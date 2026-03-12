ダイナミックマッププラットフォーム株式会社

ダイナミックマッププラットフォーム株式会社(https://www.dynamic-maps.co.jp/)(本社:東京都渋谷区、以下「当社」)は、３月26日(木) 18:00より、マネックス証券株式会社主催の「個人投資家向けオンライン会社説明会」に代表取締役社長CEOの吉村 修一が登壇いたしますことをお知らせします。

当社は自動運転や先進運転支援システム(ADAS)をはじめ、シミュレータ環境構築、インフラ管理、除雪支援など、幅広い用途に向けて高精度3次元データを提供するディープテック企業です。日本政府主導で国内自動車メーカー10社等の出資により設立され、北米・欧州・アジア・中東へ事業を拡大し、現在26ヶ国で事業を展開。「Modeling the Earth」＝地球のデジタル化をビジョンに、高精度3次元データのプラットフォーマーとして、様々な産業分野におけるイノベーションを共創しています。

当日は「湘南投資勉強会」主宰の個人投資家・kenmo氏との対談形式にて、事業概要や成長戦略、今後の取り組みなどについてご説明いたします。個人投資家の皆さまに当社への理解をより深めていただける機会となっておりますので、ぜひご参加ください。

＜開催概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/63188/table/172_1_54d2bb5bcdfa21c8c99729f0a1c36e11.jpg?v=202603120951 ]

＜ダイナミックマッププラットフォーム株式会社について＞

当社は日本政府によるバックアップのもと、国内自動車メーカー10社等の出資により設立されました。日本をヘッドクオーターに、北米・欧州・中東・韓国に拠点を構え、現在26ヶ国で事業を展開。自動運転や先進運転支援システム(ADAS)をはじめ、シミュレータ環境構築、インフラ管理、除雪支援など、幅広い用途に向けて高精度3次元データを提供しています。

「Modeling the Earth」＝地球のデジタル化をビジョンに、高精度3次元データのプラットフォーマーとして、様々な産業分野におけるイノベーションを共創します。

設立:2016年6月

本社:東京都渋谷区

代表者:吉村 修一

事業内容:自動運転・ADASをはじめ多様な産業を対象とした高精度3次元データの提供

企業URL: https://www.dynamic-maps.co.jp/