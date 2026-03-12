2026年3月12日（木）- VACHEMENT（ヴァシュモン） POP UP STOREをトゥモローランド各店で開催

写真拡大 (全8枚)

株式会社 トゥモローランド



トゥモローランド各店にて、『VACHEMENT POP UP STORE』を開催いたします。



本ポップアップストアでは、今シーズンの買い付けアイテムに加え、トゥモローランドで特別にご用意する別注モデルも展開。


〈VACHEMENT〉ならではの洗練されたアウターコレクションを、実際に手に取ってご覧いただける機会となっております。


この機会にぜひ店頭へお立ち寄りください。











Exclusive Items



\88,000（税込）



\62,700（税込）


ABOUT｜VACHEMENT（ヴァシュモン）


“VACHEMENT”は、フランス語で「本当に！」「すごく！」を意味する言葉。


日常のなかで思わず「本当に！」と声を上げたくなるような感動と、手が届く上質さ、日常に寄り添うエレガンスを提案するコートブランドです。



袖を通すたびに感じられる、経験に裏打ちされた独自のパターンメーキング。


触れるだけで伝わる上質な素材感、風合い、クオリティ。


各分野のプロフェッショナルの審美眼と技術を掛け合わせ、等身大の自分に寄り添いながら、心地よい感動を与える一着を生み出しています。





開催期間・店舗


3月12日（木）～3月18日（水）


トゥモローランド ルミネ立川店


Instagram：@tomorrowland_lumine



3月12日（木）～3月22日（日）


トゥモローランド ルミネ大宮店


Instagram：@tomorrowland_lumine



3月13日（金）～3月29日（日）


トゥモローランド ルクア大阪店


Instagram：@tomorrowland_osaka




※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。


※商品は店舗により在庫状況が異なる場合がございます。