています。

このような背景の中、従来の転職サービスの求人文章だけでは、実際の「働きやすさ」「テクノロジーを活用した効率的な稼ぎ方」「オフィスの清潔感や人間関係」といった”入社後のリアル”を求職者に伝えることは困難です。この情報ギャップが、求職者と求人企業の双方にとって「入社後のミスマッチ」を引き起こす原因となっていました。 さらに、企業の本当の魅力が伝わらないために、本来であれば自社で活躍できたはずの人材と出会う機会そのものを失ってしまう「採用機会の損失」を防ぐため、「採用動画」への注目が高まっています。

◎日交ひかり「体験入社動画」の導入背景

日交ひかりは、業界最大手である日本交通グループの一員として、ブランド力と信頼でお客様の移動を支え地域社会に貢献するタクシー会社です。2024年5月に新社屋へ移転するなど、従業員が働きやすい環境整備にも注力していますが、その魅力や独自の温かい企業文化を、従来の求人文章だけでは伝えきれませんでした。今回導入された「体験入社動画」では、「体験入社役のモデル」が実際に日交ひかりに1日体験入社をして、”入社後のリアル”をお伝えします。構成は以下の通りです。

1. 「未経験でも安心の研修・サポート体制」

体験入社モデルが、未経験からプロを目指せる研修制度について運行管理者へインタビュー。1ヶ月間の充実した研修期間に加え、日交ひかり独自の「新人講会」、AI搭載ドライブレコーダーによる「客観的な運転指導」、お客様の声を共有する「レビュー活用」など、未経験者が安心して独り立ちできる3つの独自の仕組みを分かりやすく解説します。

2. 現役ドライバーが明かす「給与と働き方の本音」

転職後の給与の変化について、現役ドライバーたちが本音を語ります。「前職と比較して年収が1.5倍～2倍になった」というエピソードや、日本交通グループ専用乗り場・配車アプリ「GO」を活用することで、経験が浅くても安定して売り上げを作れる仕組みを紹介。また、神奈川在住者が都内水準で働くための選択肢として日交ひかりを選んだ理由についても掘り下げます。

3. 2024年完成の新社屋で見る「女性も働きやすい環境」

2024年5月に完成したばかりの新社屋をツアー形式で紹介。オートロック完備で広々とした「女性専用ロッカー・休憩室」や、清潔感のあるオフィス環境を映し出します。また、座談会では「明け番」を利用した旅行やプライベートの充実ぶり、社員同士が連絡を取り合い助け合う「仲の良さ」など、求職者が本当に知りたい職場の雰囲気を率直にお伝えします。

「体験入社動画」により、求職者は入社後の具体的なイメージを持つことができます。”入社後のリアル”を動画で可視化することで、「運転に自信がなくても大丈夫か」「本当に稼げる環境なのか」「職場の人間関係は良好か」「休みはしっかり取れるのか」といった不安を解消し、より意欲と適性の高い人材の応募を促進します。

・体験入社動画の導入企業の一例

Amazon Japan様、トヨタコネクティッド様、Nicole BMW様、LUSH JAPAN様、小松製作所様、SmartHR様、リブセンス様

三井不動産リアルティ様、三菱地所ハウスネット様、住友林業ホームサービス様、住友林業緑化様、住友林業ホームテック様、レオパレス21様、大東建託様、東建コーポレーション様

サッポロライオン様、ワタミ様、鎌倉パスタ様、磯丸水産様、BuySell Technologies様、IDOM(Gulliver)様、バイク王＆カンパニー様、スタジオアリス様

日本交通様、流通サービス様、ダイセーロジスティクス様、アーク引越センター様、スタッフサービス・エンジニアリング様、コプロコンストラクション様 など

導入企業事例ページ：https://media.taikennyusha.com/movie/

・日交ひかりの体験入社動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lh3PNU8jLfY ]

◎「文字情報だけの採用」からの脱却。転職動画サイト「体験入社」が目指すマッチング

～「文字だけで、決めないで！」動画で事実を確かめる、新しい転職のスタンダード～

従来の転職市場において当たり前とされてきた「文字だけの求人情報」は、実態が見えないがゆえに、求職者に「入社後のリアルが見えない不安」という大きな負担を強いてきました。 転職動画サイト「体験入社（https://media.taikennyusha.com/）」は、この課題を解決するために「動画による入社後のリアルの開示」を掲げた、新しい転職プラットフォームです。

最大の特徴は、文字だけの求人情報では伝えきれない、あるいは隠されてしまいがちな「入社後のリアル（事実）」を動画で可視化している点にあります。

具体的には、文字だけの求人情報だけでは判断しづらい「実際の仕事内容」「給与・年収のリアル」「残業・休日の実態」、「社員の人柄・社風」。これらを独自の「体験入社動画」として公開することで、求職者は応募前に企業のありのままの姿を確認できます。 なお、サイト内には「AI求人検索機能」を搭載しており、希望条件を入力するだけで、自分に合った「動画求人」をスムーズに検索・発見することが可能です。

「文字情報の限界」を動画による情報開示で突破する。 私たちは、すべての求職者が「入社後のリアル」を知った上で職業選択ができる、ミスマッチのない社会を実現します。

◎転職動画サイト「体験入社」第三者メディアによる評価

日本経済新聞社の日経電子版にて「転職支援サービス新興の体験入社、「AI採用」で差別防止の独自指針（2025年10月9日付）」、「求人動画と希望条件をAIで照合し、入社後のミスマッチ低減をめざす取り組み（2025年7月26日付）」として紹介されました。

加えて、J-WAVEのラジオ番組「STEP ONE」内「SAISON CARD ON THE EDGE」コーナー（2025年8月12日放送分）に出演いたしました。この放送では、株式会社体験入社 代表取締役社長の松本聖司がゲストとして招かれ、「動画とAIを活用した転職サポートの可能性」に焦点を当て、活況な転職市場の動向から「体験入社AI」の具体的な仕組みまで、多岐にわたるテーマでお話ししました。番組の最後には、転職は人生の大きな決断であり、入社前に求人企業の”入社後のリアル”を確かめることの重要性が語られ、当社サービスの信頼性と社会的な必要性が改めて示されました。

【参考情報】

・株式会社体験入社 プレスリリース/メディア掲載一覧

https://media.taikennyusha.com/news/

◎株式会社体験入社の今後の展望

当社は、「リアルを公開し、採用を変え、国を伸ばしていく。」というミッションのもと、求人動画とAIを組み合わせることで、従来の転職サービスでは実現できなかった”入社後のリアル”を可視化し、求職者と求人企業の双方にとって最適なマッチングを実現していきます。

◎会社概要

株式会社体験入社 代表取締役社長 松本聖司

会社名：株式会社体験入社（英表記：Taikennyusha, Inc.）

代表者：代表取締役社長 松本 聖司

本社所在地：〒248-0016 神奈川県鎌倉市長谷2-1-7 2F

横浜セールスセンター：〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼1-31-7

設立：2019年11月27日

資本金：5,000,000円

取引銀行：三菱UFJ銀行 鎌倉支店

顧問弁護士：松尾 剛行氏（桃尾・松尾・難波法律事務所 パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士、一般社団法人AIリーガルテック協会 代表理事）

事業内容：転職動画サイト「体験入社」の開発・運営／『体験入社動画』を活用した採用マーケティング支援

有料職業紹介事業許可番号：14-ユ-301555

URL：https://media.taikennyusha.com/