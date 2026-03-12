エイリアンチェアシリーズ 座面メッシュに関するお詫びと特別保証のお知らせ
平素より弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
この度エイリアンチェアシリーズの一部ロットにつきまして、座面メッシュが通常よりも柔らかいメッシュが使用されていたことが分かりました。
長期使用により、メッシュが緩み、お尻が座面底のフレームに当たるなど、耐久性において問題が生じる可能性がございます為、
社内協議の結果、該当ロットの座面メッシュにつきましては、商品発送日より3年間の特別保証を適用させていただくこととなりました。
(座面メッシュのみが3年間の特別保証となります。チェア全体ではございません。)
お客様には多大なるご不便とご心配をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。
- 1.特別保証の対象製品
以下の期間内に発送された「ブラック」カラーの製品が対象となります。
■モデル名 対象カラー 対象となる発送期間
エイリアンチェア 通常モデル ブラック 2025年8月28日 ～ 2025年10月24日
エイリアンチェア 前傾モデル ブラック 2025年9月4日 ～ 2025年10月13日
エイリアンチェア プロ ブラック 2025年8月29日 ～ 2025年11月12日
※ご注文番号をお知らせいただければ、弊社にて対象ロットかどうかをお調べいたします。
※対象販売店：EastForce公式サイト、アマゾン(EastForce埼玉のオフィス家具チブランド)、楽天市場(健康生活こーじーすとあ)、ヤフーショッピング(健康生活こーじーすとあ)、EastForce モラージュ菖蒲店
※ヘッドレスト、背面、フットレストのメッシュにつきましては通常のメッシュが使用されておりますので、ご安心下さい。
- 2. 特別保証の対象製品
保証期間： 商品発送日から3年間
保証対象： 座面メッシュの緩み・へたり （通常、メッシュのへたりは保証対象外ですが、本件に限り保証対象とさせていただきます）
対応方法： 交換用座面パーツの送付
【ご注意事項】
特別保証の対象は「座面メッシュ（座面パーツ）」のみとなります。チェア全体ではございませんのでご了承ください。
交換後にお届けした座面パーツにつきましては、交換日から1年間の通常保証が適用されます。
- 3. 特別保証の対象製品
座面の交換をご希望のお客様は、商品発送日から3年以内に、下記必要事項を添えて「EastForceサポート窓口」までご連絡ください。
住所等の聞き間違いによる誤配送を防ぐため、「お問い合わせフォーム」または「メール」でのご連絡をお願いしております。
「EastForceサポート窓口」
https://eastforce.jp/pages/contact
【ご連絡いただきたい内容】
ご注文番号
お名前
郵便番号・ご住所
お電話番号
この度はご迷惑をおかけしておりますこと、重ねて深くお詫び申し上げます。
今後同様の事態が生じぬよう、再発防止に努めてまいります。
引き続き、変わらぬご愛顧のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。