【株式会社さわやか】春の訪れを告げる、彩り豊かなイタリアン。「ボナペティート・パパ」全3店舗にて、3月1日（日）より「2026年 春の季節メニュー」がスタート！

株式会社さわやか

■春の季節メニューのご紹介

（提供期間：3/1～5/31）

【筍のポタージュ 食べるスープ】

春の主役「筍」を、まるでそのまま食べているかのような濃厚なポタージュに仕上げました。

なめらかな舌触りの中に感じる筍の力強い香りと甘み。スープでありながら、しっかりと「食べる」満足感のある一皿です。

仕上げに散らしたピンクペッパーの華やかな香りと辛味が、味の輪郭を引き締めます。

【釜揚げしらすと菜の花の焼きリゾット ～ブルスケッタ風～】

オーブンで香ばしく焼き上げたリゾットに、イタリアの春野菜の代表格「菜の花」のソースと、ふっくらとした釜揚げしらすを合わせました。焼きリゾットならではの「カリッ」とした表面と、中の「もちっ」とした食感のコントラストが絶妙。一口頬張れば、菜の花のほろ苦さと、しらすの海の香りが広がり、口の中で春の爽やかな風を感じられます。ソースをたっぷりつけて、ブルスケッタのようにお楽しみください。

【パンチェッタと空豆のペコリーノチーズソース たっぷり三つ葉のせ】

ホクホクとした春野菜「空豆」と、独特の旨味とコクを持つ羊乳のチーズ「ペコリーノ」は、イタリアでも定番の組み合わせ。そこへ塩気の効いたパンチェッタを加え、ソースがよく絡むリングイネで仕上げました。濃厚なチーズソースの中に、ドライトマトの酸味と甘みがアクセント。仕上げにたっぷりと乗せた三つ葉の和の香りが、爽やかな余韻を残します

【チキンとカルチョフィのロースト オカヒジキ粒マスタードソース】

皮目をパリッと香ばしく焼き上げた若鶏は、半身を使用しているため、ジューシーな「モモ肉」としっとりとした「胸肉」の2つの部位を同時に味わえる贅沢な一皿。イタリアの春野菜「カルチョフィ（アーティチョーク）」と共にローストし、野菜の旨味を凝縮させました。シャキシャキとした食感が楽しいオカヒジキを合わせた、特製・粒マスタードソースが、鶏肉の旨味を最大限に引き立てます。

【桜のボネ ～イタリア伝統郷土菓子～】

イタリア・ピエモンテ州の伝統的なチョコレート風味のプリン「ボネ」を、日本の春仕様にアレンジ。濃厚なカカオの風味と、アマレットリキュールのコク深い味わいに、桜の葉の塩気と香りをプラスしました。日本の「桜」とイタリアの「伝統」が見事にマリアージュ。皿に舞い散る桜のチョコチップと共に、目でも舌でも春をご堪能いただける大人のドルチェです。

■地域に愛され続ける「ボナペティート・パパ」店舗紹介

ボナペティート・パパは、「気取らないけれど最高に美味しい家庭の味」をコンセプトにしたイタリアンレストランです。

どのお店も、その街の風景に溶け込み、家族の記念日や仕事帰りの一杯、大切な友人との語らいの場として長年親しまれています。

【春の季節メニュー提供期間】

2026年3月1日（日）～2026年5月31日（日）

・ 中野店

住所：〒164-0001 東京都中野区中野5-56-10 98東京ビル1F

電話：03-3385-8688

URL：https://buonappetitopapa.com/nakano/

・ 笹塚店

住所：〒164-0001 東京都渋谷区笹塚1-10-6 CT笹塚ビル2F

電話：03-3466-2254

URL：https://buonappetitopapa.com/sasazuka/

・ 仙川店（2025年12月 NEW OPEN！）

住所：〒182-0002 東京都調布市仙川町3-1-17 フォレストスクエア仙川3F

電話：03-5314-9224

URL：https://buonappetitopapa.com/sengawa/

【会社概要】

社名：株式会社さわやか

本社所在地：東京都中央区新川1-28-23 東京ダイヤビルディング5号館8階

代表取締役：尾川利憲

事業内容： ファーストフード、レストラン、カフェの経営

設立：1970年9月28日

HP： https://swyk.co.jp/