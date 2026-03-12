【カタギ食品イベントレポート】ごまで食育！地元大阪で「ごまたっぷり♪春の手作りピザランチ」料理教室を開催いたしました！

カタギ食品株式会社

ごまの専業メーカーであるカタギ食品株式会社（本社：大阪府寝屋川市）が、

ごまの普及活動の一環として大阪ガスクッキングスクール（株式会社大阪ガスクッキングスクール）とコラボした料理教室を開催いたしました。



過去に何度も実施しておりますが、今回の料理教室は、5歳～小学生のお子様と保護者の方が一緒にご参加いただくファミリーレッスンの形式で開催。

コラボレッスンは淀屋橋教室/ハグミュージアムで開催し、3日程で延べ41組の方にご参加いただきました。

【実習内容】

●ごまの生地がおいしい！春野菜のお絵描きピザ

●ぷちぷち金ごまやわらかチキン サラダ添え～手作りごまドレッシング～

●3種のごまでアレンジ☆かわいいバニラアイス

メイン料理は新商品「いりすりごま白」を使用した彩り華やかな野菜ピザです。

思い思いの具材の盛り付けは、個性が出て、楽しい作業のひとつです。

調理終了後はご試食いただきながら、レッスンの振り返りや商品の紹介、ごまに関するクイズなども行い、受講者の方に喜んでいただけるイベントになりました。

レッスン風景１.

レッスン風景２.

レッスンで使用した商品



受講者の方からは「すごく美味しかった」「またお家でも作ってみる」等の嬉しいお声も多くいただきました。

今後もごまやカタギ食品をより多くの方に知っていただくため、取り組みを推進してまいります。

＜カタギ食品HP＞

https://www.katagi.co.jp/(https://www2.katagi.co.jp/)

＜カタギ食品Instagram＞

https://www.instagram.com/katagi_syokuhin/

現在カタギ食品では、「カタギ食品のごまを買って当てよう！ご愛顧感謝キャンペーン」を開催中！

（開催期間：2026年2月1日～3月31日）

キャンペーンの詳細はこちらから

詳細を見る :https://katagisyokuhin.onebct.com/campaign/mustbuy_2602/lp