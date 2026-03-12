MyDearest、GDC2026にて北米のα世代向けVRゲームの取組をMeta公式から成功事例として紹介

MyDearest株式会社

MyDearest株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：岸上健人）は、北米のα世代に向けたVRゲームの展開が評価され、Meta社の講演にて成功事例として紹介されたことをお知らせいたします。

米国・サンフランシスコで開催中の世界最大級のゲーム開発者会議「GDC 2026」にて、Meta社のゲーム部門ディレクター・Chris Pruett氏が登壇するセッション「The State of the VR Ecosystem: Building a Sustainable Future」の中で、当社の取組が成功事例として紹介されました。

また、講演スライドに記載されたQRコードからは、Metaの開発者ブログで公開されている当社の特集記事(https://developers.meta.com/horizon/blog/mydearest-how-japanese-developer-turned-crisis-into-blueprint-for-hypercasual-vr/)を読むことができます。ブログでは、当社の開発・マーケティング手法が紹介されています。

VRゲーム市場では、ここ数年の間に大きなニーズの変化が起きています。現在、米国ではティーンエイジャーの約3人に1人がVRデバイスを所有しており、VRは次世代のエンターテインメントになりつつあります。

こうした市場の変化に対応するために、当社は2024年末に新たにカジュアルなVRゲームに特化したレーベル「Bazooka Studio（バズーカスタジオ）」 を設立しました。 従来の年単位での開発から、ゲームのコンセプトを絞り込み、開発サイクルを数ヶ月単位へと短縮しました。

当社では、現在年間10本以上のタイトルを配信する挑戦を続けています。Bazooka Studioから生まれた『クローバークライマー』、『Devil's Roulette』、『Chained Escape』などのヒット作群はすでに全世界累計プレイヤー数が250万人を突破し、その約7割を米国ユーザー（主にα世代）が占めています。2025年10月に発売したBazooka Studioとしての第1弾タイトル「クローバークライマー」は、2026年3月に累計販売数30万本を突破しました。

MyDearestは、北米のα世代にリーチするためのコンテンツパイプラインをさらに強化し、日本発で世界一のVRゲームスタジオを目指してまいります。

■ MyDearest株式会社について

MyDearest株式会社は、「人生を変えるような物語体験をつくり、届ける」をミッションに掲げるスタートアップです。BtoC事業では、日本発のVRゲームで世界のα世代・Z世代市場を開拓するXRコンテンツスタジオを展開。自社オリジナルタイトルはMeta Questのストアランキングで上位を獲得。「8番出口VR」、「SASUKE VR」などIPを元にしたVRゲームも制作・パブリッシングし、グローバルで高い評価を得ています。BtoB事業では、大手企業や行政機関に「XR・メタバースの総合商社」として最適なビジネスソリューションを提供。2026年1月末に株式会社Moguraと経営統合し、国内随一の専門家集団によるリサーチやコンサルティング、開発、さらにはPR・運用までを一気通貫でサポートします。

公式サイト：https://mydearestvr.com/