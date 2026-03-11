【3/11公開】なぜ日本企業のエンゲージメントは世界最低なのか？イマジナ代表・関野が、ダイヤモンド・オンラインにて「評価のズレ」を解消し人的資本経営を加速させるメソッドを解説

株式会社イマジナ

企業の「想い」を軸としたブランディングで3,000社以上の変革を導いてきた株式会社イマジナ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関野吉記）は、2026年3月11日、ビジネスリーダー層に絶大な影響力を持つ「ダイヤモンド・オンライン」に、代表・関野による特別寄稿記事を掲載したことをお知らせいたします。

■ 背景：日本企業を蝕む「6％の衝撃」と「評価の不一致」

記事はコチラ :https://diamond.jp/articles/-/385140

現在、日本企業の多くが「人的資本経営」の壁にぶつかっています。世界的な調査機関ギャラップ社のデータによると、自社のパーパスに共感し、主体的に取り組む社員の割合はグローバル平均23％に対し、日本はわずか6％。この「世界最低水準のエンゲージメント」の裏側には、現場の「これほど頑張っているのに評価されない」という不満と、経営層の「期待通りの貢献がなされていない」という認識の致命的な乖離があります。

本記事では、演出家としてのキャリアを持つ異色の経営者・関野吉記が、3,000社以上のコンサルティング実績に基づき、この「不幸な両片想い」を終わらせるための具体的な処方箋を公開しました。

■ 主要トピック：人的資本経営を「コスト」から「投資」へ変える4つの視点

全4ページにわたる寄稿では、以下の核心的なテーマを掘り下げています。

■ 演出家から経営者へ：代表・関野吉記の特異な視点

- 「私的基準」の排除と「公的基準」の確立：社員が自分なりの「正しさ」で動くことが、いかに組織の推進力を削いでいるか。評価への不満を解消するためには、個人の主観を、組織の共通言語（理念）へと昇華させる必要があることを指摘します。- 心理的安全性の真実：理念が浸透していない組織では、89％の社員が心理的安全性を感じていないという衝撃のデータ。共通の判断基準がない環境では、社員は「忖度」に走り、主体性を失う仕組みを解明します。- 世界基準の「カルチャー・フィット」と離職リスク：理念に共感していない社員は、共感している社員に比べて離職リスクが83％高いという現実。AmazonやNetflixなど、グローバル勝者が「理念浸透」を最優先の経営課題に置く理由を説きます。- 2026年問題とAI時代の生存戦略：労働基準法改正やAIの進化により「管理」が通用しなくなる時代。今、経営者に求められているのは「管理」ではなく、社員を同じ夢を追う「仲間（パートナー）」として再定義する「演出力」です。

関野吉記の提言が類を見ない説得力を持つのは、その異色の経歴にあります。

【本件に関するお問い合わせ先】

- 15歳で単身渡米、欧州で演出家として活躍：イギリスで演劇を学び、イタリアで映画や舞台の演出に携わった経験から、「バックストーリーを伝える力」が組織を動かす鍵であることを確信。- 3,000社以上のブランディング支援実績：製品力に頼り、文化の発信を軽視する日本企業の弱点を突く「インナーブランディング」の手法を確立。- 地域活性化への情熱：山梨県顧問や山梨イノベーションベース代表理事を務め、地方からグローバル人材を輩出するための教育改革にも尽力。

株式会社イマジナ

担当：青江 美波

TEL：03-3511-5525

FAX：03-3511-8228

MAIL：info@imajina.com