＜新連載＞『3度目の人生は、忘れ去られていた王女様でした～平穏に暮らしたいだけなのに、前世のことはもうウンザリ！～』3月12日(木)18時よりスタート！

写真拡大 (全14枚)

株式会社アース・スター エンターテイメント

株式会社アース・スター エンターテイメント（東京都品川区）が運営する無料WEBコミック誌【コミック アース・スター】の新作情報をお送りいたします。


『3度目の人生は、忘れ去られていた王女様でした～平穏に暮らしたいだけなのに、前世のことはもうウンザリ！～』（漫画：かじきすい　原作：雪　キャラクター原案：フルーツパンチ）の連載が、コミック アース・スター（https://comic-earthstar.com/） にて、3月12日(木)18時より開始となりました。


作品紹介



あらすじ
















第1話無料公開中 :
https://comic-earthstar.com/episode/12207421983474014710

登場キャラクターのご紹介


◆リスティア◆


この物語の主人公。フィランデル国の辺境の村に住んでいたが、王宮へ。１度目は婚約破棄された侯爵令嬢、２度目は孤児、３度目の人生を生きる。






メリア・アッセン

小説の世界の主人公。男爵令嬢にもかかわらず、王女のような扱いを受けており、数年後に隣国の王子と婚約をする運命にある。




イシュラ・シランドリア

フィランデル国の国王。リスティア、クリス、ソレイルの父親。歴代最年少で国王になり、国を治めている。




リオルガ・クラウディスタ

国王直属常備軍第三部隊隊長であり、矛と盾と呼ばれる伯爵家の子息。リスティアに忠誠を誓い、専属の護衛騎士に。




エド

フィランデル国の辺境の村に住んでいる青年。リスティアを実の妹のように思っていて、村での生活を支えている。




原作ノベル情報


著：雪　イラスト：フルーツパンチ
「３度目の人生は、忘れ去られていた王女様でした」第1巻

「１度目の人生も、２度目の人生も、もううんざり……」


平民リスティアの快進撃！！


１度目の人生はメリアに壊され、２度目の人生でその世界は小説の中と知った──。フィランデル国の辺境の村に住むリスティアは、祖母と２人で貧しいながらも幸せに暮らしていた。


けれども、リスティアが９歳のときに祖母は亡くなり、突然、国王直属の騎士であるリオルガが訪ねてくる。


どうやら自分は現国王の娘であり、王宮で保護されるらしい。


「絶対に王都には近付かないし、王宮になんて行かない。王族なんて関わりたくもない」と頭をかかえるリスティア。


実は自分の生きている世界は王宮にいるメリア・アッセンが主人公の小説の世界であることを知っていたから。


国王の父と護衛の騎士に溺愛されながら、世界を変えていく！！





[表: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/635_1_9a11324dd50873e6de40bd1115792071.jpg?v=202603120651 ]

アース・スター エンターテイメント公式サイト

コミカライズ作品　特設サイト：https://www.comic-earthstar.jp/works/comicalize/


コミック アース・スター：https://comic-earthstar.com/ （毎週木曜18時更新・毎月12日発売）


アース・スターノベル：https://earthstar-novel.com/


アース・スター ルナ：https://www.es-luna.jp/


ウタヒメドリーム：https://www.utadori.com/


補講男子：https://www.hokodan.com/


所属アーティスト花耶（KAYA）公式サイト：https://kaya.bitfan.id/


コーポレートサイト：https://www.earthstar.co.jp/