新食感コロッケ【ふわもちコロ】が全国の神戸コロッケで期間限定販売　試食体験イベントを3月29日（日）、グランフロント大阪で実施

株式会社ロック・フィールド

株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）が展開する神戸コロッケは、一部店舗で限定販売していた「ふわもちコロ」を3月12日（木）より全国の神戸コロッケ店舗で期間限定販売いたします。

また、全国販売開始を記念し、3月29日（日）にグランフロント大阪 うめきた広場サブスペースにて、実際に「ふわもちコロ」を味わっていただける体験型イベントを開催いたします。

本イベントでは、より多くの方に神戸コロッケの新たな魅力に触れていただくことを目的に、試食体験に加えてブランドキャラクター「招喜家（まねきけ）」と連動した“ふわもち”なコンテンツをご用意。思わず誰かに話したくなるような、ふわもちの世界観を丸ごと体感できるイベントとなっています。

■試食体験イベント概要

開催日時：2026年3月29日（日）11:00~17:00

開催場所：グランフロント大阪 うめきた広場サブスペース

※試食数には限りがございます。なくなり次第、イベント終了となりますのでご了承ください。

内容：

・公式Instagram(https://www.instagram.com/kobecroquette/)フォローで「ふわもちコロ」試食

・人工芝と雲クッションによる「ふわもち休憩スペース」

・心までふわもちになるおみくじ「にゃお吉みくじ」

・フォトスポット「招喜家 春のボヤキボード」

※雨天の場合、内容を一部縮小して開催いたします。

■商品概要 ※価格は税込／画像はイメージです。

ふわもちコロ \199（1個）

北海道北見市端野町産のゆめいころのおいしさを活かした、これまでにないふわもち食感のポテトコロッケ。きめが細かくなめらかな口当たりのゆめいころをベースに、中にも香ばしく揚げたダイス状のゆめいころを入れています。味わいは素材を引き立てる自社製のブイヨンに、ほんのりベーコンの旨みをプラスしています。

販売期間：2026年3月12日（木）～2026年4月22日（水）

関連リリース :https://www.rockfield.co.jp/news/detail.html?relyear=2025&id=20251203-0c461331

株式会社ロック・フィールドについて

1972年創業。 惣菜を通して「豊かなライフスタイルの創造」に貢献することを企業理念に掲げ、全国の百貨店や駅ビルに「RF1」など７つのショップブランドを304店舗（2026年2月末現在）、冷凍食品ブランド「RFFF（ルフフフ）」を展開。「健康、安心・安全、美味しさ、鮮度、サービス、環境」を価値観とし、時代や社会の潜在的なニーズに応えるとともに、次代を見据えた価値のある「惣菜」を生み出しています。

コーポレートサイト https://www.rockfield.co.jp

「神戸コロッケ」について

素材と製法にこだわったコロッケのブランド。1989年創設。北海道北見市端野町産の男爵芋など、素材本来のおいしさを引き出したコロッケなどを取り揃えています。全国に34店舗を展開（2026年2月末現在）。

ブランドサイト：https://www.rockfield.co.jp/brand/kc/