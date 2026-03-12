アニメ『この素晴らしい世界に祝福を！』×モンスト 初コラボを3月15日（日）12：00より開催！
本コラボでは、「カズマ」「アクア」「めぐみん」「ダクネス」「ウィズ」が期間限定のガチャに、コラボクエストには「ベルディア」「セナ」「クレア＆レイン」「ミツルギ」「ハンス」などが登場します。
超究極クエストには「機動要塞デストロイヤー」が登場します。本クエストでは、ステージ別クリア体数報酬として「カズマパーティ」を入手できます。
また、「コラボスターターパック」を購入することで「ゆんゆん」が入手できるほか、ログインボーナスやフレンドガチャで「アイリス」、冒険者ミッションクリアの報酬で「クリス」も入手できます。
さらに、抽選で「えらべるPay(R)」やコラボオリジナルグッズなどが当たるキャンペーンも実施します。本コラボの詳細については、モンスト公式サイト内のお知らせをご確認ください。
＜モンスト公式サイトお知らせ＞https://www.monster-strike.com/news/20260312_2.html
＜コラボ開催期間＞2026年3月15日（日）12：00～2026年4月2日（木）11：59
【ガチャで登場するキャラクター】※敬称略
木属性 ★5 新米冒険者 カズマ（進化）CV：福島潤
水属性 ★6 水を司る女神 アクア（獣神化）CV：雨宮天
火属性 ★6 爆裂魔法を操る者 めぐみん（獣神化）CV：高橋李依
光属性 ★6 防御を担うクルセイダー ダクネス（獣神化）CV：茅野愛衣
闇属性 ★5 氷の魔女 ウィズ（進化）CV：堀江由衣
【コラボスターターパック】※敬称略
火属性 ★6 紅魔族随一の魔法使い ゆんゆん（獣神化）CV：豊崎愛生
【ログインやフレンドガチャで入手できるキャラクター】※敬称略
光属性 ★6 ベルゼルグ王国第一王女 アイリス（進化）CV：高尾奏音
【冒険者ミッションで入手できるキャラクター】※敬称略
木属性 ★6 宝を追い求める盗賊 クリス（進化）CV：諏訪彩花
【コラボクエスト登場キャラクター】※敬称略
火属性 ★6 魔王軍を率いるデュラハン ベルディア（進化）CV：安元洋貴
水属性 ★5 正義を司る検察官 セナ（進化）CV：生天目仁美
木属性 ★5 王女に仕える近衛 クレア＆レイン（進化）CV：矢作紗友里（クレア）上田麗奈（レイン）
光属性 ★6 魔剣グラムの使い手 ミツルギ（進化）CV：江口拓也
闇属性 ★6 デッドリーポイズンスライム ハンス（進化）CV：津田健次郎
【超究極クエストで入手できるキャラクター】※敬称略
闇属性 ★6 パーティの絆 カズマ＆アクア＆めぐみん＆ダクネス（進化）CV：福島潤（カズマ）雨宮天（アクア）高橋李依（めぐみん）茅野愛衣（ダクネス）
■コラボ開催を記念してキャンペーンを実施
モンストキャンペーン公式 Xアカウント（https://x.com/monst_campaign）をフォローし、期間中に投稿される「アクシズ教教義クイズ」に参加。指定のハッシュタグをつけて正解だと思う選択肢とコメントを添えて引用ポストすると、さまざまなスマホ決済サービスのポイントからお好きな商品を自由に選んで受け取れる「えらべるPay(R)」最大10,000円分が即時抽選で合計1,000名様に、また全3回の抽選に参加した方の中から後日抽選で、アニメ『この素晴らしい世界に祝福を！』×モンストコラボ限定「シュワシュワ」ジョッキ風寝袋が10名様に当たります。
＜キャンペーン名称＞
アニメ『この素晴らしい世界に祝福を！』×モンストコラボ開催記念！アクシズ教教義クイズキャンペーン
＜開催期間＞
第1問：2026年3月12日（木）18：00～3月14日（土）9：59
第2問：2026年3月14日（土）10：00～3月15日（日）9：59
第3問：2026年3月15日（日）10：00～3月16日（月）9：59
※1問につき1回まで参加が可能です。
＜賞品＞
・「えらべるPay(R)」最大10,000円分・・・合計1,000名様（即時抽選）
※当選内訳：10,000円分×10名様（第1問4名、第2,3問各3名）、160円分×990名様（各問330名）
※「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。
・アニメ『この素晴らしい世界に祝福を！』×モンストコラボ限定「シュワシュワ」ジョッキ風寝袋・・・10名様（後日抽選）
※全3回の抽選への参加が必要です。
※画像はイメージです
■アニメ『この素晴らしい世界に祝福を！』とは
シリーズ累計1,000万部を突破した、角川スニーカー文庫『この素晴らしい世界に祝福を！』（著：暁なつめ、イラスト：三嶋くろね）を原作としたアニメ作品。
TVアニメ1期、2期、3期、劇場版、スピンオフ作品『この素晴らしい世界に爆焔を！』TVアニメ化を経て、現在TVアニメ4期の制作も決定している。
海外でも絶大な人気を誇る”KONOSUBA”は、まさに異世界コメディの決定版！
公式サイト：https://konosuba.com/
(C)︎2024 暁なつめ・三嶋くろね／KADOKAWA／このすば3製作委員会
■モンスターストライク < https://www.monster-strike.com >
スマートフォンの特性を活用した、誰でも簡単に楽しめる爽快アクションRPGです。自分のモンスターを指で引っぱって弾き、敵のモンスターに当てて倒していくターン制のゲームで、壁やモンスターへの“跳ね返り”や“ぶつかり”をうまく活用することで、クエストを攻略していきます。一緒にいる友だちと最大4人まで同時に遊べる協力プレイ（マルチプレイ）が特徴です。2013年10月の提供開始より多くのユーザーの皆さまにご利用いただき、2025年12月時点では世界累計利用者数が6,500万人を突破しました。
■アプリ概要
ゲーム名 モンスターストライク
カテゴリ ゲーム（アクションRPG）
プレイ料金 無料（一部有料／アイテム課金あり）
対応機種（OS）【iOS】iOS15.0以上
【Android(TM)】Android 7.0以上
（Android 7.0未満は動作不可）
利用方法 ・各ストアで「モンスト」を検索
【iOS】https://itunes.apple.com/jp/app/id658511662?mt=8
【Android】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mixi.monsterstrike
■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/ >
MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。
※MIXIおよびモンスターストライクの名称、これらに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。