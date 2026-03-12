【アブダビ不動産】政府系デベロッパーModon開発「Tara Park」を紹介｜Reem Mall正面の注目住宅プロジェクト
アブダビを拠点とする BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C（本社：アブダビ、代表取締役社長：上野 真司） は、アブダビ・Al Reem Island（リーム島）に誕生する住宅プロジェクト 「Tara Park」 をご紹介いたします。本物件は2026年3月14日（土）より抽選販売となります。
アブダビの政府系デベロッパーModonが手がけるTara Parkは、2棟の住宅タワーからなる新規レジデンスです。第1期では1～3ベッドルームの住戸をそろえ、利便性に優れた立地と、緑を感じられる快適な暮らしの双方を実現する住まいとして開発が進められています。
■ 開発を手がけるModonについて
Modonは、アブダビ政府の方針に沿って都市開発を推進する政府系デベロッパーです。 アブダビを拠点に、住宅をはじめ、ホスピタリティ、レジャー、ライフスタイル施設など幅広い開発を手がけており、首都アブダビの成長を支える総合開発企業として事業を展開しています。
■ リーム島とアブダビグローバルマーケット（ADGM）
Tara Parkは、アブダビ・グローバル・マーケット（ADGM）のエリアに含まれるリーム島に位置しています。ADGMは、Al Maryah Islandとリーム島にまたがる国際金融センターであり、100％外国資本での法人設立が可能なほか、一定の要件を満たすフリーゾーン事業者には0％の法人税率が適用されるなど、国際企業にとって魅力的な事業環境が整っています。
こうした背景から、近年は世界中のヘッジファンドや金融機関、アドバイザリーファームなどの進出が進んでおり、今後も金融関連の就業者層の増加が見込まれます。
■ Tara Parkのロケーション
Tara Parkは、リームモールの正面に位置し、ショッピングやレストランを日常使いしやすい利便性の高いロケーションが魅力です。周辺には、Al Fay Park、Sorbonne University、Repton Schoolなどもそろっており、生活・教育・レジャーのバランスが取れた住環境が整っています。
- The Galleria Mall：約5分
- ダウンタウン・アブダビ：約5分
- ルーブル・アブダビ：約15分
- ディズニーアブダビ：約23分
- ザイード国際空港：約25分
主要エリアへのアクセスにも優れています。
■ 暮らしを支える多彩な共用施設
Tara Parkには、日常生活をより豊かにする共用施設が整備されています。
- スイミングプール
- パデルコート
- 屋外ワークスペース
- 多目的スポーツ場
- プレイグラウンド
- BBQエリア
- ジョギングトラック
- フィットネススタジオ
- 居住ラウンジ
- コワーキング＆学習室
- Reem Mallへの接続ブリッジ
- 商業施設
- 保育園
527mのジョギングトラックを備えるほか、リームモールへスムーズにアクセスできる利便性も兼ね備えており、アクティブな暮らしを楽しみたい方から子育て世帯、在宅ワーク中心の居住者まで、幅広いニーズに応える設計となっています。
■ 1～3ベッドルームの住戸構成
Tara Parkでは、1ベッドルームから3ベッドルームまでの住戸タイプが用意されており、単身者からファミリー層まで幅広いニーズに対応しています。
専有面積
- 1ベッドルーム：82～91平方メートル
- 2ベッドルーム：121～169平方メートル
- 3ベッドルーム：191～247平方メートル
平均販売価格
- 1ベッドルーム：AED 1.64M（約7,060万円）
- 2ベッドルーム：AED 2.60M（約1億1,200万円）
- 3ベッドルーム：AED 3.60M（約1億5,500万円）
リーム島に位置し、都市の利便性と落ち着いた住環境の両立を重視する方にとって、有力な選択肢の一つといえるでしょう。1ベッドルームのサイズも82平方メートル からと広々としたサイズとなっています。
会社概要
社 名：BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C（アブダビ）
代表取締役社長：上野 真司
日本連絡先：050-1720-4462
セミナーページ：https://seminaruae.online/web/(https://seminaruae.online/web/?utm_source=pr&utm_medium=referral)
公式HP：https://bitex-co.com/
メール：customer@bitex-co.com
note：https://note.com/shinji_ueno82/all
BITEXグループ：
アブダビ法人 BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C(https://bitex-co.com/)
ドバイ法人 BITEX TRUST REAL ESTATE L.L.C(https://bitex-dxb.com/)
