くまモンの活動拠点「くまモンスクエア」にて、くまモンの誕生日イベント開催。海外での人気に応じて、楽曲『かモン！くまモン！』の英語、中国語、韓国語、フランス語、タイ語バージョンを発表！

熊本県営業部長兼しあわせ部長として大活躍中の「くまモン」。今や熊本、日本国内にとどまることなく中国、香港、台湾、フランス、タイ等への海外「出張」も相次ぎ、世界中から人気を得ている。

2026年3月12日(木)、熊本市内にあるくまモンの活動拠点であり、今や県内屈指の観光スポットである「くまモンスクエア」にて、くまモンの誕生日イベント『ハピバ！くまモン2026～くまモン誕生日スペシャル』が開催された。

イベント開始時間の11時30分、くまモンがここ一番の正装「レインボー蝶ネクタイ」衣装で登場。満員のお客様からのお祝いの歌と、『ハピバ！くまモン2026』のテーマである『世界に向かって！』をイメージした大きなケーキがプレゼントされ、くまモンは大興奮。

続いて、くまモンの楽曲を多数制作しているミュージックユニット『ケロポンズ』からのメッセージビデオが流れる。誕生日のお祝いと、昨年フジロックフェスでの共演の思い出を語った後に、「ところで、私たちがくまモンと一緒に作った楽曲『かモン！くまモン！』の外国語バージョンが出来たんだよね。さすがくまモン、ワールドワイドだね。３月12日にくまモンスクエアで初披露すると聞いたけど、頑張ってね」とのコメントが流れると、サプライズな発表にお客さんはざわつく。

ここで司会から説明。海外「出張」が相次ぎ、多くの海外イベントに出演しているくまモンには、現地のファンから「現地語の楽曲が聴きたい」との声が多数届いており、「世界中のみなさんにも、ボクの歌を聴いてほしいモン」というくまモンの熱い思いから、この度音楽レーベルである日本コロムビアが、くまモンの人気楽曲である『かモン！くまモン！』の英語バージョン、中国語バージョン、韓国語バージョン、フランス語バージョン、そしてタイ語バージョンを制作。

このうち、日本語に加えて、英語、韓国語の3ヶ国語バージョンが本日から、中国語、フランス語、タイ語の3ヶ国語バージョンが４月予定で、各音楽ストリーミングサービス及びダウンロードサービスにて、全世界音楽配信がスタートすることが発表された。世界的なミュージシャンでもあまりない事例であり、館内は大歓声に包まれた。

その後、誕生日イベントに参加いただいたお客様へのお礼として、この日のために特別に制作された日本語、英語、中国語、韓国語をMIXした『かモン！くまモン！ワールドスペシャルMIXバージョン』で、くまモンがキレッキレのダンスを披露。館内の盛り上がりは最高潮を迎え、最後はくまモンからの「これからももっとボクに会いに来てはいよ～！かモン！熊本だモーン☆」のメッセージで大盛況のうちにイベントは締めくくられた。

「くまモンスクエア」でのくまモンの誕生日イベント『ハピバ！くまモン2026』は、3月15日(日)まで開催。また、『くまモン誕生祭2026』は３月14日(土)、15日(日)の2日間、熊本市中央区の花畑広場とくまモンスクエアで開催予定。熊本だけでなく、日本中、世界中からたくさんのくまモンファンの来場が予想される。

※くまモンスクエアの情報はこちら https://kumamon-land.jp/squares/

※『くまモン誕生祭2026』の情報はこちら https://kumamon2026.com/

＜楽曲情報＞

【2026年3月12日発売】

かモン！くまモン！ COKM-46291 ＜配信限定＞

https://kumamon.lnk.to/comeonjp(https://kumamon.lnk.to/comeonjp)

かモン！くまモン！～英語 English ver. COKM-46292 ＜配信限定＞

https://kumamon.lnk.to/comeoneg(https://kumamon.lnk.to/comeoneg)

かモン！くまモン！～韓国語 Korean ver. COKM-46295 ＜配信限定＞

https://kumamon.lnk.to/comeonkr(https://kumamon.lnk.to/comeonkr)

【2026年4月発売予定】

かモン！くまモン！～フランス語 French ver. COKM-46293 ＜配信限定＞

かモン！くまモン！～中国語 Chinese ver. COKM-46294 ＜配信限定＞

かモン！くまモン！～タイ語 Thai ver. COKM-46296 ＜配信限定＞

＜くまモンについて＞

ボクの名前は「くまモン」。

2011年3月の九州新幹線全線開業をきっかけに生まれたんだモン。

ボクの仕事は、身近にあるサプライズ＆ハッピーを見つけて、全国のみんなに知ってもらうことだモン。

ボクが大好きな熊本のことを、みんなにもっともっと知ってほしいから、これからもどんどん会いに行くモン！

魅力いっぱいの熊本とボクのことを、これからもよろしくま！

＜くまモンスクエアについて＞

熊本県の営業部長兼しあわせ部長として全国を飛び回っている「くまモン」の活動拠点。『くまモンに会える場所』として、定

期的にステージが行われている。ここでしか見られないくまモンにまつわる展示や、ARコンテンツ、オリジナルグッズが見どころ。

国内だけでなく、中国、台湾、香港、タイなどのアジア諸国をはじめ、海外からも多数のお客様に来館いただいており、今や

県内屈指の観光スポットに成長。2025年4月に、来館者400万人を達成。

【住所】 熊本市中央区手取本町8番2号 テトリアくまもとビル1階

【営業時間】 10時から19時

【メールアドレス】 info@kumamon-sq.jp

【ホームページ】 https://kumamon-land.jp/squares/

【SNS】

X @kumamonsquare

くまモンスクエア【公式】 - YouTube

インスタグラム @kumamonsquare