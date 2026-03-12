【京都イベント】昨年8万人来場！全国の焼き芋グランプリ受賞店が集結「京都おいも大作戦2026」開催

一般社団法人 京都文化・芸術・スポーツ振興会

京都からSDGsを考えよう第14回

■京都おいも大作戦2026■

開催期間：2026年3月26日(木)～29日(日)

場所：京都梅小路公園 JR梅小路京都西駅前

時間：10時～19時

入場無料

主催：社)文化・芸術・スポーツ振興会

運営：合同会社JOIN US JAPAN

後援：京都府 京都市 京都市交通局 KBS京都 京都美観保存会

2025年イベント風景

昨年には延べ8万人が来場したイベントが今年はさらにスケールアップして登場！！

今年もお芋×体験×遊びの楽しいイベントで盛り上がろう！！

京都おいも大作戦2026出店者一覧

京都おいも大作戦2026特設サイト :https://oimodaisakusen.hp.peraichi.com全国やきいもグランプリ日本一の名店など人気焼き芋・芋スイーツ専門店15店舗が京都に集結！

◆【全国やきいもグランプリ日本一三連覇】 神戸芋屋 志のもと「蜜はるか」

◆【全国やきいもグランプリ2026チャンピオン】 尾張芋屋 芋吉「こだわりの焼き芋」

◆【素材の甘さを極限まで引き出す名店】 焼き芋専門店 芋やす「大学焼き芋」

◆【濃厚蜜芋の贅沢スイーツ】 &potato(R)「無双。蜜芋あんバタブリュレ」

◆【メディアでも話題の創作焼き芋】 浪漫焼き芋 芋の巣「塩バターブリュレ焼き芋」

◆【蜜芋×チーズの贅沢スイーツ】 芋と茶 頂 -itadaki-「蜜芋チーズケーキ」

◆【ｻｸｯ！ｼ゛ｭﾜｯ！究極クレープ】BUTTER CREPE LAB.「お芋のプレミアムバターシュガークレープ」

◆【熟成蜜芋が生む極上スイーツ】 Sweet Angel「トロトロさつまいもボール」

◆【糖度50度以上の極蜜干し芋】 sweet＆healthy SAZANKA「生ほしいも」

◆【進化系焼き芋スイーツ】 やきいも処 DOCO弐番館「OIMOベリーブリュレクレープ」

◆【映えるロングポテト】 CAFE imone「もみもみ天使のはみだしポテト」

◆【熟成焼き芋の新感覚スティック】 Cafe はにぽて「熟成のびーるチーズとあんバター」

◆【甘×香ばしの新感覚屋台グルメ】 キッチンカー七福「芋やきそば」

◆【京都発・もちもち芋スイーツ】 ほくほく日和「さつまいもちもち」

◆【安納芋の濃厚スイーツ】 芋田屋又三郎「安納天のぱるふぇ」

2026ベストオブミス京都の女性たちが会場MCとして登場

本イベントの会場MCには、ミスコンテスト「2026ベストオブミス京都の女性たち」が登場します。華やかなMC陣が会場を盛り上げます。ベストオブミス京都は、年齢や立場、ライフステージの異なる女性たちが自身の経験や価値観を“自分の言葉”で社会へ発信する機会を創出する大会で、教育・環境・ジェンダー平等などの社会課題への関心や発信力を重視し、多様性を尊重する次世代のオピニオンリーダーの育成を目指しています。京都から世界へ向けて、女性の可能性と社会的役割を広げる活動を行っています。

子どもも楽しめるKIDSエリア

会場には子どもたちに人気の「KIDSエリア」も登場。

ふわふわドームやトランポリン、こども縁日、ワークショップなど、小さなお子さまから楽しめる体験コンテンツが充実しています。さらに3月26日と29日にはミニSL機関車体験も開催され、子どもたちに人気の乗車体験を楽しむことができます。

鉄道ファンも大集合！鉄道グッズ販売＆鉄道アイドルサイン会同時開催！

KIDSエリアミニSL機関車

会場では鉄道グッズ販売や鉄道アイドルステージなど、鉄道ファンも楽しめるコンテンツを展開。京都鉄道博物館にも近い梅小路エリアならではの企画として、幅広い世代が楽しめる内容となっています

家族連れには安心のアクセス＆イートインスペース充実

鉄道グッズ販売鉄道アイドルサイン会

会場はJR京都駅から1駅、「JR梅小路京都西駅」下車すぐの梅小路公園七条ひろば。京都水族館や京都鉄道博物館に隣接する人気エリアで、観光や家族のお出かけとあわせて楽しめる抜群の立地です。広々とした公園でゆったりとイベントを満喫できます。

イートインスペース充実

【お問い合わせ先】

京都おいも大作戦2026 実行委員会

主催 一般社団法人 文化・芸術・スポーツ振興会

イベント特設サイト 京都おいも大作戦2026特設サイト(https://oimodaisakusen.hp.peraichi.com)

電話番号 075-600-2865

メール kyoto.cas.promotion@gmail.com(#)