【カタギ食品イベントレポート】ごまで食育！地元大阪で「ごまたっぷり♪春の手作りピザランチ」料理教室を開催いたしました！
カタギ食品株式会社
ごまの専業メーカーであるカタギ食品株式会社（本社：大阪府寝屋川市）が、
ごまの普及活動の一環として大阪ガスクッキングスクール（株式会社大阪ガスクッキングスクール）とコラボした料理教室を開催いたしました。
過去に何度も実施しておりますが、今回の料理教室は、5歳～小学生のお子様と保護者の方が一緒にご参加いただくファミリーレッスンの形式で開催。
コラボレッスンは淀屋橋教室/ハグミュージアムで開催し、3日程で延べ41組の方にご参加いただきました。
【実習内容】
●ごまの生地がおいしい！春野菜のお絵描きピザ
●ぷちぷち金ごまやわらかチキン サラダ添え～手作りごまドレッシング～
●3種のごまでアレンジ☆かわいいバニラアイス
メイン料理は新商品「いりすりごま白」を使用した彩り華やかな野菜ピザです。
思い思いの具材の盛り付けは、個性が出て、楽しい作業のひとつです。
調理終了後はご試食いただきながら、レッスンの振り返りや商品の紹介、ごまに関するクイズなども行い、受講者の方に喜んでいただけるイベントになりました。
レッスン風景１.
レッスン風景２.
レッスンで使用した商品
受講者の方からは「すごく美味しかった」「またお家でも作ってみる」等の嬉しいお声も多くいただきました。
今後もごまやカタギ食品をより多くの方に知っていただくため、取り組みを推進してまいります。
現在カタギ食品では、「カタギ食品のごまを買って当てよう！ご愛顧感謝キャンペーン」を開催中！
（開催期間：2026年2月1日～3月31日）
キャンペーンの詳細はこちらから
