【製薬業界40社以上がダウンロード】医師向けオウンドメディアの課題を8つの視点で自己診断できる「セルフチェックシート」を無料公開中｜Medinew

医薬品マーケティングに関する情報を提供するメディカルマーケティングマガジン「Medinew」 （運営：株式会社医薬情報ネット）は、製薬企業のマーケティング担当者向けに 「オウンドメディア運営 セルフチェックシート」を無料公開中です。 公開以来、製薬業界の40社以上にダウンロードいただいています。

■製薬企業のオウンドメディア担当者が抱える「見えにくい課題」

オムニチャネル戦略が重視される今日の製薬マーケティングでは、医師向けオウンドメディアはマーケティング戦略のハブとして重要な役割を担っています。

しかし、戦略・設計・コンテンツ企画・集客・ユーザビリティ・データ活用など、多岐にわたる要素を一度に見直すことは容易ではありません。これらのチェックは担当者個人の経験や感覚に依存しがちで、「何が足りていないか」が なかなか客観的に見えにくいという声も多く聞かれます。

■8つの視点でスコア化・レーダーチャートで全体を俯瞰

本資料では、医師向けオウンドメディア運営に欠かせない8つの構成要素を網羅的に整理。各カテゴリに含まれる項目を3段階でスコアリングし、 レーダーチャートに転記することで、自社サイトの強み・弱みを一目で可視化できます。

【セルフチェックシートで確認できる8つの視点】

１.戦略・設計

２.ブランディング

３.コンテンツ

４.リスク管理

５.分析

６.データ連携

７.集客

８.ユーザビリティ

単なる自己診断にとどまらず、改善計画の立案や社内での合意形成にも活用いただける内容です。

製薬業界40社以上がダウンロード、現場での実用性を確認

2025年9月の公開以来、内資・外資を問わず製薬企業40社以上のマーケティング担当者に ダウンロードいただいており、自社オウンドメディアの現状把握や施策立案にご活用いただいています。

以下のページより、フォームに必要事項をご入力いただくことでダウンロードが可能です。オウンドメディアの現状把握や成長戦略を検討される際に、ぜひご活用ください。

https://www.medinew.jp/downloads/marketing/ownedmedia-selfchecksheet

Medinewとは

Medinewは、株式会社医薬情報ネットが運営するメディカルマーケティングマガジンです。製薬企業や医療機器メーカーに勤務する医療用医薬品マーケティング施策の検討・実行者に向けて、業界の最新情報から実践的な製薬マーケティング戦略、効果的な資材制作テクニックなど、幅広いコンテンツをお届けしています。

https://www.medinew.jp/

【会社概要】- 社名：株式会社医薬情報ネット- URL：https://www.pin-japan.com/- 所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-21-12 アローム赤坂4階- 代表者：代表取締役 笹木 雄剛- 設立：1995年8月1日- 資本金：1,000万円- 事業内容：医療用医薬品のマーケティングサポート事業、コンベンションサポート事業、学会・論文情報などのデータベースサービス事業、メディア事業