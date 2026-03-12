【速報】競走馬グッズブランド『UMAbred』が中京エリアにて初めてのPOPUPを開催！ご当地を代表する名馬メイケイエールのグッズが登場！更に「純白のアイドルホース」ソダシのグッズも先行登場！！
メイケイエールが同期メンバーをお出迎え
■イベント概要
実在の競走馬・引退馬を「UMA」（ウマのようなモチモチアニマル）として描きおろすグッズブランド「UMAbred」は3/20（金・祝）～3/29（日）の日程で名古屋セントラルパーク イベントスペースにてPOPUPを実施いたします。
今回は2025年にPOPUPイベントで販売したアイテムを一部抜粋して販売予定。
また本イベントに合わせ、名古屋を代表する名馬「メイケイエール」号のグッズを店頭でも一部販売。
さらに「メイケイエール」号の同期にして、世代を代表するアイドルホース「ソダシ」号のグッズが、5月開催予定のPOPUPに先んじて一部登場します。
※メイケイエール号のグッズですが店頭では数量限定での販売となります。
同商品は3/20よりECでの『2次受注販売』を実施いたします。
確実に手に入れたいお客様は同ECでのご発注もご検討いただけますと幸いです。
■本イベントにて新登場するUMAbred
メイケイエール号
ソダシ号
販売商品に関しては追って情報展開してまいります。
■内容詳細
開催場所：イベントスペース by マルイ(44区画)
開催期間：2026年3月20日(金・祝)～3月29日(日)
営業時間：10:00～20:00 ※最終営業日は18:00まで
※施設の営業時間とは異なります。予めご注意願います。
【ご入場方法について】
直接イベントスペースへお越しください。
※混雑状況によって整理券を配布の可能性もございます。
★お並び情報・完売情報・その他ご案内に関してはコチラ
・マルイ アニメ期間限定ショップ公式X：@marui_limited_a(https://x.com/marui_limited_a)
■「UMAbred」著作権表記
(C)UMAbred
■鷹月ナト著作権表記
(C)鷹月ナト
■関連情報
公式サイト：https://umabred.jp/
UMAbred公式X：@umabred
ジェンコトイ公式X：@genco_capsule
鷹月ナト公式X：@getuyoubi5
UMA公式X： @UMAmochi2020