蒲田の行列店「うどん038」“出汁”と“魚”のプロフェッショナルと出会い、次のステージへ

飲食事業と水産事業を併せもつ株式会社 SANKO MARKETING FOODS（本店：東京都中央区、代表取締役社長：長澤 成博、証券コード：2762、以下「当社」）は、蒲田のうどんの名店「うどん038」事業を株式会社Fリミテッドから譲り受けることとなりました。

行列の理由は、「一杯の出汁」にある。

「うどん038」が多くのお客様に支持されてきた最大の理由は、一口目で違いがわかる、澄んだ旨みの出汁です。

その出汁の核となる素材には、出汁のプロフェッショナル集団である鰹節本舗の上質ないりこと鰹節を使用。香り・コク・キレのバランスに優れた出汁は、「最後まで飲み干したくなる」とお客様から多くの声を集めています。

うどんという日常食でありながら、“出汁を味わいに行く店”として記憶に残る一杯。

それが「うどん038」です。

主役は麺だけにあらず。トッピングが、もう一つの看板。

「うどん038」をひと際輝かせるのは、トッピングの完成度と個性。

定番にとどまらず、素材感を活かした具材、揚げ・温・冷それぞれに最適化された組み合わせなど、

「今日は何をのせようか」と選ぶ楽しさも、「うどん038」の魅力のひとつです。

水産×飲食のプロが加わることで、うどんは、もっと面白くなる。

当社は、自ら水産の産地に入り、生産者とともに歩む 「産地活性化プラットフォーマー」として” 水産6次産業化 ” を強みとする企業です。

今回の事業譲受により、

・ 水産会社だからこそ実現できる、鮮度と価格の両立した魚介素材

・ 未利用魚・低利用魚を活かした、ここでしか食べられない天ぷら・具材

・ 出汁と魚の相性を突き詰めた、新しいうどんの提案

といった、“うどん×水産”のシナジーを「うどん038」で段階的に形にしていきます。

“持ち帰れる名店”という強み

「うどん038」は、名店でありながらテイクアウトでも支持されてきた、稀有な存在です。

出汁の香り、うどんの食感、具材の満足感。

持ち帰ってもその魅力が損なわれないことが、忙しい日常の中で選ばれてきた理由のひとつです。

今回当社の組織と掛け合わせることで、調理・オペレーション・仕入れ体制がより安定し、将来的にはテイクアウトの魅力をさらに高める取り組みも検討していきます。

変わらない味、進化する楽しさ。

大切にしていくのは、これまで「うどん038」を愛してくださったお客様が感じてきた 味・空気・日常性。

そのうえで、当社の仕入力・商品開発力を掛け合わせ、「いつ来ても、少し新しい」そんなお店づくりを目指してまいります。

一杯のうどんから、ひとつの“食文化”へ

水産と飲食の両輪をもつ当社が加わることで、「うどん038」は、“一店舗の名店”から、コンセプトとしてのブランドへ進化する準備が整いました。

出汁の思想、素材の選び方、トッピングの楽しさ。

そのすべてを再現できる体制があるからこそ、将来はこの一杯が、別の街の日常にも溶け込んでいく。

「どこにあっても、ちゃんとうまい」。

そんな当たり前を、本気で実現できる段階に入ります。

会社概要

【会 社 名】 株式会社 SANKO MARKETING FOODS

【本社所在地】 東京都新宿区高田馬場 1 丁目 28 番 10 号三慶ビル 2 階

【本店所在地】 東京都中央区新川 1 丁目 10 番 14 号

【支店所在地】 静岡県沼津市蓼原町 45 番地２

【代 表 者 名】 代表取締役社長 長澤 成博

【設 立】 1977 年 4 月

【事 業 内 容】 飲食店経営、水産業、除菌、清掃事業、自社 EC サイトの運営

【ホームページ】 https://www.sankofoods.com/

【公式オンラインストア「ひとま」】 https://sankomf.official.ec/

【 Ｘ 】 https://twitter.com/sanko_mf/

【Instagram】 https://instagram.com/sankofoods_official/

【YouTube】 https://www.youtube.com/channel/UCa1U5luhOAUJ149VzlJya7A/

【水産メディア「CRAZY ABOUT FISHERY!」】 https://crazyaboutfishery.com/