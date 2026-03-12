大泉工場が新たなサステナブル・マーケット「COMMONs MARKET KAWAGUCHI」を始動。4月12日（日）埼玉・川口「OKS CAMPUS」で開催決定！

株式会社 大泉工場

株式会社大泉工場（本社：埼玉県川口市、代表取締役：大泉寛太郎）は、2026年4月12日（日）、100%再生可能エネルギーで運営される「OKS CAMPUS」にて、地域参加型マーケットイベント「COMMONs MARKET KAWAGUCHI 2026 SPRING」を開催いたします。

当日は、「店主も買い手も子どもだけ」のフリーマーケット、有機農業を土から学ぶことができるワークショップ、醸造士（ブルワー）から教わる発酵飲料「KOMBUCHA」作りなど、多彩な体験型コンテンツを実施いたします。また、自然栽培の生産者やクラフト作家など約25店舗が出店する直売ブースも設置。ご家族で楽しみながら、食・暮らし・環境について考えるきっかけとなるマーケットイベントです。

本日はイベントの全容公開に先駆け、主要コンテンツを第1弾として先行発表いたします。

「COMMONs MARKET KAWAGUCHI」とは

「COMMONs MARKET」は、楽しみながら、食・暮らし・環境の未来を育む地域参加型イベントです。

2018年4月から開催してきた作り手の想いを未来へつなぐマーケットイベント「（ARTISAN）FARMERS MARKET KAWAGUCHI」の想いを引き継ぎ、「地球を笑顔で満たし、素敵な環境を創造する」という大泉工場のミッションによりフォーカスした内容で始動いたします。

イベント名「COMMONs」の小さな「 s 」は、「今日の選択が明日の風景へと続いていくこと（＝Sustainable）」と、「あなたの時間が、ここに集うみんなの物語に重なっていくこと（＝複数形につながる）」の両方を示しています。

つくる人は、自分の手仕事や想いを、誰かの暮らしへと手渡す。

来る人は、選び、食べ、使うことで、その背景に触れ、次の物語をつくっていく。



ここでは、売る人と買う人という関係を越えて、同じ場と未来を一緒に育てる"参加者"として出会うことができます。

「楽しかった」で終わらない場所を目指して。

今日ここで生まれた小さな体験が、誰かの明日になり、未来の"共有地"として育っていく。



そんなマーケットを展開していきます。

【第1弾公開】楽しみながら、食・暮らし・環境の未来を育む体験型コンテンツ

売るのも買うのも子どもだけ！「みずいろマーケット」

子どもたちが自ら店主となり、リユースを実践するフリーマーケット。接客や値決めを通じ、ものの価値を次世代へつなぐ体験型教育プログラムです。

ファーマーズ＆クラフトマーケット

自然栽培野菜の生産者や、こだわりのクラフト作家など、「顔が見える」作り手によるマーケット。作り手の想いがつまった品々を対話とともに購入することができます。

COMMONs EYE ～審美眼をみがく蚤の市～

マーケットを主催する大泉工場の社員が愛用してきた「物語のある私物」を、そのエピソードと共に出品。来場者の審美眼によってモノに新たな命を吹き込み、物語を継承する、今までなかった新しい「蚤の市」です。

野菜を育てよう！有機農業のまなび体験

会場となる「OKS CAMPUS」内の農園で土に触れながら、有機農業の仕組みを学ぶワークショップ。自然の循環を肌で感じ、子どもから大人まで楽しめる農業体験です。

ブルワーから教わる「KOMBUCHA」づくり

大泉工場のオリジナルKOMBUCHAブランド「_SHIP」の醸造士（ブルワー）が自宅でも楽しむことができるKOMBUCHAの作り方を直接伝授。発酵文化を暮らしに取り入れる知恵を学び、身体と環境のつながりを体感できるワークショップです。

国登録有形文化財を巡る「OKS CAMPUS」サスティナブルツアー

100%再生エネルギーで運営される施設「OKS CAMPUS」の舞台裏や、歴史を刻む国登録有形文化財の「大泉家住宅洋館・和館」、コンポストなど、施設内の「素敵な環境づくり」の裏側をご案内します。

はじめての親子じてんしゃ教室

自転車デビューを控えたお子様と保護者を対象にした教室。安全な練習のコツを学び、親子で新しい一歩を踏み出す成長の場を提供します。

■ その他コンテンツの詳細情報について

「COMMONs MARKET KAWAGUCHI 2026 SPRING」では、この他にもさらに地域を盛り上げる多数の出店や体験コンテンツを準備しております。来週3月19日（木）には、第2弾として、全容を発表予定です。 ぜひご期待ください。

■ 開催概要

名称： COMMONs MARKET KAWAGUCHI 2026 SPRING

日時： 2026年4月12日（日）10:00～16:00

会場： 株式会社大泉工場「OKS CAMPUS」（埼玉県川口市領家5-4-1）

入場料： 無料（ワークショップ等、一部有料コンテンツあり）

後援： 川口商工会議所、川口市教育委員会（予定）

大泉工場について

株式会社大泉工場は「地球を笑顔で満たし、素敵な環境を創造する」というパーパスのもと、人と自然が調和する未来を目指し、持続可能な社会の実現に貢献するため、発酵スパークリングティー「_SHIP KOMBUCHA」の製造・販売、プラントベース・カフェの運営、ファーマーズマーケットの企画・運営など、ウェルネス・環境配慮を軸に多岐にわたる事業を展開しています。



会社名 ： 株式会社大泉工場

代表者 ： 代表取締役 大泉寛太郎

本社所在地： 埼玉県川口市領家5-4-1

設立 ： 1938年3月（1917年3月創業）

資本金 ： 20,000,000円

URL ： https://www.oks-j.com/

お問合せ ： https://www.oks-j.com/contact



事業内容 ：

_SHIP KOMBUCHA（コンブチャの製造・販売） /1110 CAFE/BAKERY /BROOKS GREENLIT CAFE / CAMPUS（スペースレンタル・JUKUBOX・OKS CAMPUS MARKET） /Goodnature（コールドプレスジュースマシン販売・修理） /FUTURE FUN FOOD（ポップコーンマシンの販売・修理） /Food Products 事業 /不動産管理

