2026年3月12日（木）- VACHEMENT（ヴァシュモン） POP UP STOREをトゥモローランド各店で開催

株式会社 トゥモローランド

トゥモローランド各店にて、『VACHEMENT POP UP STORE』を開催いたします。

本ポップアップストアでは、今シーズンの買い付けアイテムに加え、トゥモローランドで特別にご用意する別注モデルも展開。

〈VACHEMENT〉ならではの洗練されたアウターコレクションを、実際に手に取ってご覧いただける機会となっております。

この機会にぜひ店頭へお立ち寄りください。

Exclusive Items

\88,000（税込）

\62,700（税込）

ABOUT｜VACHEMENT（ヴァシュモン）

“VACHEMENT”は、フランス語で「本当に！」「すごく！」を意味する言葉。

日常のなかで思わず「本当に！」と声を上げたくなるような感動と、手が届く上質さ、日常に寄り添うエレガンスを提案するコートブランドです。

袖を通すたびに感じられる、経験に裏打ちされた独自のパターンメーキング。

触れるだけで伝わる上質な素材感、風合い、クオリティ。

各分野のプロフェッショナルの審美眼と技術を掛け合わせ、等身大の自分に寄り添いながら、心地よい感動を与える一着を生み出しています。

開催期間・店舗

3月12日（木）～3月18日（水）

トゥモローランド ルミネ立川店

Instagram：@tomorrowland_lumine

3月12日（木）～3月22日（日）

トゥモローランド ルミネ大宮店

Instagram：@tomorrowland_lumine

3月13日（金）～3月29日（日）

トゥモローランド ルクア大阪店

Instagram：@tomorrowland_osaka

※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。

※商品は店舗により在庫状況が異なる場合がございます。