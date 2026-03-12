群馬県太田市を拠点に3人制女子プロバスケットボールチーム「JOSHU RYDEEN（上州ライディーン）」設立

有限会社ジェイ・スピリット

群馬県太田市を拠点とする3人制女子プロバスケットボールチーム

「JOSHU RYDEEN（上州ライディーン）」は、2026年1月14日に設立いたしました。

JOSHU RYDEEN（上州ライディーン）ロゴ

JOSHU RYDEENは、群馬県東毛地区（太田市、伊勢崎市、桐生市、館林市、みどり市、邑楽郡など）を中心に活動し、3人制バスケットボールを通じて地域に新たなスポーツ文化と活力を生み出すことを目的として設立されました。

3人制バスケットボール（3×3）は、オリンピック正式種目にも採用され、世界的に急速な広がりを見せている都市型スポーツです。スピーディーでダイナミックな競技特性から、若い世代を中心に人気が高まっています。

JOSHU RYDEENは、この3×3バスケットボールを通じて地域とスポーツをつなぎ、地域の皆さまとともに成長していくチームを目指します。

チーム理念

スポーツの力で“日本一”地域に貢献し、その価値を社会全体に届ける

スポーツには、人を動かし、地域をつなぎ、未来をつくる力があります。

私たちは競技としての勝利を追求するだけでなく、スポーツを通じて地域社会に価値を生み出すクラブを目指しています。

地域の子どもたちがスポーツに触れる機会を広げ、地域の皆さまがスポーツを通じてつながる場をつくることで、スポーツが持つ力を社会全体へ届けていきます。

代表コメント

JOSHU RYDEENは、スポーツの力を通じて地域に新たな価値を生み出すことを目指して設立したチームです。

競技としての挑戦はもちろんですが、それ以上に地域の皆さまにとって身近で誇りに思える存在となれるよう、子どもたちへのスポーツ機会の提供や地域イベントへの参加など、様々な活動に取り組んでいきたいと考えています。

地域の皆さまとともに成長していくクラブとして歩んでまいりますので、温かいご支援・ご声援をよろしくお願いいたします。

JOSHU RYDEEN

代表 松原 貴弘

地域とともに進める取り組み

JOSHU RYDEENは競技活動だけでなく、スポーツを通じた地域貢献活動にも積極的に取り組みます。

主な活動予定

・子ども向けバスケットボール教室の開催

・学校訪問やスポーツクリニックの実施

・地域イベントやスポーツイベントへの参加

・企業パートナーと連携した地域スポーツ企画

・学校や自治体とのスポーツ連携活動

また、スポーツの枠にとどまらず、様々な業種・業態の企業や団体とのコラボレーションにも積極的に取り組み、新たな地域価値の創出を目指していきます。

今後の展望

JOSHU RYDEENは、3×3バスケットボールの競技力向上と普及活動を進めながら、群馬県東毛地区を中心に地域の皆さまに愛されるクラブを目指します。

また、スポーツを通じた地域活性化や青少年育成など、地域社会に新たな価値を生み出す取り組みを展開してまいります。

チーム概要

チーム名

JOSHU RYDEEN（上州ライディーン）

設立

2026年1月14日

活動拠点

群馬県太田市（東毛地区）

競技

3×3 女子バスケットボール

お問い合わせ

JOSHU RYDEEN 事務局

（運営：Nippon Challengers）

公式SNS

JOSHU RYDEENの活動情報やイベント情報は、公式SNSでも発信しています。

X（旧Twitter）

https://x.com/JoshuRydeen

Instagram

https://www.instagram.com/joshurydeen/

Facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=61587208026614

地域の皆さま、企業・団体の皆さまとともに、新しい地域スポーツ文化の創出を目指してまいります。