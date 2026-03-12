【京都イベント】昨年8万人来場！全国の焼き芋グランプリ受賞店が集結「京都おいも大作戦2026」開催

写真拡大 (全20枚)

一般社団法人　京都文化・芸術・スポーツ振興会

京都からSDGsを考えよう第14回


■京都おいも大作戦2026■



開催期間：2026年3月26日(木)～29日(日)


場所：京都梅小路公園　JR梅小路京都西駅前


時間：10時～19時


入場無料


主催：社)文化・芸術・スポーツ振興会


運営：合同会社JOIN US JAPAN


後援：京都府　京都市　京都市交通局　KBS京都　京都美観保存会






2025年イベント風景

昨年には延べ8万人が来場したイベントが今年はさらにスケールアップして登場！！


今年もお芋×体験×遊びの楽しいイベントで盛り上がろう！！


京都おいも大作戦2026特設サイト :
https://oimodaisakusen.hp.peraichi.com

京都おいも大作戦2026出店者一覧

全国やきいもグランプリ日本一の名店など人気焼き芋・芋スイーツ専門店15店舗が京都に集結！

◆【全国やきいもグランプリ日本一三連覇】　神戸芋屋 志のもと「蜜はるか」


◆【全国やきいもグランプリ2026チャンピオン】　尾張芋屋 芋吉「こだわりの焼き芋」


◆【素材の甘さを極限まで引き出す名店】　焼き芋専門店 芋やす「大学焼き芋」


◆【濃厚蜜芋の贅沢スイーツ】　&potato(R)「無双。蜜芋あんバタブリュレ」


◆【メディアでも話題の創作焼き芋】　浪漫焼き芋 芋の巣「塩バターブリュレ焼き芋」


◆【蜜芋×チーズの贅沢スイーツ】　芋と茶 頂 -itadaki-「蜜芋チーズケーキ」


◆【ｻｸｯ！ｼ゛ｭﾜｯ！究極クレープ】BUTTER CREPE LAB.「お芋のプレミアムバターシュガークレープ」


◆【熟成蜜芋が生む極上スイーツ】　Sweet Angel「トロトロさつまいもボール」


◆【糖度50度以上の極蜜干し芋】　sweet＆healthy SAZANKA「生ほしいも」


◆【進化系焼き芋スイーツ】　やきいも処 DOCO弐番館「OIMOベリーブリュレクレープ」


◆【映えるロングポテト】　CAFE imone「もみもみ天使のはみだしポテト」


◆【熟成焼き芋の新感覚スティック】　Cafe はにぽて「熟成のびーるチーズとあんバター」


◆【甘×香ばしの新感覚屋台グルメ】　キッチンカー七福「芋やきそば」


◆【京都発・もちもち芋スイーツ】　ほくほく日和「さつまいもちもち」


◆【安納芋の濃厚スイーツ】　芋田屋又三郎「安納天のぱるふぇ」



神戸芋屋　志のもと

尾張芋屋　芋吉

おいものバターシュガークレープ


大学やきいも

熟成壺焼きいも食べ比べセット

安納天ぱるふぇ


トロトロさつまいもボール

生ほしいも

塩バターブリュレ焼き芋


もみもみ天使のはみだしポテト

oimoベリーブリュレクレープ

蜜芋チーズケーキ


芋焼きそば

さつまいもちもち

特製長期熟成やきいも

2026ベストオブミス京都の女性たちが会場MCとして登場


2026ベストオブミス京都

本イベントの会場MCには、ミスコンテスト「2026ベストオブミス京都の女性たち」が登場します。華やかなMC陣が会場を盛り上げます。ベストオブミス京都は、年齢や立場、ライフステージの異なる女性たちが自身の経験や価値観を“自分の言葉”で社会へ発信する機会を創出する大会で、教育・環境・ジェンダー平等などの社会課題への関心や発信力を重視し、多様性を尊重する次世代のオピニオンリーダーの育成を目指しています。京都から世界へ向けて、女性の可能性と社会的役割を広げる活動を行っています。





子どもも楽しめるKIDSエリア

会場には子どもたちに人気の「KIDSエリア」も登場。
ふわふわドームやトランポリン、こども縁日、ワークショップなど、小さなお子さまから楽しめる体験コンテンツが充実しています。さらに3月26日と29日にはミニSL機関車体験も開催され、子どもたちに人気の乗車体験を楽しむことができます。



KIDSエリア

ミニSL機関車

鉄道ファンも大集合！鉄道グッズ販売＆鉄道アイドルサイン会同時開催！

会場では鉄道グッズ販売や鉄道アイドルステージなど、鉄道ファンも楽しめるコンテンツを展開。京都鉄道博物館にも近い梅小路エリアならではの企画として、幅広い世代が楽しめる内容となっています



鉄道グッズ販売

鉄道アイドルサイン会

家族連れには安心のアクセス＆イートインスペース充実

会場はJR京都駅から1駅、「JR梅小路京都西駅」下車すぐの梅小路公園七条ひろば。京都水族館や京都鉄道博物館に隣接する人気エリアで、観光や家族のお出かけとあわせて楽しめる抜群の立地です。広々とした公園でゆったりとイベントを満喫できます。



イートインスペース充実

【お問い合わせ先】


京都おいも大作戦2026　実行委員会


主催　一般社団法人　文化・芸術・スポーツ振興会


イベント特設サイト　京都おいも大作戦2026特設サイト(https://oimodaisakusen.hp.peraichi.com)


電話番号　075-600-2865


メール　　kyoto.cas.promotion@gmail.com(#)