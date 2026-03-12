『2026年 オリコン顧客満足度(R)調査』「建売住宅 ビルダー 首都圏」で総合1位を獲得！2019年～2026年　8年連続No.1

ポラス株式会社

ポラスグループ(本社：埼玉県越谷市、代表：中内 晃次郎)は、「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 建売住宅 ビルダー 首都圏」において、総合1位を獲得しました。

本調査では、全10項目中9つの評価項目※において1位の評価をいただきました。都道府県別では埼玉県と千葉県で1位となりました。

※「立地」、「周辺環境」、「情報提供」、「引渡し時の住宅確認」、「デザイン」、「住宅構造・設計」、「住宅設備」、「保証内容」、「アフターサービス」にて1位を獲得。

ポラスグループは、地域に根ざした街づくりと、邸別設計による分譲住宅の提供を通じて、お客様の多様なニーズにお応えしております。

さらに、施工エリアの限定により「60分を目安に駆けつける」アフターメンテナンス体制を実現しており、今後もより一層ご満足いただける高品質な住まいをご提案してまいります。

「建売住宅 ビルダー 首都圏ランキング」ホームページ

https://life.oricon.co.jp/rank-new-ready-built-house/powerbuilder/syutoken/

「オリコン顧客満足度(R)調査」について

「満足を情報化する」をテーマに、2006 年から実際にサービスを利用したユーザーのみを対象にした大規模なアンケート調査を毎年実施しています。満足度に関する回答をもとに「顧客満足度ランキング」として指標を作成し、サイト上で広く公開しています。

「オリコン顧客満足度(R)」ホームページ https://cs.oricon.co.jp

【調査概要】

2026 年 オリコン顧客満足度(R)調査 建売住宅 ビルダー 首都圏

■ランキング発表日 2026/2/2

■調査主体 株式会社oricon ME

■調査形態 インターネット調査

■サンプル数 7,076 人

■調査対象企業 39 社

■規定人数 100 人以上

■調査期間 2023/10/19～2023/11/13、2024/09/13～2024/11/18、2025/10/17～2025/11/10

■調査対象者 性別：指定なし 年齢：25～84 歳

地域：首都圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)

過去12 年以内に新築建売住宅に入居し、購入物件の選定に関与した人

施工を基本的にすべて自社または自社グループで行っているビルダー

ただし、ハウスメーカー、デベロッパーは対象外とする

■定義 施工を基本的にすべて自社または自社グループで行っているビルダー

ただし、ハウスメーカー、デベロッパーは対象外とする

ポラスグループ公式HP：https://www.polus.co.jp/

ポラスグループニュースリリース一覧：https://www.polus.co.jp/news/?c=newsrelease