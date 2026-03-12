WorkX、日本テレワーク協会へ加入。全国8,000名のフリーランスとのリモート協働を強化し、組織の枠を超えた「柔軟な働き方」と「生産性向上」を目指す
この度、株式会社WorkX（東京都渋谷区、代表取締役：東野智晴、以下「WorkX」）は一般社団法人日本テレワーク協会（東京都千代田区、代表：吉澤 和弘、以下「日本テレワーク協会」）へ加入いたしました。
一般社団法人日本テレワーク協会は、テレワークの支援と普及を推進する団体です。主にテレワークやワーケーション、働き方DXに関する情報提供や相談対応を行うほか、「テレワーク実践事例サイト」での事例紹介や、「働き方DX表彰」の発表を通じて、多様で柔軟な働き方を社会に広める活動を行っています。
■入会に至った背景と今後の展望
WorkXは、約8,000名のプロフェッショナルが登録するハイクラスフリーランスプラットフォーム「ProConnect」と、自社コンサルタントが戦略から実行まで一気通貫で支援する「LeanX」を掛け合わせることで、従来のコンサルティングの枠組みを超えた柔軟性とスピードを実現しています。
この度の加入を通じ、全国の専門知見を最適配置するリモート協業による仕組みを強化し、日本全体の課題をよりスピーディーかつリーンに解決してまいります。
■「ProConnect（プロコネクト）」とは
約8,000名のフリーランスコンサルタントを抱えるハイクラスフリーランスプラットフォーム。特定のニッチな分野に精通した人材を、日本中から即座にアサインできる体制を構築。
サイトはこちら：https://pro-connect.jp/
■「LeanX（リーンエックス）」とは
デジタルを起点として、自社の高度専門人材のコミット力×フリーランスの専門性で、あらゆる領域・業界の課題をリーンに解決するコンサルティングサービス。 従来の大手コンサルティングでは対応できなかった課題に対しても、柔軟かつスピーディーに対応が可能。
サイトはこちら：https://work-x.com/services/lean-x/
■一般社団法人日本テレワーク協会について
団体名 ：一般社団法人日本テレワーク協会
設立 ：1991年1月
所在地 ：東京都千代田区神田神保町1-103 東京パークタワー2階
活動内容：テレワークに関する調査研究や普及啓発
URL ：https://japan-telework.or.jp/
■株式会社WorkXについて
WorkXは、『プロフェッショナル・エコノミーへの変革』をビジョンに掲げ、企業課題を解決するための新しい形のプロフェッショナル人材調達を実現するサービスを提供しています。
フリーランスコンサルタントと企業のマッチングプラットフォームである「ProConnect」と、自社のコンサルタントとフリーランスの専門性を掛け合わせた新たなDX/AIコンサルティングサービス「LeanX」の2つのサービスシリーズを展開しています。
ありとあらゆるプロフェッショナル人材を集め、企業の課題解決を促進することで、イノベーションを加速させ、日本の労働市場の生産性向上を目指します。
【会社概要】
会社名：株式会社WorkX
代表者：東野智晴
設立 ：2018年10月
所在地：東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー20階
事業 ：案件紹介サービス「ProConnectシリーズ」の開発・運用、コンサルティングサービス「LeanX」シリーズの提供
URL ：https://work-x.com
＜ProConnectシリーズ＞
「ハイクラスフリーランスと企業のマッチングプラットフォーム」
ProConnect：https://pro-connect.jp
ProConnect Engineer：https://engineer.pro-connect.jp
ProConnect Ticket：https://pro-connect.jp/ticket
＜LeanXシリーズ＞
「DX/AIコンサルティング」
LeanX：https://work-x.com/services/lean-x
LeanDataX：https://work-x.com/services/lean-data-x
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社WorkX 広報担当
E-mail： marketing@work-x.com