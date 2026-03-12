カスタマークラウド、主力AI基盤「CC AGI（スーパーAI）」のブランドシステムを公開 ―― 国際金融インフラ・AI生産工場構想を支えるブランドアーキテクチャを策定

カスタマークラウド株式会社

カスタマークラウド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：木下寛士。以下「当社」といいます。）は、主力AI基盤「CC AGI（スーパーAI）」のブランドシステムを公開しました。

今回公開されたブランドシステムは、当社のAIプロダクトを継続的に生み出す「AI生産工場」としての仕組みと、国際金融インフラなどの事業基盤を体系的に展開するためのブランドアーキテクチャとして設計されています。

CCブランドアーキテクチャ

CCは単一のプロダクト名称ではなく、複数の事業やプロダクトを体系的に展開するためのブランドアーキテクチャとして設計されています。

カスタマークラウドはこのブランド体系を通じて、AI、メディア、国家プロジェクト、金融、教育など、異なる領域の事業を同一の思想で接続する構造を構築しています。

この構造により、各事業領域は独立しながらも共通のブランド体系のもとで連携し、連鎖的に展開されることを想定しています。

CC AGIの位置づけ

CC AGIは、カスタマークラウドのブランド体系の中核となるAI基盤プロダクトです。

従来のように「人間がAIをツールとして利用する」段階を超え、AI自身が主体となってシステム開発を完結させる新しい開発構造を目指しています。

AIが要件整理、設計、開発、改善といったプロセスを自律的に回すことで、プロダクトを継続的に生成・進化させる仕組みを構築します。

カスタマークラウドでは、この構造を「AI生産工場（CC AI Factory）」として構想しています。

ブランドシステムの設計

今回公開されたブランドシステムでは、企業ブランドとプロダクトブランドの関係性を明確にするため、二つの表記体系が定義されています。

Formal Name（正式表記）

CUSTOMER CLOUD | CC AGI

投資家資料、IR資料、提案書、契約書など、企業ブランドとプロダクトの関係性を明確に示す場面で使用します。

Product Name（略式表記）

CC AGI

Web製品ページ、営業資料、アプリケーションUIなど、プロダクト単体で使用する場面で使用します。

ブランド思想

CC AGIのロゴは、Customer Cloudのコーポレートロゴのシンボルを継承しています。

このシンボルは、当社が掲げる思想

「壊さずに、豊かにする（Non-Destructive Innovation）」

を視覚的に表現するものです。

既存のシステムや開発プロセスを置き換えるのではなく、その外側に自律型AIエージェントの層を重ねることで価値を拡張するというCC AGIの製品構造は、この思想と一致しています。

事業展開の構想

CCブランドは単一の製品を指す名称ではなく、複数の事業やプロダクトを連鎖的に展開するためのブランドアーキテクチャとして設計されています。

当社はこのブランド体系を起点として、AIプロダクトを連鎖的に展開し、チェーンストア型に事業を拡張していく構想です。

AI時代の事業OS

CC AGIは単一のAIプロダクトではありません。

AIが自律的に開発・運用を回し続ける「AI生産工場」を支える基盤として、AIプロダクトを継続的に生成・進化させていく「AI時代の事業OS」として設計されています。

カスタマークラウドはCC AGIを起点に、AIを中心とした新しい産業基盤の構築を進めていきます。

事業詳細はこちら

https://www.customercloud.co.jp/national-infrastructure/

コーポレートロゴのリリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000728.000099810.html

デザイン

Hiromi Maeo（enhanced）

今回のロゴは、東京を拠点とする国際ブランディングスタジオ enhanced Inc. の Hiromi Maeo によって設計されました。

enhancedは、日本の美意識とグローバル市場の視点を融合したVIデザインやロゴデザイン、ブランド設計を行うスタジオで、以下のブランドデザインを手がけています。

- Zhejiang General Chamber of Commerce / 浙商总会(Jack Ma founding chairman)- NTT CPaaS- CMED Construction- MTRL

https://enhanced.jp

最近の取り組み - 日本政府「ガバメントAI」で国内LLMが試用[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=PJe9GxvZBq4 ]

https://youtu.be/PJe9GxvZBq4

カスタマークラウドが開発する政府向けAI 「CC Gov-LLM」 は、デジタル庁が推進する政府AIプロジェクト「ガバメントAI」において、政府共用生成AI基盤 「源内（GENNAI）」 で試用される国内LLMの一つとして選定されました。

