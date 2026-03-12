『ふしぎの海のナディア POP UP SHOP in あみあみ』が開催。新商品＆くじ[一撃コレクション 75mmホログラム缶バッジ]を販売予定。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ「あみあみ秋葉原フィギュアタワー店」にて、『ふしぎの海のナディア POP UP SHOP in あみあみ』を、2026年3月27日(金)～4月12日(日)の期間で開催いたします。

■注目ポイント

１.『ふしぎの海のナディア』の新商品＆くじ[一撃コレクション 75mmホログラム缶バッジ]を販売。

２.商品サンプルや等身大パネル、場面写真などの展示を実施。

３.くじ含む関連商品を2,000円(税込)ご購入ごとに、「ブロマイド(全6種)」をランダムで1枚プレゼント。

【開催概要】

■ふしぎの海のナディア POP UP SHOP in あみあみ

■開催場所：あみあみ秋葉原フィギュアタワー店 8F イベントスペース

■開催期間：2026年3月27日(金)～4月12日(日)

※特典はなくなり次第終了します。

※状況に応じて、購入制限・入場制限を設ける場合がございます。

※詳細は@amiami_a_event(https://x.com/amiami_a_event)にてお知らせします。

■商品一覧

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

■くじ：ふしぎの海のナディア ナディアクロニクルver. [一撃コレクション 75mmホログラム缶バッジ]

■購入特典

くじ含む関連商品を2,000円(税込)ご購入ごとに、「ブロマイド(全6種)」をランダムで1枚プレゼント！

※種類はお選びいただけませんのでご了承ください。

※枚数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきますのでご了承下さい。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

(C)NHK・NEP

【店舗情報】

