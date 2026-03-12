【待望の本格上陸】韓国で3年弱で2,000億ウォン（約220億円）、　　600万本超を販売！驚異の実績を誇るバイオコスメブランド「cepoLAB（セポラボ）」が国内本格上陸を果たす。

グランソルース株式会社

■ 数字が物語る圧倒的な信頼：16万件の口コミが証明する「実力」

バイオベンチャー企業FugenBio社がキノコ由来の微生物の培養過程で発見した独自成分が、K-Beautyの常識を覆す

「cêpoLAB」は、韓国ビューティー市場において型破りで異例のスピードで成長を遂げました。

- 累計販売本数： 600万本突破（約3年）- 累計売上高： 2,000億(220億円)ウォン突破- ユーザー評価： 16万件を超える膨大なリアルレビュー

当初、美意識の高い40代以上の女性が「肌の根本が変わる」とその効果を口コミで広めたことで爆発的ヒットを記録。92％もの購入が40代以上の女性であったが、現在はその熱狂が若い世代や、スキンケアに合理性を求める男性層にも波及し、全世代から「肌管理の救世主」「国民エッセンス」として支持されています。

■ 糖尿病治療薬の研究から生まれた「偶然の発見」が、K-Beautyの常識を覆す

■ 核心は微生物の培養から得た独自成分【CLEPS(R)（クレプス）】

プチプラ、コスパ、アイドル起用のマーケティングが重視されるK-Beautyの中で、真逆の手法で成功を収め異色の輝きを放つ- 「cepoLAB」の誕生は、バイオベンチャー企業Fugen Bio社による糖尿病治療薬の臨床試験の現場にありました 。研究の過程で、ある副次産物が肌の状態を健やかに整えることが偶発的に発見されたのです 。そこから約10年の歳月をかけ、化粧品としての「発想の転換」を経て誕生したのが、独自のバイオ成分です 。FugenBio社が独自開発したバイオコスメとして熾烈なK-Beauty市場で驚異的な成功を収め、国民エッセンスとして熱烈に支持される

独自成分「CLEPS(R)（クレプス）」の実力

クレプスは、韓国、中国、米国で総21種類もの特許を取得したFugenBio社独自の成分です。

・生命エネルギーの結晶： 極限環境でも生き抜くキノコ由来の微生物「セリポリア」の培養過程から抽出 。

・多角的な肌悩みにアプローチ： 韓国の公的機関による臨床試験において、肌のキメ、ハリ、弾力、保湿など計14項目（※1）におよぶ指標で、４週間後の変化において有意味な結果が認められています。

・ナノ技術による浸透力： 成分をナノ粒子化することで、角質層のすみずみまで生理活性物質を届け、健やかな状態をサポートします 。

肌の基礎体力の底上げをサポートする、次世代のバイオコスメ原料として注目されています。

（※1）韓国皮膚科学研究所での4週間臨床試験の結果に基づく

■ 「5つの成分」への凝縮。ミニマルでクリーンな新基準

CLEPS : Cellular Life Energy Preservation System （細胞生命エネルギー保存システムの略称）ナノ粒子のリン脂質の膜で覆われた成分が肌の角質層のすみずみまで届く

現代の過剰なスキンケアへのアンチテーゼとして、cêpoLABは「ミニマリズム」を追求しています。

わずか5つの厳選成分： 人工香料、人工着色料など余計なものを一切排除し、水も含まず「CLEPS(R)(クレプス)」を92.8％と高配合し、その力を最大限に引き出す設計。黄金に輝く液体は原料そのもの、生命エネルギーの証。成分は、「セリポリア・ラセラタ外細胞小胞」「ブチレングリコール」「1,2-ヘキサンジオール」「ヒドロキシアセトフェノン」「ヒアルロン酸Na」の5種類のみで構成されており、自然な香りと色を生かしています。

クリーンビューティー： その他全成分がEWGグリーン等級。敏感肌の方や美容医療後のデリケートな肌にも安心してお使いいただけます。

サステナブルな選択： 環境に配慮したボトルを採用。肌にも地球にも優しいブランド姿勢が、現代の感度の高い消費者の共感を呼んでいます。

■ スキンケアの「ゼロ段階」。いつものケアを格上げする導入革命

人工的な不要成分を排除し、安心でクリーンかつシンプルな設計。洗練されたミニマルなボトルと着色料や香料を一切排除した液体は原料そのもの、黄金色に輝く奇跡の雫。

cepoLABが提案するのは、洗顔後すぐの肌に使う「プレケアエッセンス（ファーストエッセンス）」という新習慣です 。 「ゼロ段階」のケアとして取り入れることで、肌を柔らげ、その後に使用する化粧水や美容液のなじみを飛躍的に向上させます 。手持ちのアイテムを活かすこの合理性は、韓国では「国民エッセンス」として全世代の男女から支持されています 。

