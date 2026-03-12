日本電気株式会社

NECは、一般社団法人知財・無形資産ガバナンス推進協会が選定する「知財・無形資産ガバナンス表彰」において優秀賞を受賞しました。 知財・無形資産ガバナンス表彰は、知財・無形資産の戦略的な活用とこれへの投資を促進することを目的に、知財・無形資産のガバナンス・活用による企業価値向上に取り組む先進的な企業を表彰するものです。2回目となる2025年度は当社を含め6社が受賞しました。

NECの評価ポイントは以下の通りです。

知財・無形資産ガバナンス表彰（2025 年度）審査結果等について(https://storage.googleapis.com/studio-design-asset-files/projects/M3aAQr3Mae/s-1x1_d44a22b5-c948-466c-a0fc-0911602eb696.pdf)



財務・非財務の統合

CFO 主導で財務・非財務を統合し、将来キャッシュフローの最大化を目指す取り組みが評価されました。

ブランド再設計

DX ブランド「BluStellar」を核に、「売り物・売り方」を変える高収益化シナリオが明確に描かれています。また、すべてのコミュニケーション活動を企業ブランド構築の機会と捉えデザインしています。

NECは引き続き知財・無形資産の戦略的な活用・投資を進めることで、経営戦略・事業戦略の高度化を図り、企業価値の向上に取り組んでいきます。