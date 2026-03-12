【速報】競走馬グッズブランド『UMAbred』が中京エリアにて初めてのPOPUPを開催！ご当地を代表する名馬メイケイエールのグッズが登場！更に「純白のアイドルホース」ソダシのグッズも先行登場！！

メイケイエールが同期メンバーをお出迎え

■イベント概要


実在の競走馬・引退馬を「UMA」（ウマのようなモチモチアニマル）として描きおろすグッズブランド「UMAbred」は3/20（金・祝）～3/29（日）の日程で名古屋セントラルパーク イベントスペースにてPOPUPを実施いたします。


今回は2025年にPOPUPイベントで販売したアイテムを一部抜粋して販売予定。


また本イベントに合わせ、名古屋を代表する名馬「メイケイエール」号のグッズを店頭でも一部販売。


さらに「メイケイエール」号の同期にして、世代を代表するアイドルホース「ソダシ」号のグッズが、5月開催予定のPOPUPに先んじて一部登場します。


※メイケイエール号のグッズですが店頭では数量限定での販売となります。


同商品は3/20よりECでの『2次受注販売』を実施いたします。


確実に手に入れたいお客様は同ECでのご発注もご検討いただけますと幸いです。



■本イベントにて新登場するUMAbred



メイケイエール号


ソダシ号

販売商品に関しては追って情報展開してまいります。



■内容詳細


開催場所：イベントスペース by マルイ(44区画)


開催期間：2026年3月20日(金・祝)～3月29日(日)


営業時間：10:00～20:00 ※最終営業日は18:00まで


※施設の営業時間とは異なります。予めご注意願います。





【ご入場方法について】


直接イベントスペースへお越しください。


※混雑状況によって整理券を配布の可能性もございます。



★お並び情報・完売情報・その他ご案内に関してはコチラ


・マルイ アニメ期間限定ショップ公式X：@marui_limited_a(https://x.com/marui_limited_a)



■「UMAbred」著作権表記


(C)UMAbred



■鷹月ナト著作権表記


(C)鷹月ナト




■関連情報


公式サイト：https://umabred.jp/


UMAbred公式X：@umabred


ジェンコトイ公式X：@genco_capsule


鷹月ナト公式X：@getuyoubi5


UMA公式X： @UMAmochi2020