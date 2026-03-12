子どもたちに持続可能なスポーツ・文化芸術活動の保障と教員の働き方改革と部活動への情熱を両立。福岡県糟屋郡志免町とリーフラスが持続可能な部活動地域展開を本格始動

リーフラス株式会社

子ども向けスポーツスクールの運営や部活動地域展開支援などを行うリーフラス株式会社(LEIFRAS CO.,LTD.、Nasdaq：LFS、本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：伊藤 清隆)は、福岡県糟屋郡志免町（以下「志免町」）より「志免町中学校部活動地域展開等運営業務」を受託いたしました。

リーフラス株式会社■契約の概要

委託先：福岡県糟屋郡志免町

契約期間：2026年（令和8年）2月2日～2027年（令和9年）3月31日

2026年4月より指導を実施します。

■背景：子どもたちにとっても、教員によってもより良い部活動を追求する地域展開

国が進める部活動地域展開は、少子化が進む中でも子どもたちが多様なスポーツ・文化活動に親しむ機会を確保することとともに、経験者による専門的な指導を通じて、部活動をより質の高いものへと発展させることを目的としています。あわせて、休日の引率等による長時間勤務が課題となっていた教員の負担を軽減し、教員の働き方改革を推進する役割も担っています。

これまで日本の部活動が果たしてきた「社会性の育成」や「人間形成」という教育的役割を維持しつつ、持続可能な体制を構築することが部活動地域展開の核心です。しかし、現場には「部活動を指導したくて教員になった」「自分の専門種目を教え続けたい」と願う教員や、「先生は部活動に携われなくなるのか」と将来に不安を感じる教育学部生も多く存在します。

部活動地域展開は、子どもたちに最適な部活動の環境を提供する改革であるとともに、教員に部活動指導に関する選択肢を増やす教育改革です。志免町との業務委託契約では、当社指導員が主体となって休日の部活動指導を担い、子どもたちが専門的な指導を受けられる環境の整備と学校以外の多様な人との交流による社会性向上を目指しています。また、地域の受け皿づくりを進めつつ、引き続き部活動指導を希望する教員は、学校から許可を得て「兼職兼業」として部活動を指導し、その対価を得られる仕組みを整備することで、持続可能な部活動の実現を図ります。

この動きに先駆け、志免町では令和7年度、町内の教員のうち3名の教員が兼職兼業で休日部活動の指導を行いました。

【令和7年度に兼職兼業を行った教員の声】

「活動に対する対価が支払われるので、責任とやりがいを感じながら取り組めています。待遇が改善されていけば、部活動に携わりたいと考える教員は多いのではないかと思います。」

「顧問がほぼボランティアで部活動を抱え込まなければならない旧来の形ではなく、明確な役割分担で指導に専念できるため、やりがいを感じています。」

■今後の展望：実証から本格実施へ

リーフラスは、令和7年度「志免町中学校部活動地域展開等運営業務委託」を通じて、志免町に適した部活動運営のノウハウを蓄積してまいりました。

令和8年度は対象を拡大し、引き続き志免町とともに、自治体・学校・民間企業が連携した持続可能なスポーツ環境の構築に努めてまいります。

■市場環境と今後の展開について

学校部活動の地域展開は、文部科学省の「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」（令和7年12月）において、令和8年度（2026年度）から令和13年度（2031年度）までの6年間が「改革実行期間」と位置づけられています。本期間における具体的な取組方針として、同ガイドラインでは以下が明記されました。

・休日部活動：改革実行期間内に、原則、全ての学校部活動において地域展開の実現を目指す

・平日部活動：各種課題を解決しつつ、更なる改革を推進

これは、これまでの試行的な「推進期間（令和5～7年度）」を経て、全国の自治体において地域展開を本格的に実装・定着させるフェーズに入ったことを意味します。

志免町との契約は、この「改革実行期間」の初年度（令和8年度）から開始される契約であり、国のロードマップに完全に合致した先行事例です。

当社は、こうした制度動向を捉え、単年度の実証事業にとどまらず、継続的な運営を前提とした「受け皿（運営団体・実施主体）」としての体制を構築してきました。制度の本格的な運用とともに、今後さらに拡大する公教育の民間開放市場において、確固たるポジションを確立してまいります。

■部活動支援事業における実績（成長の軌跡）

当社は、部活動の地域移行が叫ばれる以前から本課題に取り組み、全国の自治体から信頼を獲得してまいりました。 直近の業績（FY25第3四半期）においても、その需要の高さは数字に表れており、ソーシャル事業売上高は前年同期比36.4%増、部活動受託校数は同53.2%増と、急激な成長を続けています。

・ソーシャル事業売上高： 23億5,860万円（前年同期比 +36.4%）

・部活動受託校数 ： 360校（前年同期比 +53.2%） ※FY25 Q3実績

＜これまでの主な受託実績（～2024年度）＞

都市部および大規模自治体を中心に、複数年契約を含む大型案件の受託が拡大しております。

・愛知県名古屋市（千種区・昭和区ほか計14区）

名古屋市立小学校における新たな運動・文化活動事業

・愛知県名古屋市

なごや部活動人材バンク受託事業

・東京都港区

部活動指導業務

＜2025年度の主な新規受託実績＞

・大阪府吹田市

吹田市立中学校部活動管理運営業務

・東京都渋谷区

公立中学校2校における運動部10種目の運営・マネジメント人材および専門指導員配置業務

・北海道紋別市

紋別市地域クラブ運営業務

■リーフラス株式会社について

リーフラス株式会社は、『スポーツを変え、デザインする。』という企業理念のもと、社会課題をスポーツにより解決することを使命と捉え、ソーシャルビジネスを実践している企業です。

子ども向けスポーツスクール事業の会員数は約70,000名にのぼり、部活動支援・ヘルスケア・地域共動事業などを通じて、今後もスポーツビジネスで社会に貢献していくために尽力してまいります。

【会社概要】

社名 ： リーフラス株式会社（LEIFRAS CO.,LTD.）

上場市場 ： Nasdaq Capital Market

ティッカー（米国証券コード）：LFS

本社 ： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー20階

設立年月日 ： 2001年8月28日

代表者 ： 代表取締役CEO 伊藤 清隆

資本金 ： 784,666,480円（資本準備金を含む）

事業内容 ： スポーツスクール事業 イベント事業 アライアンス事業

部活動支援事業 地域共動事業 ヘルスケア事業

放課後等デイサービス『LEIF』事業

ホームページ ： https://www.leifras.co.jp/

IRサイト ： https://ir.leifras.co.jp/jp/

