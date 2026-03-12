『ふしぎの海のナディア POP UP SHOP in あみあみ』が開催。新商品＆くじ[一撃コレクション 75mmホログラム缶バッジ]を販売予定。
大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ「あみあみ秋葉原フィギュアタワー店」にて、『ふしぎの海のナディア POP UP SHOP in あみあみ』を、2026年3月27日(金)～4月12日(日)の期間で開催いたします。
■注目ポイント
１.『ふしぎの海のナディア』の新商品＆くじ[一撃コレクション 75mmホログラム缶バッジ]を販売。
２.商品サンプルや等身大パネル、場面写真などの展示を実施。
３.くじ含む関連商品を2,000円(税込)ご購入ごとに、「ブロマイド(全6種)」をランダムで1枚プレゼント。
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
【開催概要】
■ふしぎの海のナディア POP UP SHOP in あみあみ
■開催場所：あみあみ秋葉原フィギュアタワー店 8F イベントスペース
■開催期間：2026年3月27日(金)～4月12日(日)
※特典はなくなり次第終了します。
※状況に応じて、購入制限・入場制限を設ける場合がございます。
※詳細は@amiami_a_event(https://x.com/amiami_a_event)にてお知らせします。
■商品一覧
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
■くじ：ふしぎの海のナディア ナディアクロニクルver. [一撃コレクション 75mmホログラム缶バッジ]
■購入特典
くじ含む関連商品を2,000円(税込)ご購入ごとに、「ブロマイド(全6種)」をランダムで1枚プレゼント！
※種類はお選びいただけませんのでご了承ください。
※枚数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきますのでご了承下さい。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
(C)NHK・NEP
【店舗情報】