政府AI基盤の検証に国内企業として参画し、日本語行政AI基盤の実装に向けた取り組みを進めます。

本取り組みは、行政業務の効率化や政策立案の高度化を目的に、国内開発LLMの実用性や安全性を検証するものです。選定されたモデルは、2026年度以降に予定されている各府省庁への展開を見据え、対話型AIや業務支援アプリケーションなどで試験導入される予定です。

当社は、自社AI基盤とAIプロダクト生産モデルを組み合わせ、企業や組織が自社専用のAI基盤（ローカルLLM）を持ち、その上で業務特化型AIを継続的に開発できる仕組みの構築を進めています。

詳細はこちら

https://www.customercloud.co.jp/national-infrastructure/

■ ガバメントAIで試用する国内大規模言語モデル（LLM）

・株式会社NTTデータ「tsuzumi 2」

・カスタマークラウド株式会社「CC Gov-LLM」

・KDDI株式会社・株式会社ELYZA共同応募体「Llama-3.1-ELYZA-JP-70B」

・ソフトバンク株式会社「Sarashina2 mini」

・日本電気株式会社「cotomi v3」

・富士通株式会社「Takane 32B」

・株式会社Preferred Networks「PLaMo 2.0 Prime」

https://www.digital.go.jp/news/10d55c63-b3e1-42b9-9cc5-93a06943ae0e

■ 日本政府デジタル庁 松本大臣記者会見（令和8年3月6日）

https://www.digital.go.jp/speech/minister-260306-01

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=brKfyVHt_Bw ]

https://youtu.be/brKfyVHt_Bw?si=klK415-CA-XXPO2R

渋谷から世界へ。第2のビットバレー構想 / Bit Valley 2.0

カスタマークラウドは、日本のAI競争力を高める取り組みとして、渋谷発のAIエコシステム構想「第2のビットバレー構想 / Bit Valley 2.0」を推進しています。

本構想は、AI人材・企業・技術・コミュニティを結び、日本のAI産業を世界市場へ接続する新しい産業エコシステムの構築を目指すものです。

2026年3月には、デジタル庁が推進する政府AI「ガバメントAI」において、政府共用生成AI基盤「源内（GENNAI）」で試用する国内大規模言語モデル（LLM）の一つとして、カスタマークラウドのローカルLLMが選定されました。

現在、行政業務におけるAI活用の実用性や安全性などの検証が進められており、日本語および行政分野におけるAI技術の適用可能性の検証が行われています。

カスタマークラウドは、こうした取り組みを通じて、渋谷から世界へ、日本発のAI産業の発展に貢献していきます。

■ 代表コメント

日本には世界で通用する優れた才能が数多く存在します。

しかし、それらを結びつける「器」が十分に整っていないのも事実です。

私たちは、AI生産工場、AGI技術、連結経営、そしてBytePlusなどのグローバルインフラを掛け合わせ、日本のAI産業を「面」として再構築することに挑戦しています。

渋谷から世界へ。

日本のAI産業は、これからもう一度「面白い時代」に入ります。

その触媒として、カスタマークラウドが動き始めています。

会社概要

カスタマークラウド株式会社は、AIおよびクラウド技術を基盤としたAIプラットフォーム企業です。

当社は、AIを単なるツールやソフトウェアとしてではなく、企業や組織の価値創出を支える「知能設備」として社会に実装することを目指しています。

企業や組織が自社専用のAI基盤（ローカルLLM）を持ち、その上で業務に特化したAIサービスや業務アプリケーションなどのAIプロダクトを継続的に開発・運用できる仕組みの構築を進めています。

また、当社が展開する「AIプロダクト生産工場」モデルにより、各企業や組織が自らAIプロダクトを継続的に生み出す環境の構築を支援しています。

さらに、日本国内にとどまらず、各国政府や国際機関との連携を通じて、AIを活用したデジタルインフラや国際金融インフラの導入・構築に関する取り組みも進めています。

https://youtu.be/oJFX0KWo15I?si=8VoI5W9UEu83dNA9

■ 企業情報

カスタマークラウド株式会社（Customer Cloud Corp.）

代表取締役社長：木下寛士

住所：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア

公式サイト：https://www.customercloud.co.jp

お問い合わせ：https://www.customercloud.co.jp/#contact