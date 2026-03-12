【徳島ガンバロウズ】小林康法ヘッドコーチ　契約締結（継続）のお知らせ

株式会社がんばろう徳島

日頃より徳島ガンバロウズへ温かいご声援ありがとうございます。

徳島ガンバロウズではこのたび、小林康法ヘッドコーチと2026-27シーズンの契約を締結（継続）しましたのでお知らせいたします。

小林康法ヘッドコーチYASUNORI KOBAYASHI

◆生年月日 ：1991年10月21日

◆出身地 ：岐阜県

◆出身校 ：東海大学

◆指導歴 ：

2014-17 東海大学 アシスタントコーチ

2018-23 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ アシスタントコーチ

2023-24 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ トップアシスタントコーチ

2024-25 岐阜スゥープス ヘッドコーチ

2025- 徳島ガンバロウズ ヘッドコーチ

小林康法ヘッドコーチコメント

徳島ガンバロウズに関わるすべての皆さまへ。



B.革新を迎える来シーズンも、徳島ガンバロウズのヘッドコーチとして皆さんとともに戦えることを、心から誇りに思います。

まず、この機会を与えてくださった藤田オーナー、臼木社長をはじめ、クラブ関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。



このクラブには、“ガンバロウズ”というチーム名の通り、どんな時でも前を向き、チャレンジャーとして最後まで戦い抜く「がんばる魂」があります。

それは選手、スタッフ、そして何より、ブースターやパートナー企業の皆さま、徳島一丸となってつくり上げてきた素晴らしい文化です。



そして、私がこのクラブとともにこれからも歩み、成長していきたいと強く決意した最大の理由は、ガンバロウズブースターの皆さまのチームに対する深い愛情と、その熱量の大きさです。

皆さまの存在が、このクラブを前へ進ませ、この先の未来に向けてもガンバロウズはさらに大きく発展していくと信じています。



しかし、今シーズンはまだ終わっていません。

私たちの目標はただ一つ、プレーオフを勝ち抜き、B3リーグの頂点に立つことです。

その瞬間まで、チーム一丸となり、全力で戦い続けます。



そして、その先にあるB.LEAGUE ONEに向けても、クラブとしてさらに成長し、勢いを持って徳島の誇りとなるチームへと力強く歩みを進めていく覚悟があります。



徳島に、もっとバスケットの熱狂を。

徳島ガンバロウズの名を、もっと高く。

さらに力強い渦潮へ。



来シーズンも、そしてこのシーズンの最後の瞬間まで、ともに戦いましょう。

引き続き、熱い応援をよろしくお願いいたします。

臼木郁登 代表取締役社長コメント

いつも徳島ガンバロウズへの熱いご声援を賜り、誠にありがとうございます。

この度、小林康法HCとの2026-27シーズンの契約（継続）を締結いたしました。



まずは何よりも、昨シーズンあと1歩及ばなかったプレーオフの切符を、小林さんとともにチーム一丸となって手に入れられたことを、改めてここに報告させていただきます。



選手・スタッフたちの努力とコミットメントに最大の感謝を示すと共に、パートナー企業の皆様、お力添えをいただいている行政・企業・団体の皆様、そして、常にチームに力を与えてくださっているファンの皆様からの熱い応援に心より感謝を申し上げます。



ただ、私たちが目指しているのは、B3優勝ただ１つです。

プレーオフ進出はただただその過程に過ぎません。



小林さんと新体制で迎えた今シーズン、この方となら高い視座でチャレンジできるという確信は、シーズン中も揺らぐことはありませんでした。

その姿勢を尊敬するとともに、大きな環境変化となる「B.革新」を迎えるにおいて、小林さんとともにガンバロウズを成長させていきたいと考えました。



その想いを受け止め、引き受けてくださった小林さん、有難うございます。

素晴らしいコーチが同世代にいて、徳島ガンバロウズとしてこれからもともに戦えることを嬉しく思います。



B3優勝を今シーズン必ず成し遂げ、そして引き続き挑戦者として高い志を胸に、B.LEAGUE ONEへ挑みたいと思います。



これからも、徳島の皆様とともに魅力的なクラブ、愛されるクラブを作っていきたいと決意を新たに、ご報告に代えさせていたいただきます。

【会社情報】

■会社名：株式会社がんばろう徳島

■所在地：徳島県那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ5-23（メディアドゥ徳島木頭オフィス内）

■事務所：徳島県徳島市昭和町6-71-2

■活動内容 男子プロバスケットボールチーム「徳島ガンバロウズ」の運営

■ホームタウン 徳島県、徳島県徳島市

■公式サイト https://gambarous.jp/

「徳島ガンバロウズ」に込めた想い “ガンバロウズ”の元になっている「頑張ろう」は、何か物事に取り組むとき、その成否や勝敗にかかわらず、「頑張ろう！」「よく頑張った！」と誰もが普段から口にする言葉です。互いに背中を押し、認め合うことのできる合言葉をクラブ名に入れることで、一体感を持って、老若男女問わず誰にでも「頑張れ！」と応援いただける“徳島にあってよかった”と感じていただけるクラブに成長させていきたいという想いが込められています。