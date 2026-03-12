相続・戸籍・家族間の血縁の悩みをDNA鑑定でスッキリ解決。

株式会社seeDNADNA鑑定が突きつける、家族の真実

「生き別れた兄弟かもしれない」「相続の関係で血縁をはっきりさせたい」・・・

そんな切実な願いを込めて行われるDNA鑑定。しかし、今の日本で一般的に行われている鑑定法には、実は「落とし穴」があり、ミス判定が多かったことをご存じでしょうか。今回は、最新技術でその常識を塗り替えようとしている「次世代の兄弟DNA鑑定」について、現場の最前線からお伝えします。

1. 従来の「兄弟DNA鑑定」には限界があった？

現在、日本の鑑定現場で主流となっているのは「STR（短鎖反復配列）解析」という手法です 。親子鑑定では高い精度を誇りますが、両親が不在の「兄弟鑑定」となると、いくつかの致命的な弱点が浮かび上がります 。

2. 救世主は「次世代DNA解析装置を用いた新しいDNA鑑定」

- 偶然の一致リスク鑑定に使う情報の種類が少ないため、赤の他人同士でも偶然データが似てしまうことがあります。- 「非兄弟」という誤判定突然変異によって一部のデータが変化すると、本当の兄弟なのに「血縁なし」と判定されてしまうケースが報告されています。- 情報量不足海外では10年以上前から、STR法だけでは兄弟を特定するための情報が本質的に足りないことが指摘されてきました。

こうしたミス判定を防ぐために登場したのが、SNV（一塩基変異）を用いた新しい鑑定法です 。

SNV（一塩基変異）を用いた次世代の兄弟DNA鑑定なぜSNVは「正確」なのか？

従来のSTR法と比べ、SNVには圧倒的な強みがあります。

3. 世界はすでに「次世代」へ

- 膨大な情報量ゲノム全体にある数十万～数百万箇所のポイントを網羅的に解析するため、血縁関係をより精密に見極めることができます 。- 変異しにくい安定性SNVの突然変異率は極めて低く、STRで起きがちな「変異による誤判定」を大幅に抑えられます 。- 最新機器の導入これを可能にするのが「次世代シーケンサー（NGS）」という革新的な装置です 。[表: https://prtimes.jp/data/corp/84081/table/24_1_f2441f964d097ecb09e2be105fbc4dc3.jpg?v=202603120951 ]

世界に目を向けると、10年以上も前から24～50カ所のDNA領域だけを調べる既存のDNA鑑定方法によるトラブルが多く報告されていて、次世代DNA解析装置を用いた新しい検査方法がスタンダードになりつつあります。

2024年には米国のDNA分析法科学作業部会（SWGDAM）が公式ガイドラインを公表 。さらに2025年には、ギリシャで83年前の戦争犠牲者の遺骨を特定する際、このSNV法が従来法を上回る精度で親族関係を解明したという驚きの事例も報告されています 。残念ながら、日本の学会指針はまだ既存のDNA鑑定方法が中心であり、最新法の普及はこれからという段階です 。「一生を左右する鑑定結果にミスは許されない」という観点から、日本でも早急な標準化が待ち望まれています 。

このような社会的なニーズから、seeDNA遺伝医療研究所では2026年3月12日から次世代DNA鑑定方法による兄弟/姉妹DNA鑑定を開始しました。

兄弟DNA鑑定：不安から確信へ

血縁の証明は、単なるデータの照合ではなく、人々の絆や人生を確定させる大切なプロセスです。もしあなたが兄弟鑑定を検討されているなら、「どの手法で鑑定するのか」を一度確認してみるのが、後悔しないための第一歩かもしれません。

https://seedna.co.jp/dna/relative-brother/

