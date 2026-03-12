『結城友奈は勇者である 花結いのきらめき』から、キャラクターの誕生日と連動した「Birthday Memorial 2025」オンラインくじがくじ引き堂に登場!!

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、スマートフォンゲーム・PCブラウザゲーム『結城友奈は勇者である 花結いのきらめき』（略称：ゆゆゆい）オリジナル商品が手に入る＜『結城友奈は勇者である 花結いのきらめき』オンラインくじ Birthday Memorial 2025 Vol.4＞を、2026年3月19日(木)17時より販売します。

スマートフォンゲーム・PCブラウザゲームのサービスは終了したものの、コンシューマーが販売している本作。登場するキャラクター31名を誕生月でピックアップしたオンラインくじが登場！ 6月から3ヶ月ごとに全4回からなるオンラインくじ。 Vol.4では、3～5月誕生日のキャラクターが集合。桐生静、結城友奈、東郷美森、鷲尾須美、弥勒夕海子、犬吠埼風、芙蓉・リリエンソール・友奈、楠芽吹の8名の描き下ろしイラストを使用したグッズを含む豪華賞品をご用意しております！

また、期間中に“リツイートキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リツイートすると、抽選で3名様に「C賞 アクリルキーホルダー全16種セット」をプレゼント!! この機会をお見逃しなく!!

＜『結城友奈は勇者である 花結いのきらめき』オンラインくじ Birthday Memorial 2025 Vol.4 概要＞

販売期間：2026年3月19日(木)17:00～2026年4月23日(木)16:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/yuyuyuibd2025_4/

■賞品ラインナップ

S賞：選べる！特大布ポスター（全8種）

A賞：アクリルプレート（全8種）

B賞：アクリルスタンドフィギュア（全8種）

C賞：アクリルキーホルダー（全16種）

D賞：缶バッジ（全24種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「C賞 アクリルキーホルダー全16種セット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニ色紙」をもれなく1枚プレゼント!!

※全8種。

※期間により絵柄は異なります。

※ランダムでの配布となります。

【対象期間】

■桐生静／結城友奈／東郷美森／鷲尾須美

2026年3月19日(木)17:00～2026年4月2日(木)16:59

■弥勒夕海子／犬吠埼風／芙蓉・リリエンソール・友奈／楠芽吹

2026年4月2日(木)17:00～2026年4月16日(木)16:59

■桐生静／結城友奈／東郷美森／鷲尾須美／弥勒夕海子／犬吠埼風／芙蓉・リリエンソール・友奈／楠芽吹

2026年4月16日(木)17:00～2026年4月23日(木)16:59

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/