2026年3月12日（木）- VACHEMENT（ヴァシュモン） POP UP STOREをトゥモローランド各店で開催
株式会社 トゥモローランド
\88,000（税込）
\62,700（税込）
トゥモローランド各店にて、『VACHEMENT POP UP STORE』を開催いたします。
本ポップアップストアでは、今シーズンの買い付けアイテムに加え、トゥモローランドで特別にご用意する別注モデルも展開。
〈VACHEMENT〉ならではの洗練されたアウターコレクションを、実際に手に取ってご覧いただける機会となっております。
この機会にぜひ店頭へお立ち寄りください。
Exclusive Items
ABOUT｜VACHEMENT（ヴァシュモン）
“VACHEMENT”は、フランス語で「本当に！」「すごく！」を意味する言葉。
日常のなかで思わず「本当に！」と声を上げたくなるような感動と、手が届く上質さ、日常に寄り添うエレガンスを提案するコートブランドです。
袖を通すたびに感じられる、経験に裏打ちされた独自のパターンメーキング。
触れるだけで伝わる上質な素材感、風合い、クオリティ。
各分野のプロフェッショナルの審美眼と技術を掛け合わせ、等身大の自分に寄り添いながら、心地よい感動を与える一着を生み出しています。
開催期間・店舗
3月12日（木）～3月18日（水）
トゥモローランド ルミネ立川店
Instagram：@tomorrowland_lumine
3月12日（木）～3月22日（日）
トゥモローランド ルミネ大宮店
Instagram：@tomorrowland_lumine
3月13日（金）～3月29日（日）
トゥモローランド ルクア大阪店
Instagram：@tomorrowland_osaka
※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。
※商品は店舗により在庫状況が異なる場合がございます。