■製品ラインナップ

さらりとしたテクスチャーで使いやすく、ナノパーティクル構造が肌の表層ですっとなじみ毛穴からどんどん深く導入されます

普段のスキンケアにプラスワン。置き換え不要で導入としてのファーストエッセンス。

肌のコンディションが上向く実感がやめられないとリピート購買続出の、主力のバイオジェニックエッセンス90％155mlや、手軽に試しやすいバイオジェニックエッセンス90%30mlなど4SKUをB2C商材として取り揃え、プロ仕様として高規格の3SKUを展開予定。

【商品】

バイオジェニックエッセンス 90%（155ml）

クレプス92.8%含有 155ml

14,850円（税込）

洗顔後のゼロ段階に肌に導入することで、その後に使う化粧品の浸透力と効果を最大限に引き出します。

【商品】

バイオジェニックエッセンス 90% （30ml）

クレプス92.8%含有 30ml

3,630円（税込）

洗顔後のゼロ段階に肌に導入することで、その後に使う化粧品の浸透力と効果を最大限に引き出します。

【商品】

バイオジェニックソープ

クレプス25％含有 100g

2,970円(税込)

クレプスを25％高配合。さらに、保湿力に優れたオリーブオイル、シアバター、トコフェロールなど保湿に優れた自然由来成分を丁寧に重ね合わせ、60日以上の低温熟成によって生まれたプレミアムソープ。

【商品】

リバイブマスク 4枚入り

クレプス92.8%含有 15gｘ4枚

6,380円(税込）

1枚で集中ケアが適うクレプス90％配合のマスク。「より速く・より深く・より多く」のクレプスを肌の角質層まで届け、内側からうるおいと弾力をチャージします。 疲れた肌に素早く活力を与え、透明感とツヤのある仕上がりに整えます。

■ 日本展開のロードマップ

cêpoLABは日本市場にて認知を獲得していくため、オンラインEC中心で販売加速し、医療機関との連携やプロサロン業界向けのイベント出展にて広く認知を高めてまいります。

利便性の高いAmazon Japan(https://www.amazon.co.jp/%EF%BC%88%E9%9F%93%E5%9B%BD%E3%81%A7%EF%BC%92%E5%B9%B4%E5%8D%8A%E3%81%A7%E7%B4%AF%E8%A8%88%E8%B2%A9%E5%A3%B2500%E4%B8%87%E6%9C%AC%E3%80%811-500%E5%84%84%EF%BD%B3%EF%BD%AB%EF%BE%9D%EF%BC%89%E3%82%BB%E3%83%9D%E3%83%A9%E3%83%9C-%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9-90-155ml/dp/B0G4QJKSM6/ref=sr_1_4?dib=eyJ2IjoiMSJ9.a0tb9n24ByUpMj-QgaHD0g.YwrBDqeVmBgTZwJNJ_ZvwuvhBDS7k1exklKdYJ5rXAc&dib_tag=se&keywords=cepoLAB&qid=1770875923&sr=8-4)、また自社D2CサイトでのB2C商材販売を軸に、プロ仕様としてB2B商材を広島の美容皮膚科院「プリマクリニック(https://primaclinic.jp/)」をはじめとする全国の美容クリニック、エステサロンなどプロフェッショナルな現場への導入を予定しています。

また、日本最大級の美容見本市にて、顧客体験とBtoB商談の場として出展を予定しております。

展示会： ビューティーワールド ジャパン 東京2026（第28回）

会期： 2026年5月18日（月）～20日（水）

会場： 東京ビッグサイト南ホール１F

会社概要

◯会社名：グランソルース株式会社

◯所在地：横浜市西区みなとみらい３-７-１,オーシャンゲートみなとみらい８F

◯電話 ：045-550-7029

◯代表者：趙 晃大

◯事業内容：ファッション・消費財ブランドエージェント、韓国化粧品・食品の貿易及び卸売・小売業、飲食店経営

◯設立：2017年4月

◯URL： https://www.gransolluz.com/