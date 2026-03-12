【医学部合格への年間シナリオ】合格への第一歩は「４月の計画」で決まる。4/12（日）、4/19（日）メディックＴＯＭＡＳの特別ガイダンスを開催！

株式会社リソー教育グループ

リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：天坊真彦）の子会社である株式会社ＴＯＭＡＳ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：町田仁）が運営する、医学部受験専門個別指導塾「メディックＴＯＭＡＳ」は、市ヶ谷・横浜・渋谷・大宮の４拠点にて、2026年度以降の医学部合格を目指す受験生・保護者を対象とした特別ガイダンス「医学部合格への年間シナリオ」を2026年4月12日（日）および4月19日（日）に開催いたします。

（特設ページ：https://www.tomas.co.jp/medic/guidance5/(https://www.tomas.co.jp/medic/guidance5/)）

■志望校合格を現実にする「年間シナリオ」の重要性

医学部受験は、他学部と比較して求められる学習量が圧倒的に多いため、やみくもな学習だけでは合格を勝ち取ることは困難です。特に新学期が始まる４月は、入試本番から逆算して「いつまでに、何を、どのレベルまで」仕上げるべきかという明確なロードマップ＝「年間シナリオ」を構築すべき極めて重要な時期です。

本ガイダンスでは、数多くの医学部合格者を輩出してきたメディックＴＯＭＡＳが、最新の入試動向を踏まえ、合格者が辿った標準的な学習ペースや科目別対策の優先順位を徹底解説。参加者の皆様が自信を持って新年度のスタートを切れるよう、具体的な指針を提示いたします。

■ 開催概要

開催日時：

【市ヶ谷】2026年4月12日（日）10:00～12:00

【横浜】2026年4月12日（日）14:00～16:00

【渋谷】2026年4月19日（日）10:00～12:00

【大宮】2026年4月19日（日）14:00～16:00

会場：

【市ヶ谷】アルカディア市ヶ谷

【横浜】AP横浜

【渋谷】TKPガーデンシティ渋谷

【大宮】TKP大宮ビジネスセンター

対象： 医学部をめざす方 ※保護者の方もご参加いただけます。

参加費： 無料

参加方法： 専用のメールフォームからお申し込みください。入場整理券をお送りします。https://www.tomas.co.jp/medic/guidance5/

※お客様が迷惑メール対策等で、ドメイン指定受信を設定されている場合に、メールが正しく届かないことがございます。以下ドメインを受信できるように設定をお願い致します。「@ms.tomas.jp」

■メディックＴＯＭＡＳはここが違う

１．夢の志望校決定

現時点の偏差値における実力相応校ではなく、本当に行きたい「夢の第一志望校」を妥協なく選ぶ。それがメディックＴＯＭＡＳのこだわりです。

２．合格逆算カリキュラム

志望校の合格レベルと現状のあなたの学力の差を埋める「個人別カリキュラム」を作成します。

３．生徒１人に先生１人の完全１対１個別指導

メディックＴＯＭＡＳは生徒１人に先生１人の完全１対１個別指導です。医学部受験に精通したプロ講師があなただけの授業を展開します。

４．T.Aによる演習指導

現役医大生がT.A.（ティーチング・アシスタント）として質問対応や演習指導を行います。現役の医大生だからこそ知っている合格のための勉強法、解答方法を伝え、実戦力を鍛え上げます。

５．１単元１科目からも受講可、回数・曜日も自由

１単元１科目から受講できます。回数や曜日も自由に設定することができますから、無理・無駄がありません。

■メディックＴＯＭＡＳとは

メディックＴＯＭＡＳは、進学個別指導塾ＴＯＭＡＳから生まれた完全１対１個別指導の「医学部受験に特化した」進学塾です。医学部入試に精通した精鋭のプロ講師陣が、生徒１人に先生１人のマンツーマン授業を行っています。

授業を担当する講師とは別に、医学部受験のノウハウを知り尽くした専属の担任社員も生徒一人ひとりをサポート。カリキュラムの管理・運用、受験校選びや面接、小論文、出願書類対策に至るまで、あらゆる課題を徹底的にマネジメントして、夢の第一志望校合格へ生徒を導いています。

■会社概要

株式会社ＴＯＭＡＳ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 町田仁

企業URL：https://www.tomas.co.jp/

事業内容：

・完全１対１の進学個別指導塾「ＴＯＭＡＳ」の運営

・医学部専門個別指導塾「メディックＴＯＭＡＳ」の運営

・進学塾融合型英語スクール「インターＴＯＭＡＳ」の運営

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

■この記事に関するお問合せ

株式会社リソー教育グループ 広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp