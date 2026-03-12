あいおいニッセイ同和損害保険、TalentXの採用ブランディングサービス「MyBrand」を導入

株式会社TalentX

株式会社TalentX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：鈴木 貴史、証券コード：330A、以下「TalentX」）は、採用DXプラットフォーム「Myシリーズ」内の採用ブランディングサービス「MyBrand」が、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：新納 啓介、以下「あいおいニッセイ同和損保」）に導入されたことをお知らせいたします。

同社は、既に導入済みのAI採用MAサービス「MyTalent」、リファラル採用サービス「MyRefer」に加え、新たに「MyBrand」による採用オウンドメディア「AD Essence」を公開しました。これにより「MyBrand」で制作したコンテンツを採用オウンドメディアで公開するだけでなく、「MyTalent」のタレントプールに登録された候補者への個別最適化したコンテンツ配信や、「MyRefer」のリファラル採用における友人・知人紹介時のコンテンツ活用など、採用DXプラットフォーム「Myシリーズ」全体でシナジーを最大限に活かし、戦略的なタレントアクイジション（優秀人財の戦略的な採用）を推進します。

■導入背景：事業変革に必要な新風をもたらす人財採用に向けて―情報の透明性を高め、多角的な導線で届けることでミスマッチのないキャリア採用の実現へ

「CSV×DX（共有価値の創造×デジタルトランスフォーメーション）」を掲げて事業変革を進めるあいおいニッセイ同和損保では、多様な経験を持つキャリア採用の強化しております。一方、キャリア採用を進めるうえで不可欠となるコンテンツが不足していることに課題を感じていました。新卒よりも転職活動の意思決定スピードが速いキャリア採用候補者に対して、限られた期間の中でも自社を深く理解してもらい、納得感のある入社と定着を実現するため、自社の資産として情報を蓄積・発信できる「MyBrand」の導入に至りました。

さらに、本導入における最大のポイントは、既に導入された「MyTalent」「MyRefer」との強力な連携でした。「MyBrand」で制作した候補者を惹きつけるコンテンツを、「MyTalent」のAIによって興味関心や転職意向のタイミングに応じて配信して候補者の信頼関係を育み、「MyRefer」で推進するリファラル採用でも、紹介者である既存社員とその友人・知人に自社への理解や意欲を高めるツールとして活用することができます。「MyBrand」を起点に「MyTalent」や「MyRefer」で社内外のエンゲージメントを高めていく好循環によって、社会に新しい価値を提供しうる強固な組織への成長をめざします。

▼多様な社員の想いや社風を発信する、あいおいニッセイ同和損保の採用オウンドメディア「AD Essence」はこちら

https://aioinissaydowa.brandmedia.i-myrefer.jp/media

■人事部 採用グループ 課長補佐 永瀬 安梨 氏／人事部 採用グループ 主任 西村 きらら 氏 コメント

採用オウンドメディアを、当社の戦略や未来、社風のすべてがわかる「取り扱い説明書」のようなコンテンツに成長させていきたいと考えています。

「MyBrand」導入後は、社内のリアルが可視化されたことで、採用候補者への動機付けだけでなく、既存社員のエンゲージメント向上というインナーブランディングの効果も実感しています。今後は「MyBrand」をハブに、一度のご縁を大切にする“点と点をつなぐ”採用マーケティングを加速させ、強い組織づくりを推進してまいります。

■取材記事：https://mytalent.jp/lab/case_aioinissaydowa2/(https://mytalent.jp/lab/case_aioinissaydowa2/)

■採用DXプラットフォーム「Myシリーズ」について

少子高齢化による労働人口の減少や、働き方・価値観の多様化を背景に、日本企業を取り巻く採用環境は大きな転換点を迎えています。企業が一方的に情報を発信し、応募を待つ従来型の広告採用や、転職顕在層を前提とした人材紹介モデルだけでは、持続的な人材獲得が難しくなりつつあります。

こうした社会構造の変化の中で、企業には「いま採用しているかどうか」に関わらず、候補者との関係性を中長期で築き、信頼を積み重ねていくタレントアクイジションの考え方が求められるようになりました。転職潜在層を含む多様な人材に対して、企業の価値観や働くリアリティを適切に伝え、惹きつけ（Attract）、関係を育み（Nurture）、信頼でつなぐ（Engage）──採用活動そのものをマーケティングとして再設計することが、日本企業の重要な経営課題となっています。

「Myシリーズ」は、こうした社会的背景を踏まえ、AIとテクノロジーによって採用活動をマーケティングへと進化させる採用DXプラットフォームです。候補者を惹きつける採用ブランディングサービス「MyBrand」、興味関心や転職意向のタイミングに応じた関係構築を支援するAI採用MAサービス「MyTalent」、日本初のリファラル採用プラットフォーム「MyRefer」をひとつのIDでシームレスに連携し、企業のタレントアクイジションを一気通貫で支援します。2025年9月末時点で、日本の時価総額上位50社のうち40％以上（※）の企業に導入されております。

（※ 2025年9月末時点の東証プライム上場企業の時価総額ランキングをもとに算出。）

■「MyBrand」が目指す採用ブランディング

当社では、採用ブランディングは企業の魅力をアピールするのではなく、候補者との認識ギャップを埋め、正しい理解を伝えるための手段であると考えております。はたらく価値観が多様化する昨今だからこそ、個別最適化しながら、求職者にリアリティある情報を伝えることが、採用ブランディングに不可欠です。「MyBrand」は、そうした取り組みの第一歩を踏み出す企業に向けて、発信の知識や体制の有無にかかわらず継続的に情報発信できる仕組みを提供するサービスです。企業が自社の「らしさ」を明確に定義するフレームワーク「WORCS（事業・文化・報酬・機会や仕事・環境を整理する独自フレーム）」 を活用し、正しい自社価値の発信を支援します。企業が自らの言葉で魅力を伝え、候補者と関係を築くことで、「伝わる採用」が「選ばれる採用」へと進化します。

ブランドサイト：https://mytalent.jp/brand/

【会社概要】

社 名：株式会社TalentX（証券コード：330A）

所在地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-8 神楽坂プラザビルG階

代 表：代表取締役社長CEO 鈴木 貴史

設 立：2018年5月28日

会社HP：https://talentx.co.jp

Myシリーズ サービスサイト：https://mytalent.jp