～20歳を迎える3000形にエールを～ 西鉄電車3000形20周年企画を実施します！

西日本鉄道株式会社

西日本鉄道(株)では、天神大牟田線で運行している3000形車両のデビュー20周年を記念し、「西鉄電車3000形20周年企画」を実施します。

１. 20周年記念ビール「3000ALE（サンゼンエール）」

本企画の目玉として、3000形の運行開始20周年を祝う記念ビール「3000ALE（サンゼンエール）」を販売します。お客さまの思いを味に反映させるため実施した3000形のイメージをお尋ねするアンケートには約800名から回答をいただき、「クール」、「さわやか」、「スピード感」が上位に挙がりました。これらのイメージを表現するため、西鉄沿線で育った米を副原料に使い、口当たりが軽いエールビールに仕上げています。パッケージには缶の質感を生かした車両デザインを施しており、見た目と味の両面で3000形をお楽しみいただけます。本商品の製造にあたっては、ワンビルオリジナルクラフトビール 「ONE craft （ワン・クラフト）」の醸造実績を持つ「あおぞらブルワリー」（福岡市）にご協力いただきました。

２. 3000形のグッズ販売「祝！西鉄3000形デビュー20周年」開催

雑貨館インキューブ天神店において、3月13日（金）～3月25日（水）の期間中、グッズ販売企画「祝！西鉄3000形デビュー20周年」を開催します。3000ALEはもちろんのこと、3000形のグッズをはじめとする西鉄電車オリジナルグッズを販売するほか、最終日には西鉄電車の部品販売も実施予定です。そのほか会場では、3000形と一緒に20歳を迎える皆さまを中心に夢を描いていただく「20歳（キモチがハタチの方含む！）の夢メッセージ」を募集するなど様々な企画を実施いたします。

３. 記念電車の運行

3000形20周年記念電車を3月25日（水）より運行開始いたします。当列車には鉄道友の会より贈呈された特別ヘッドマークを装着し、雑貨館インキューブにて集めた「夢メッセージ」を記念電車の車内（まど（網棚）上ポスター）に掲出いたします。なお、記念電車運行初日には、西鉄福岡（天神）駅にて出発式を開催する予定です。

当社では、『西鉄電車3000形20周年企画』の開催を通じて、まちのにぎわい創出に努めるとともに、今後も地域の皆さまに末永く愛される西鉄電車を目指してまいります。

■ 3000形20周年記念ビールの販売について

【商品名】3000ALE（サンゼンエール）

【アルコール度数】4.5%

【販売開始日】2026年3月13日 (金)

【販売価格】350ml缶 700円（税込）

【販売数】約1,300缶分（350ml缶換算）

【販売店舗】

・雑貨館インキューブ天神店 M３Fブリッジ特設会場

・西鉄縁線駅みやげ（西鉄福岡（天神）駅２F 天神TOIRO）

・にしてつストア（レガネット天神店・レガネットマルシェ薬院店・にしてつストア高宮

店・レガネット大橋店・レガネット春日原店）

・THE RAIL KITCHEN CHIKUGO 車内

・天神福食堂（ONE FUKUOKA BLDG.５F）

ビール＆おつまみのセット（1,500円（税込））販売

※イートイン・持ち帰りどちらも販売いたします（700円(税込)）

(セット内容)

クラフトビール『3000ALE』（350ml缶）/おつまみ2品（自家製ハム、揚げパスタ）/西鉄オリジナルグッズ（マスキングテープ）

※数量限定・イートインのみ

※月～土は15時以降、日祝は終日（11時～16時）の販売となります。

【アンケート】

お客さまの思いをビールの味へ反映させるため、WEBにてアンケートを実施し、20歳以上の幅広い年代の方々からご回答いただきました。

Q.「3000形のイメージは？」（18項目） ※回答者数820/複数回答可

1位 クール（486票） 2位 さわやか（324票） 3位 スピード感（320票）

4位 軽快な（261票） 5位 若々しい（174票）

（参考）あおぞらブルワリーについて

【社名】株式会社かぐら（福岡市中央区天神2-14-13天神三井ビル3階）

【代表取締役】森 弘晴（もり ひろはる）

【設立】2016 年 3月

【事業内容】

・飲食店の経営

（あおぞらブルワリー[福岡市博多区店屋町]、博多 酒佳蔵（さかぐら）[同]）

・ビールの製造・販売、委託製造

（2022 年 7月、博多区店屋町（あおぞらブルワリー）で醸造開始）

【公式ホームページ】 https://www.dm-groups.co.jp/dm-kagura/business/

■ グッズ販売企画「祝！西鉄3000形デビュー20周年」について

【場所】

雑貨館インキューブ天神店 M３Fブリッジ特設会場

（福岡市中央区天神二丁目11番3号ソラリアステージビル）

１. グッズ販売

【開催日時】3月13日(金)～3月25日(水) 10時～20時30分

※最終日は、18時閉店

【内容】

3000形のグッズをはじめとする西鉄電車オリジナルグッズを販売します。そのほか、運行開始7周年を迎える観光列車「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」の車内で提供している沿線のドリンクや地元のお土産などの商品を限定販売します。

２. 西鉄電車部品販売の実施

【開催日時】3月25日(水)11時30分～

【内容】3000形で使用していたつり輪や肘掛けなどを販売します。

※当日9時30分より整理券を配布いたします。

３. 制服撮影会

【開催日時】3月13日(金)～3月25日(水)の土日祝

【内容】 お子さま向けに子ども用制服をご着用いただける撮影会を実施します。

1日2回実施(11時～/15時～)

夢メッセージ 台紙

４. 「20歳（キモチがハタチの方含む！）の夢メッセージ」の募集【開催日時】3月13日(金)～3月15日(日)

特設ブースに設置されたこちらのカードにメッセージをご記入いただけます。

【内容】20歳（キモチがハタチの方含む！）の夢メッセージ を募集します。お寄せいただいたメッセージの一部は、3月25日より運行開始する3000形20周年記念電車の車内（まど（網棚）上ポスター）に掲出いたします。

■ 記念電車の運行ならびに出発式について

鉄道友の会より贈呈された特別ヘッドマークを装着した３０００形２０周年記念電車を運行します。

<3000形20周年記念電車の運行>

【運行期間】 2026 年 3月25日(水)～2027年3月末（予定）

【特別装飾】

特別ヘッドマーク夢メッセージ（車内に掲示）

＜3000形20周年記念電車の出発式＞

【開催日時】 2026年3月25日(水) 10時51分～11時（予定）

【場所】 西鉄福岡（天神）駅3番線 （降車ホーム）

（参 考）西鉄電車3000形について

西鉄電車3000形は2006年3月に運行を開始しました。当社で初めて車体の材質にステンレスを採用、当社コーポレートカラーである「ブルー」、「イエロー」、「レッド」の3色のラインをあしらったカラーリングが施されています。2007年には鉄道友の会※1より贈られる「ローレル賞※2」を受賞するなど、デビュー以来西鉄電車を代表する車両として走り続け、今日に至ります。

※1 鉄道友の会

70年以上の歴史を持つ、全国規模の鉄道愛好者団体。

※2 ローレル賞

鉄道車両の進歩発展に寄与することを目的に、鉄道友の会が毎年1回、前年1月1日から12月31日までの間に日本国内で営業運転を正式に開始した新造および改造車両から選定している賞。