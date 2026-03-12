『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』新規描き下ろしオリジナルラベル缶が全国のサントリー自販機にて3月19日（木）より販売開始！

株式会社スペースファクトリー『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』のオリジナルラベル缶販売開始！

エンターテインメント商品・サービスの企画・開発を行う株式会社スペースファクトリー(本社：東京都千代田区)は2026年3月20日（金）より上映を開始する『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』のTAG LIVE LABEL（オリジナルラベル缶）を、全国のサントリー自販機で3月19日（木）より順次販売開始いたします。

ラベルはランダムで全6種を予定しており、数量限定でアクリルキーホルダー付きの当たり缶も登場します。また、シークレットデザイン缶もご用意いたしました。なお、販売期間は2026年4月26日（日）までを予定しております。

商品情報

■オリジナルラベル缶とは

本商品は、剥がすとステッカーとして使えるラベルがついたオリジナルドリンク缶です。『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』の描き下ろしキャラクター5種とシークレット1種のラベルがランダムで登場します。さらに、数量限定の当たり缶には、出てきた缶と同じデザインのアクリルキーホルダーが付属します。

※ラベルは綺麗に剥がしてステッカーとして保存できます

■『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』新規描き下ろしオリジナルラベル缶（全6種）

『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』新規描き下ろしオリジナルラベル缶ラインナップ

【ラインナップ】

殺せんせー、潮田 渚、赤羽 業、茅野 カエデ、烏間 惟臣、シークレットの全6種類

■販売価格

1個 800円（税込）

※ラベルはランダム全6種類です。

※缶の中身はレモンスカッシュです。

全国のサントリー自販機で販売！

全国に設置されているサントリーの自動販売機にてオリジナルラベル缶を販売いたします。

■販売場所

設置場所マップ(https://x.gd/9qCCr)

※自販機により商品の投入および販売開始時間は異なります。予めご了承ください。

※販売開始時間のお問い合わせはお控えいただきますようお願いいたします。

■販売期間

2026年3月19日（木）～2026年4月26日（日）

一部映画館・一部アニメイトの専用自販機にて販売！

『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』新規描き下ろしオリジナルラベル缶を一部映画館・一部アニメイトの専用自販機にて販売いたします。

■販売場所

映画館・設置場所マップ(https://x.gd/gv2iS)

アニメイト・設置場所マップ(https://x.gd/lvgRr)

■販売期間

ショップ様毎に異なる為、マップにてご確認ください。

※販売日は変更することもございます。あらかじめご了承ください。

『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』とは

累計発行部数2,700万部を突破した、松井優征による大人気漫画『暗殺教室』。落ちこぼれクラス“3年E組”の生徒たちが、謎の超生物・殺せんせーへの“暗殺”という前代未聞のミッションに挑みながら成長していく姿を描き、アニメ化・実写映画化を通じて社会現象を巻き起こしました。

アニメ＆原作連載終了から10年という節目を迎えた本作が、テレビアニメ放送10周年を記念し、完全新規制作エピソードを加えた『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』としてスクリーンに帰ってきます。キャストにはテレビシリーズのメンバーが続投し、新作アニメーションの制作は第2期放送終了後の2016年以来、実に約10年ぶり。これまで映像化されてこなかったエピソードが新たに描かれます。

【TAG LIVE LABEL とは】

『TAG LIVE LABEL』は、Suntory Beverage & Foodが提供するイベントなどにあわせてオリジナルラベル缶を製造し、自販機を活用してランダムのドリンク販売ができる新たなサービスです。

関連情報

株式会社スペースファクトリー株式会社スペースファクトリー

株式会社スペースファクトリーではデジタルからリアルまで幅広いジャンルのエンターテイメント商品の企画・開発を行っております。

HP: https://space-factory.co.jp/

X（旧Twitter）: @tweet_spaceF(https://x.com/tweet_spaceF)

Instgram: https://www.instagram.com/insta_spacef/

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社スペースファクトリー：広報担当

e-mail：info@space-factory.jp

電話：03-6260-9440



※本プレスリリースの画像はイメージです。

※本プレスリリースの内容は 2026年3月12日（木）時点のものであり、予告なく変更する場合があります