大人のロイヤルミルクティー「凛圓 ロイヤルミルクティー Premium」を販売開始

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、当社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、大人のロイヤルミルクティー「凛圓 ロイヤルミルクティー Premium（りんえん）」を、2026年3月12日（木）17:00より販売いたします。（https://kurand.jp/products/rinen-royalmilkteapremium）

「凛圓 ロイヤルミルクティー Premium」について

クランドの人気商品「凛圓 Hojicha」に続く、シリーズの新作として開発されたミルクティーリキュールです。カフェで提供されるような本格的なロイヤルミルクティーの味わいをお酒で再現することを目指しました。地元の希少な茶葉と高品質な牛乳を原料に使用し、リッチな味わいを追求しています。日常のひとときを贅沢な時間へ変える、「大人のロイヤルミルクティー」が完成しました。

「凛圓 ロイヤルミルクティー Premium」の魅力

濃厚な味わいを引き出す「ロイヤルミルクティー」の製法をお酒で再現

「ロイヤルミルクティー」とは、牛乳と茶葉を一緒に煮出す日本で生まれた紅茶の淹れ方です。この製法を用いて、茶葉を直接お酒に漬け込み、加水工程では水の代わりに煮出した紅茶を使用することで、濃厚な風味を実現しました。さらに、瓶ごと加熱する「瓶火入れ」を施すことで、ミルクのコクと紅茶の香りを一体化させました。これにより、通常のミルクティーとは一線を画す、まろやかで深みのあるテクスチャーと重厚な味わいに仕上げています。

静岡県産「梅ヶ島紅茶」の力強い香りと深み

主原料の茶葉には、静岡市の山間部に位置する梅ヶ島地区で栽培された「梅ヶ島紅茶」を選定しました。標高700mから1,000mに位置するこの地は、激しい寒暖差や深い霧が発生しやすく、良質な茶葉が育つ自然条件を備えています。この環境が世界的な紅茶の産地であるインド・ダージリン地方と類似していることから、国内でも希少な紅茶栽培の適地として知られています。伝統製法を受け継いで作られるこの茶葉は、力強い香りと深い味わいが特徴的です。

“牛ファースト”の環境で生まれた濃厚な甘み

ミルクには、静岡県富士宮市の「いでぼく」が生産する鮮度の高い牛乳を使用しています。同牧場は牛のストレスを低減する環境づくりを徹底しており、生乳の品質において数々の受賞歴を有しています。搾乳から1時間以内にボトリングされ、風味を損なわない中温殺菌を施した牛乳は、濃厚な甘みとシルキーな口当たりが特徴です。このこだわりのミルクが、お酒全体の完成度を高め、贅沢な飲み心地を支えています。

商品概要

「凛圓 ロイヤルミルクティー Premium」

◯ジャンル：リキュール

◯アルコール度数：11％

◯内容量：720ml

◯原材料：醸造アルコール(国内製造)、液糖、牛乳(乳成分を含む)、日本酒(国産米100%)、紅茶

＜プラン一覧＞

- 【超早割】凛圓 ロイヤルミルクティー Premium：3,390円（税込）- 【早割】凛圓 ロイヤルミルクティー Premium：3,590円（税込）- 【早割】凛圓 ロイヤルミルクティー Premium 2本セット：6,380円（税込）- 凛圓 ロイヤルミルクティー Premium：3,990円（税込）- 凛圓 ロイヤルミルクティー Premium 2本セット：7,180円（税込）- 凛圓 ロイヤルミルクティー Premium ＋ しっとりとした肌触りのマグカップ(マッチャラテ色)セット：5,630円（税込）- 凛圓 ロイヤルミルクティー Premium ＋ しっとりとした肌触りのマグカップ(バタフライピーラテ色)付き：5,630円（税込）＜概要＞

◯商品名：凛圓 ロイヤルミルクティー Premium

◯販売期間：2026年3月12日（木）～4月9日（木）24:59

◯配送時期：5月中旬以降順次発送予定

◯販売方法：クラウドファンディングサービス「クラファン！」

◯プロジェクト詳細：https://kurand.jp/products/rinen-royalmilkteapremium

オンライン酒屋「クランド」

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp