大人気ホラーゲームクリエイター『Chilla′s Art』がマルイくじオンラインに登場！

株式会社丸井（本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）は、マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」にて、ゲームクリエイター・Chilla's Art（チラズアート）のオンラインくじイベント「チラズアート×OIOI ～CHILLA’S DARK BREND ～」を実施いたします。

■「チラズアート×OIOI ～CHILLA’S DARK BREND ～」について

本イベントではゲームクリエイター 「Chilla’s Art（チラズアート）」による人気ゲームタイトル『閉店事件』『夜勤事件』『地獄銭湯』『赤マント』をモチーフに、マスコットキャラクター「チラ丸」とゲームに登場する"クセ強"なキャラクターの、「ちょっとダークなカフェ」をイメージして描かれたイラストを使用した限定グッズが登場します。

作品の世界観を日常で楽しめるアイテムが、1回880円（税込）のオンラインくじで手に入ります。

A賞：カフェエプロン、B賞：回転アクリルスタンド、C賞：缶入りフレークステッカー、D賞：アクリルキーホルダー、E賞：クリアファイルのほか、10連特典としてポストカードをご用意しています。

▼特設サイト

https://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/campaign/chillasart.html

■「マルイくじオンライン」とは

自宅にいながら人気キャラクターや、ブランドとの限定グッズを手に入れられるオンラインくじサービスです。くじの購入は簡単で、引くだけで結果がすぐにわかり、当たった景品はご自宅に届きます。期間限定コラボや、まとめてくじを買った場合の特典などもご用意しています。

「ハズレなし」の安心感と、自宅で楽しめる手軽さで、ファンもコレクターも夢中になるサービスです。

https://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/kuji/guide/index.html

■コラボレーショングッズ（一覧）

A賞：CHILLA’S COFFEE カフェエプロン（全1種）

ゲーム『閉店事件』に登場するカフェ、「CHILLA’S COFFEE」の制服エプロンを再現しました。

B賞：回転アクリルスタンド（全4種）

片面には描きおこしイラスト、もう片面には各作品のタイトルサムネイルをデザインした両面仕様です。くるっと回すだけで、かわいい ⇔ 怖いのギャップが楽しめるアイテムになっています。

※全4種のうち、いずれか1つが当たります

C賞：缶入りフレークステッカー（全1種）

描きおこしイラストやChilla’s Artロゴが、かわいいフレークシールになって登場！

スマホのデコにもぴったりの小さめサイズです。缶はそのまま小物入れとしても使える便利アイテムです！

D賞：アクリルキーホルダー（全4種）

描きおこしイラストを使用したアクリルキーホルダー。バッグやポーチにつけて、いつでも一緒におでかけできます。

※全4種のうち、いずれか1つが当たります

E賞：クリアファイル（全4種）

日常で使いやすいデザインで、学校や仕事にも持ち歩きやすい1枚。

裏面には各作品のタイトルサムネイルを採用し、かわいさの中に“ちょっとした怖さ”も感じられるChilla’s Artらしい仕上がりです。

※全4種のうち、いずれか1つが当たります

■10連特典

1回のお会計で10回ご購入ごとに、オリジナルポストカード（全4種）をランダムで1枚プレゼントいたします。

■開催概要

開催場所：マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」

開催期間：2026年3月19日（木）12:00～2026年4月5日（日）23:59

https://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/campaign/chillasart.html

※マルイ・モディ店舗での実施はありません

▼『Chilla's Art｜チラズアート』公式X

https://x.com/ChillasArt

■マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」とは

株式会社丸井が運営する公式ネット通販です。

1,000以上のブランドを取り扱い、ファッション・コスメ・キッズ・スポーツ・アウトドアといった生活に寄り添ったアイテムから、アニメグッズなど「一人ひとりの『好き』を応援」するアイテムまで幅広いカテゴリーの商品を展開しております。

▼マルイウェブチャネル

https://voi.0101.co.jp/voi/

▼丸井

https://www.0101.co.jp/