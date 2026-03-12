ずっと真夜中でいいのに。とヤマハのコラボイベント『名巧音楽館′26』開催

ヤマハ株式会社

ヤマハ株式会社（以下、当社）は、人気バンド・ずっと真夜中でいいのに。とのコラボレーションイベント『名巧音楽館'26』を、2026年3月27日（金）から5月25日（月）まで、ブランド発信拠点であるYamaha Sound Crossing Shibuya（ヤマハサウンドクロッシング渋谷、以下YSC渋谷）にて開催します。

ずっと真夜中でいいのに。は2025年8月、当社とのコラボレーションによるスタジオモニターヘッドホン「HPH-MT8Z」の発売を発表し、大きな話題となりました。今回のイベントは、「HPH-MT8Z」の一般発売（3月13日）を機として実現しました。「HPH-MT8Z」をはじめとするオーディオ製品に加え、どなたでもギター演奏の楽しさを体感できる「自動運指ロボット」の体験展示などを揃え、ずっと真夜中でいいのに。の名曲とともに、“音の世界”をさまざまな視点からお楽しみいただけます。

『名巧音楽館'26』概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1102_1_83252cde4a77c9a6b6cf9420a2eeb4da.jpg?v=202603120951 ]

1．名巧サウンドソムリエ by Yamaha TT-S303

ターンテーブル「TT-S303」とスタジオモニターヘッドホン「HPH-MT8」「HPH-MT8Z」を使用し、ずっと真夜中でいいのに。の楽曲をLP盤で試聴できます。さらに、デジタル音源での試聴環境も用意し、アナログとのサウンドの違いをお楽しみいただけます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1102_2_171c62588a0890472864eb22d5f46f7c.jpg?v=202603120951 ]

2．名巧ギター体験 by Yamaha LS16 ARE

当社が熊本大学と半自動演奏楽器（※2）に関する共同研究を進める中で開発した「自動運指ロボット」を使って、ずっと真夜中でいいのに。とのコラボレーションによるギターの体験展示を初めて行います。「自動運指ロボット」は、ギター初心者にとって難易度の高い、フレットを押さえる手の動きを再現するシステムです。弦を弾くだけでどなたでも簡単に、ずっと真夜中でいいのに。の「秒針を噛む」を奏でることができます。使用する楽器は、ずっと真夜中でいいのに。のボーカル・ACAね氏が愛用しているモデルのひとつでもある、ヤマハ アコースティックギター「LS16 ARE」です。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1102_3_f3d456d0d804f057978239f02140f4b5.jpg?v=202603120951 ]

3．名巧BAR

YSC渋谷のCAFEエリアでは、「HPH-MT8Z」をモチーフにしたカクテル／ノンアルコールカクテルや、ずっと真夜中でいいのに。にちなんだラテアートを施したカフェラテを期間限定で提供します。いずれも、オリジナルステッカー付きです。さらに、カクテル／ノンアルコールカクテルのカップにも、オリジナルステッカーがあしらわれています（持ち帰り可）。

※ステッカーはいずれも、先着順・数量限定です。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1102_4_54e39ce7cdcca08bc82346a583f9d908.jpg?v=202603120951 ]- ずっと真夜中でいいのに。コラボカフェラテ 各690円（税込）「うにぐりくん」などのラテアートを描いたカフェラテ（絵柄3種類）です。- カクテル「ZUTOMAYO SOUNDS HPH-MT8Z」 980円（税込）ライチリキュール・グレープフルーツ・ブルーキュラソーなどをブレンドしたカクテルです。マドラーで混ぜると、宇宙の光のような幻想的な色合いから「HPH-MT8Z」のイメージカラーへと変化します。- ノンアルコールカクテル「ZUTOMAYO SOUNDS 内省的コズミック」 720円（税込）「HPH-MT8Z」のキーワードのひとつである「内省的コズミック」に着想を得たノンアルコールカクテルです。青りんごシロップとレモネードをベースにしたさわやかな風味と、ゼリーの食感をお楽しみいただけます。- ノンアルコールカクテル「ZUTOMAYO SOUNDS ANALOG RECORDS」 720円（税込）アナログレコードをイメージしたノンアルコールカクテルです。マドラーでゆっくりと混ぜると、まるでアナログレコードが回転し始めるかのように、淡いパープルカラーがグラスの中で美しく広がります。

