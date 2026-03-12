『七天八十院アエギス』×ヴィレッジヴァンガードコラボ企画が発売決定！！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション


＼七天八十院アエギス 三相降臨／


七天八十院アエギスの新たな魅力を堪能できる、特別なコラボレーション企画が実現。


“素の神性”“仮面を纏う姿”“モノクルを携えた叡智の姿”――


それぞれ異なる表情を描いた三種のビジュアルを使用した限定グッズが登場いたします。


アエギス様の世界観を丁寧に落とし込んだ本コレクションは、


飾って楽しむアイテムから日常使いできるアイテムまで、幅広いラインナップをご用意！


この機会にぜひ、三つの御姿をお手元でお楽しみください。


【商品詳細】



■アクリルフィギュア　全3種　各\2,200（税込）




【素材】


アクリル


【サイズ】


H109mm×W104mm



■アクリルキーホルダー　全3種　各\1,400（税込）




【素材】


アクリル、鉄


【サイズ】


H76mm×W72mm



■POP風アクリルバッジ　全3種　各\1,400（税込）




【素材】


アクリル、鉄、プラスチック


【サイズ】


H76mm×W72mm



■缶バッジ　全6種　各\600（税込）




【素材】


紙・ブリキ


【サイズ】


φ57mm



■ステッカー　全3種　各\600（税込）




【素材】


PET


【サイズ】


H73mm×W72mm



■Tシャツ　全3種　各\6,000（税込）




【素材】


綿


【サイズ】


M：身丈70cm/身幅52cm/袖丈20cm/肩幅47cm


L ：身丈74cm/身幅55cm/袖丈22cm/肩幅50cm


XL：身丈78cm/身幅58cm/袖丈24cm/肩幅53cm



■クッション　全3種　各\6,600（税込）




【素材】


ポリエステル


【サイズ】


H450mm×W450mm



■トートバッグ　全3種　各\2,500（税込）




【素材】


綿


【サイズ】


H360mm×W370mm（手持ち含まず）


【受注期間】



2026年3月12日（木）17：00～2026年3月29日（日）23：59


【お届け予定日】



2026年5月中旬～2026年5月下旬


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22249/


【関連リンク】



▼『七天八十院アエギス』公式X


https://x.com/AEGIS_shichiten


▼『七天八十院アエギス』公式YouTube


https://www.youtube.com/@ShichitembattoinAegis



【ヴィレッジヴァンガード各種URL】


■公式HP


https://www.village-v.co.jp/


■オンラインストア


https://vvstore.jp/


■公式X


https://x.com/vv__official


■公式Instagram


https://www.instagram.com/village_vanguard/


■公式TikTok


https://www.tiktok.com/@vv_official_vv


【お客様からのお問い合わせ先】


《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》


TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）