兵庫県西宮警察署と「自転車の交通違反に交通反則通告制度（青切符）導入」についての周知活動を実施

OpenStreet株式会社

シェアサイクルサービスHELLO CYCLINGを展開するOpenStreet株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：工藤 智彰、以下「OpenStreet」）は、兵庫県西宮警察署と連携し、2026年4月から自転車の交通違反に導入される交通反則通告制度（青切符）に関する周知活動を実施しました。

周知活動の一環として、2月から西宮市内約69カ所のHELLO CYCLINGのステーションに、交通反則通告（青切符）制度開始に関する啓発POPを貼付し、利用者の皆さまへの認知拡大と交通ルール順守を働きかけました。

4月から導入される交通反則通告制度（青切符）の対象は16歳以上で、 携帯電話の使用（保持）、遮断踏切立入りなどが違反行為の対象となっています。

一方で、酒酔い運転や妨害運転、携帯電話の使用（交通の危険）など、特に悪質な行為については、引き続き「刑事手続き（赤切符）」の対象となります。

交通反則通告制度（青切符）導入についてはこちらをご参照ください。

交通反則通告制度（青切符）導入について :https://note.com/openstreet/n/nebd3714e42a5?from=notice

OpenStreetは、都道府県警察や関係機関と連携しながら、交通ルールの周知と自転車の利用マナー向上を通じ、地域の皆さまが安心して利用できる自転車環境づくりに取り組んでまいります。

■「HELLO CYCLING」の利用について

ご利用にあたっては、「HELLO CYCLING」アプリのダウンロードが必要です。アプリで無料会員登録後、ステーションの検索や、自転車の予約から決済までを簡単に行うことができます。また、アプリの地図上に表示されているステーションであれば、全国どこでも貸し出し・返却が可能で、使いたいときに、使いたいだけ、便利に利用することができます。

【ご利用料金】

ご利用車体/エリアによって料金が異なりますので、下記のURLよりご確認ください。

https://www.hellocycling.jp/price/

HELLO CYCLINGホームページ（https://www.hellocycling.jp/）

HELLO CYCLINGアプリダウンロード（https://www.hellocycling.jp/app/openapp）

■OpenStreetについて

OpenStreetは、自転車活用推進法の後押しやユニークな水平分業型の地域パートナーモデルにより国内最大級のシェアサイクルプラットフォームである「HELLO CYCLING」および、スクーターや超小型EVのシェアモビリティプラットフォーム「HELLO MOBILITY」の展開を通じてラストワンマイルにおける多様な移動手段を提供し、MaaS促進を目指します。

https://www.openstreet.co.jp/