＜新連載＞『3度目の人生は、忘れ去られていた王女様でした～平穏に暮らしたいだけなのに、前世のことはもうウンザリ！～』3月12日(木)18時よりスタート！

『3度目の人生は、忘れ去られていた王女様でした～平穏に暮らしたいだけなのに、前世のことはもうウンザリ！～』（漫画：かじきすい 原作：雪 キャラクター原案：フルーツパンチ）の連載が、コミック アース・スター（https://comic-earthstar.com/） にて、3月12日(木)18時より開始となりました。

作品紹介

あらすじ

登場キャラクターのご紹介

第1話無料公開中 :https://comic-earthstar.com/episode/12207421983474014710

◆リスティア◆

この物語の主人公。フィランデル国の辺境の村に住んでいたが、王宮へ。１度目は婚約破棄された侯爵令嬢、２度目は孤児、３度目の人生を生きる。

メリア・アッセン

小説の世界の主人公。男爵令嬢にもかかわらず、王女のような扱いを受けており、数年後に隣国の王子と婚約をする運命にある。

イシュラ・シランドリア

フィランデル国の国王。リスティア、クリス、ソレイルの父親。歴代最年少で国王になり、国を治めている。

リオルガ・クラウディスタ

国王直属常備軍第三部隊隊長であり、矛と盾と呼ばれる伯爵家の子息。リスティアに忠誠を誓い、専属の護衛騎士に。

エド

フィランデル国の辺境の村に住んでいる青年。リスティアを実の妹のように思っていて、村での生活を支えている。

原作ノベル情報

著：雪 イラスト：フルーツパンチ「３度目の人生は、忘れ去られていた王女様でした」第1巻

「１度目の人生も、２度目の人生も、もううんざり……」

平民リスティアの快進撃！！

１度目の人生はメリアに壊され、２度目の人生でその世界は小説の中と知った──。フィランデル国の辺境の村に住むリスティアは、祖母と２人で貧しいながらも幸せに暮らしていた。

けれども、リスティアが９歳のときに祖母は亡くなり、突然、国王直属の騎士であるリオルガが訪ねてくる。

どうやら自分は現国王の娘であり、王宮で保護されるらしい。

「絶対に王都には近付かないし、王宮になんて行かない。王族なんて関わりたくもない」と頭をかかえるリスティア。

実は自分の生きている世界は王宮にいるメリア・アッセンが主人公の小説の世界であることを知っていたから。

国王の父と護衛の騎士に溺愛されながら、世界を変えていく！！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/635_1_9a11324dd50873e6de40bd1115792071.jpg?v=202603120651 ]

