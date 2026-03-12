介護事業のクルール３施設にて、レスリング名将の栄監督の訪問イベントが開催されました。

株式会社アフェクトホールディングス

2026年3月7日土曜に、東海エリアを中心に介護事業を展開する株式会社アフェクトホールディングス(https://affecthd.com/)のグループ会社、株式会社クルール尾張が運営する「クルール一宮(https://www.couleurcourt-okazaki.com/facility/ichinomiya.php)」、「クルール津島(https://www.couleurcourt-okazaki.com/facility/tsushima.php)」、「クルール津島江西(https://www.couleurcourt-okazaki.com/facility/enishi.php)」の３施設にて、レスリングの名将、栄和人(さかえかずひと)監督をゲストにお迎えした交流イベントを開催いたしました。



ミニ講演会ではモンゴルでのレスリング総監督としての活動の様子やレスリングへの熱い想いを語っていただいたり、手品やゲーム、レスリング技の実演、ストレッチ体操や写真撮影など、入居者様やご来場者様と楽しい時間を過ごしました。

栄和人(さかえかずひと)監督 プロフィール

鹿児島商工高校（現：樟南高校）から日本体育大学に進学し全日本選手権大会6回優勝。世界選手権大会で銅メダルを獲得。

至学館大学レスリング部監督として多くのメダリストを育成。教え子には吉田沙保里選手、伊調千春選手、伊調馨選手、登坂絵莉選手、土性沙羅選手などがおり、オリンピック金メダル14個、世界選手権大会メダル総数100個以上という偉業を達成。

2025年3月末で同大学レスリング部監督を退任し、同年8月からモンゴル代表チーム総監督に就任、2028年のロス五輪へ向けて同国の強化を担当する。

楽しいイベントで介護施設に元気を届けています

現在東海エリアを中心に17施設を展開するクルールグループでは、グループ会社のパーソナルジム「ACT BELLEZZA(https://act-bellezza.studio.site/fitness) (アクトベレッザ)」（名古屋市中村区名駅）のトレーナーが毎月訪問し「アクト体操」と呼ばれるストレッチプログラムを行ったり、「心身美在」をモットーに「学び続ける場」の創造を目的とした祭典「ONE STORY AWARD(https://onestoryaward.com/)(ワンストーリーアワード)」の出演者がドレスウォーキングとスピーチを披露するイベントなどを実施しております。

ジムのトレーナーや華やかにドレスアップした挑戦者との会話やふれあいができることで、「和やかな日常に活気が出てより楽しくなる」と入居者様から好評をいただいております。

株式会社アフェクトホールディングスでは、より一層介護事業を盛り上げるべく、今後も、創意工夫を凝らしたイベントを企画・実施してまいります。

アクト体操の様子ONE STORY AWARD TOKAIによるボランティアクルールグループはこれからも皆様の健康と”Happiness（幸せ）”に寄与するべく取り組みを進めて参ります。

株式会社クルール尾張 施設概要

クルール一宮 (いちのみや)(https://www.couleurcourt-okazaki.com/facility/ichinomiya.php)

[所在地]

〒491-0105 愛知県一宮市浅井町大日比野字蛹野2122番1

[居室数]

個室タイプ 28室

[入居費用]

敷金：100,000円 / 月額利用料金：136,000円

※その他、医療費・介護保険料自己負担分、寝具一式リース代(1日100円)、おむつ、シャンプー、リンス、ボディーソープ等の日用品雑貨などの消耗品代 などがかかります。

クルール津島(つしま)(https://www.couleurcourt-okazaki.com/facility/tsushima.php)

[所在地]

〒496-0875 愛知県津島市下新田町5丁目191番1

[居室数]

個室タイプ30室

[入居費用]

敷金：100,000円 / 月額利用料金：136,500円

※その他、医療費・介護保険料自己負担分、寝具一式リース代(1日100円)、おむつ、シャンプー、リンス、ボディーソープ等の日用品雑貨などの消耗品代 などがかかります。

クルール津島江西(つしまえにし)(https://www.couleurcourt-okazaki.com/facility/enishi.php)

[所在地]

〒496-0874 愛知県津島市江西町2丁目26番1

[居室数]

個室タイプ30室

[入居費用]

敷金：100,000円 / 月額利用料金：136,000円※その他、医療費・介護保険料自己負担分、寝具一式リース代(1日100円)、おやつ代(1日70円)、おむつ、シャンプー、リンス、ボディーソープ等の日用品雑貨などの消耗品代 などがかかります。

株式会社アフェクトホールディングスについて

株式会社アフェクトホールディングス(https://affecthd.com/)

サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームなど介護施設17施設をはじめとしてパーソナルジム、インドアゴルフ、エステなどを運営。 2011年岡崎市に（株）ビバントとして愛知県岡崎市に創業。介護施設を中心に店舗展開を続け、2024年複合施設ACT BELLEZZAをオープン。企業理念の「Happiness A Lot」をキーワードに事業展開を続ける。

2024年あいち女性輝きカンパニー 奨励賞を受賞、2025年女性活躍推進法に基づく認定制度「えるぼし」において、最高位である「プラチナえるぼし」認定を取得しました。「プラチナえるぼし」を取得している企業は愛知県で４社のみです。

お問い合わせ

左から：トモニン・プラチナえるぼし・あいち女性輝きカンパニー奨励賞・あいち女性の活躍プロモーションリーダー

株式会社アフェクトホールディングス メディア企画課

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-20-9 三晃社ビル3F

TEL:052-962-0966 FAX:052-962-0967

Mail:vivant.honbu@vivant.co.jp