Utopai Studios、著作権保護機能を備えた初の映画制作AI「PAI」を一般公開

【米国カリフォルニア州マウンテンビュー - 2026年3月12日 -】

ビデオ・ストーリーテリングのテクノロジー拠点として、あらゆる形式・プラットフォームでの物語制作を支援する映画用AIモデルを開発する「Utopai Studios」（ユートパイ・スタジオ）は本日、映画品質の物語制作（ナラティブ・ストーリーテリング）に特化した長尺AIビデオモデル「PAI」（パイ） を本日より一般公開したことを発表しました。

現在、プロの制作現場においてAIビデオを評価する際、著作権リスク、シーン間の継続性、および公式リリースへの適格性が重要な判断基準となっています。「PAI」はこれらの課題に直接応えるべく設計されており、ローンチ時点で、単一の物語（ナラティブ）フロー内で最大16ショット、最長1分間の連続した物語（マルチシーン）を生成可能です。これにより、従来のモデルが抱えていた「シーンごとにキャラクターの容姿や環境が変わってしまう（アイデンティティ・ドリフト）」という限界を突破し、視覚的な一貫性を保ったまま持続的な物語制作を実現する大きな前進を遂げました。

「PAI」は、ソウルを拠点とするAlquimista Media(アルキミスタ・メディア)の買収を経て設立されたジョイントベンチャー「Utopai East」(ユートパイ・イースト)においても活用されており、同社では現在15に及ぶ映画・テレビプロジェクトの開発が進行しています。Utopai East内、および組織全体を通じて、本モデルはオリジナルIPの開発・育成を支援する制作工程の一部に活用されています。

また、「PAI」はクリエイターが物語の構造や創造的意図を完全にコントロールできる制作工程を提供します。生成を最初からやり直すことなく、特定のフレームまたはビデオ全体で「演技、動き、構図」を、日常的な言葉（自然言語）を用いた対話的な操作を通じて修正・洗練させることができ、人間が監督（ディレクター）として反復的な演出を行うことを支援します。さらに、実制作での公開・納品を前提とし、制作工程の段階で著作権で保護されたIP、キャラクター、公人の肖像の生成をブロックする「侵害防止機能」を搭載。オリジナル作品を世に送り出す際の意図しない権利侵害のリスクを最小限に抑え、4K解像度による実制作（プロダクション）への投入が可能な品質を担保します。

■「PAI」が解決する実用的な課題

- キャラクターと世界の安定性（物語の一貫性）： 一連のカット全体を通じてキャラクターや環境の安定性を維持。シーンごとに顔や環境が変わってしまう「ブレ」を防ぎ、一貫した物語を紡ぐことができます。- ストーリーレベルの編集コントロール： 映像全体を作り直すことなく、特定のフレーム単位またはビデオ全体で「演技、動き、構図」を修正・洗練させることが可能。何度でもディレクション（演出）を繰り返せます。- 著作権保護とIPセーフティー： 制作工程の段階で、著作権で保護されたIP、キャラクター、公人の肖像権に対する生成をブロック。オリジナル作品を公開する際の意図しない権利侵害リスクを低減します。- 一気通貫の制作フロー： 物語の開発から最終出力までを単一のモデル内で完結。複数のツールを使い分ける手間を省き、制作の最初から最後までクリエイティブな文脈を保持します。- 実戦レベルでの制作クオリティの出力： コンセプト提示や実験用にとどまらず、プロの現場での納品や一般公開に耐えうる品質を設計段階から追求しています。

ビデオ制作がより身近になるにつれ、新たなIPの源泉は伝統的なスタジオに限定されなくなっています。Utopaiのミッションは、制作規模が拡大しても創造的なコントロールと責任を維持できるワークフローを提供し、この拡大する領域における人間主導のストーリーテリングを支援することです。Google Research、Meta Superintelligence、Amazon AGI、Adobe Fireflyなどの業界リーダーたちによって設立されたUtopaiは、次世代の映画的ストーリーがあらゆる場所から生まれると確信しています。

「PAI」は、映画制作向けに構築された、著作権保護（IPセーフ）機能を備える初の長尺AIビデオモデルです。今回のローンチにより、分単位のマルチシーン構成や持続的な物語制作に対応したプロ仕様の制作工程が、広くクリエイターコミュニティに公開されます。

「PAI」は本日より利用可能です。

米国カリフォルニア州マウンテンビューに拠点を置くUtopai Studiosは、ビデオ・ストーリーテリングのテクノロジー拠点です。最先端の映画用ビデオ生成モデルとエージェント・ワークフローを構築し、あらゆる形式やプラットフォームでの物語制作を支援。制作の規模が拡大しても創造的コントロールや著作権の所在、そして責任を維持できる「制作グレード」のワークフローを提供し、この拡大する創造的領域における人間主導のストーリーテリングを支援することをミッションに掲げ、クリエイターが思い描いた通りの壮大なストーリーを語るための力を提供します。