4．「ZUTOMAYO SOUNDS」商品特別展示

スタジオモニターヘッドホン「HPH-MT8Z」をはじめ、オンラインストア「ZUTOMAYO MART」にて販売中の「ZUTOMAYO SOUNDS」の商品などを展示します。

※YSC渋谷では購入いただけません。

5．アンケート回答・SNS投稿キャンペーン

2026年3月27日（金）～5月25日（月）の期間中、YSC渋谷でアンケート回答および、ハッシュタグ「#名巧音楽館」を付けてSNS投稿いただいた方に、本イベントのキービジュアルをモチーフにしたオリジナルステッカーをプレゼントします（数量限定、先着順）。

6．名巧サウンドソムリエ育成講座

当社スタッフによるレコードやオーディオに関する専門知識のレクチャーを受けながら、フラッグシップターンテーブル「GT-5000」をはじめとするHiFiオーディオシステムで、ずっと真夜中でいいのに。の名曲の数々をLP盤で試聴できます。アーティストが生み出す細かな息づかいやニュアンス、そしてエネルギッシュな躍動感まで感じ取れる、臨場感あふれる音楽体験を堪能していただけます。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1102_5_2c6bf496af7bd7292c754aa3921623e1.jpg?v=202603120951 ]

上記のほか、YSC渋谷では、ヘッドホン「YH-C3000」やエレクトリックギター「Pacifica」、ソフトウェア「VOCALOID」などのヤマハ製品を自由にお試しいただけます。また、期間中はヤマハ発動機株式会社とのコラボレーション企画も予定しています。詳細はイベントウェブサイトをご確認ください。

スタジオモニターヘッドホン「HPH-MT8Z」

ずっと真夜中でいいのに。と当社のコラボレーションモデルです。ACAね氏が「HPH-MT8」（2016年発売）を愛用していたことをきっかけに誕生しました。名巧サウンドと内省的コズミックをキーワードとし、工業的でありながら重くなく浮かぶようなスチールブルーとシルバーの配色に、クリア素材の同色パーツを配し、複雑性や過程の深みを表現しています。

https://zutomayo.net/yamaha/

※「HPH-MT8Z」は、オンラインストア「ZUTOMAYO MART」限定販売商品です。楽器店・家電量販店などでのお取り扱いはありません。

ずっと真夜中でいいのに。プロフィール

作詞・作曲・ボーカルギター“ACAね”による、特定の形をもたない音楽バンド。YouTubeチャンネル登録数335万人、楽曲総再生回数は48億回を超えている。ネットシーンをルーツとして活動するバンドとして知られるが、過去の音楽文脈へのオマージュや、オープンリールテープや扇風機、時にはブラウン管TV等を使用した実験的な編成と言語感覚で、LIVEバンドとして注目を集めている。近年では、FUJI ROCK FESTIVAL'24にて最大のGREENステージで日本人ヘッドライナーを務める等、数々のフェス出演や、活発的なLIVE活動を行っている。2025年にはアリーナツアー永遠深夜万博「名巧は愚なるが如し」で12万人を動員。現在世界11都市を回るJAPAN & ASIA TOUR ZUTOMAYO INTENSE II「坐・ZOMBIE CRAB LABO」が開催されている。

公式サイト

https://zutomayo.net/

(C)ZUTOMAYO

※1 ZUTOMAYO PREMIUM

証となる”勲章”を購入することで入会となり、購入から1年間、各種優先や会員特典など各種特典を得ることができる、ずっと真夜中でいいのに。のサービスです。

※2 半自動演奏楽器

音階入力をロボットによる自動運指で行い、吹奏や撥弦は人間が行うシステムです。

※文中の商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。

※このニュースリリースに掲載されている情報などは、発表日現在の情報です。

発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。