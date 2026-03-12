くまモンの活動拠点「くまモンスクエア」にて、くまモンの誕生日イベント開催。海外での人気に応じて、楽曲『かモン！くまモン！』の英語、中国語、韓国語、フランス語、タイ語バージョンを発表！

熊本県営業部長兼しあわせ部長として大活躍中の「くまモン」。今や熊本、日本国内にとどまることなく中国、香港、台湾、フランス、タイ等への海外「出張」も相次ぎ、世界中から人気を得ている。


2026年3月12日(木)、熊本市内にあるくまモンの活動拠点であり、今や県内屈指の観光スポットである「くまモンスクエア」にて、くまモンの誕生日イベント『ハピバ！くまモン2026～くまモン誕生日スペシャル』が開催された。


イベント開始時間の11時30分、くまモンがここ一番の正装「レインボー蝶ネクタイ」衣装で登場。満員のお客様からのお祝いの歌と、『ハピバ！くまモン2026』のテーマである『世界に向かって！』をイメージした大きなケーキがプレゼントされ、くまモンは大興奮。




続いて、くまモンの楽曲を多数制作しているミュージックユニット『ケロポンズ』からのメッセージビデオが流れる。誕生日のお祝いと、昨年フジロックフェスでの共演の思い出を語った後に、「ところで、私たちがくまモンと一緒に作った楽曲『かモン！くまモン！』の外国語バージョンが出来たんだよね。さすがくまモン、ワールドワイドだね。３月12日にくまモンスクエアで初披露すると聞いたけど、頑張ってね」とのコメントが流れると、サプライズな発表にお客さんはざわつく。




ここで司会から説明。海外「出張」が相次ぎ、多くの海外イベントに出演しているくまモンには、現地のファンから「現地語の楽曲が聴きたい」との声が多数届いており、「世界中のみなさんにも、ボクの歌を聴いてほしいモン」というくまモンの熱い思いから、この度音楽レーベルである日本コロムビアが、くまモンの人気楽曲である『かモン！くまモン！』の英語バージョン、中国語バージョン、韓国語バージョン、フランス語バージョン、そしてタイ語バージョンを制作。


このうち、日本語に加えて、英語、韓国語の3ヶ国語バージョンが本日から、中国語、フランス語、タイ語の3ヶ国語バージョンが４月予定で、各音楽ストリーミングサービス及びダウンロードサービスにて、全世界音楽配信がスタートすることが発表された。世界的なミュージシャンでもあまりない事例であり、館内は大歓声に包まれた。


その後、誕生日イベントに参加いただいたお客様へのお礼として、この日のために特別に制作された日本語、英語、中国語、韓国語をMIXした『かモン！くまモン！ワールドスペシャルMIXバージョン』で、くまモンがキレッキレのダンスを披露。館内の盛り上がりは最高潮を迎え、最後はくまモンからの「これからももっとボクに会いに来てはいよ～！かモン！熊本だモーン☆」のメッセージで大盛況のうちにイベントは締めくくられた。





「くまモンスクエア」でのくまモンの誕生日イベント『ハピバ！くまモン2026』は、3月15日(日)まで開催。また、『くまモン誕生祭2026』は３月14日(土)、15日(日)の2日間、熊本市中央区の花畑広場とくまモンスクエアで開催予定。熊本だけでなく、日本中、世界中からたくさんのくまモンファンの来場が予想される。



※くまモンスクエアの情報はこちら　https://kumamon-land.jp/squares/


※『くまモン誕生祭2026』の情報はこちら　https://kumamon2026.com/



＜楽曲情報＞


【2026年3月12日発売】


かモン！くまモン！　COKM-46291 ＜配信限定＞


https://kumamon.lnk.to/comeonjp(https://kumamon.lnk.to/comeonjp)




かモン！くまモン！～英語 English ver.　COKM-46292 ＜配信限定＞


https://kumamon.lnk.to/comeoneg(https://kumamon.lnk.to/comeoneg)




かモン！くまモン！～韓国語 Korean ver.　COKM-46295 ＜配信限定＞


https://kumamon.lnk.to/comeonkr(https://kumamon.lnk.to/comeonkr)





【2026年4月発売予定】


かモン！くまモン！～フランス語 French ver.　COKM-46293 ＜配信限定＞




かモン！くまモン！～中国語 Chinese ver.　 　 COKM-46294 ＜配信限定＞




かモン！くまモン！～タイ語 Thai ver.　　　 　COKM-46296 ＜配信限定＞





＜くまモンについて＞


ボクの名前は「くまモン」。


2011年3月の九州新幹線全線開業をきっかけに生まれたんだモン。


ボクの仕事は、身近にあるサプライズ＆ハッピーを見つけて、全国のみんなに知ってもらうことだモン。


ボクが大好きな熊本のことを、みんなにもっともっと知ってほしいから、これからもどんどん会いに行くモン！


魅力いっぱいの熊本とボクのことを、これからもよろしくま！






＜くまモンスクエアについて＞


熊本県の営業部長兼しあわせ部長として全国を飛び回っている「くまモン」の活動拠点。『くまモンに会える場所』として、定


期的にステージが行われている。ここでしか見られないくまモンにまつわる展示や、ARコンテンツ、オリジナルグッズが見どころ。


国内だけでなく、中国、台湾、香港、タイなどのアジア諸国をはじめ、海外からも多数のお客様に来館いただいており、今や


県内屈指の観光スポットに成長。2025年4月に、来館者400万人を達成。




【住所】　熊本市中央区手取本町8番2号　テトリアくまもとビル1階


【営業時間】　10時から19時


【メールアドレス】　info@kumamon-sq.jp


【ホームページ】　https://kumamon-land.jp/squares/


【SNS】


　X　@kumamonsquare


　くまモンスクエア【公式】 - YouTube


　インスタグラム　@kumamonsquare