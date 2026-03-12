日テレアナが運営するブランドAudire（アウディーレ）が、春夏新作5型を3/18に予約販売開始

株式会社CEORY

日本テレビアナウンサーが運営するアパレルブランド「Audire（アウディーレ）」は、昨年12月に先行販売を開始した新作セレモニースタイル4型に続き、新たに春夏アイテムの新作5型を発表し、2026年3月18日(水)よりオンラインストアにて予約販売します。

休日のお出かけにも、通勤にも、幅広いシーンで活躍し、これから訪れる暖かな春の陽気とともに身に纏いたくなるプロダクトに。

予約販売開始日時：3月18日（水）18:00

お届け：2026年4月初旬より順次

開放的な気分を味わう春から夏にピッタリな、アイボリー、ピンク、ブルーなどの爽やかなカラーアイテム。1つで複数の着こなしを楽しめる、Audireの得意とするマルチウェイなアイテムも注目です。

flare

揺らいでいても、

纏うの空気のどこかに

わたしらしさはそっと息づいている。

周りの流れに身を預けても、

その奥にひっそりと揺れる芯があればいい。

変わり続ける日々で

心の底の小さな“らしさ”を抱きしめて。

5th avenue tops

5th avenue pants



Tops

Size：S / M

Color：Ivory / Brown / Navy

Price：26,400（in TAX）

Delivery：2026年4月初旬

Pants

Size：S / M

Color：Ivory / Brown / Navy

Price：\25,300（in TAX）

Delivery：2026年4月初旬

ガラス張りのビルに映る自分をふと、誇らしく思えるようなトップス。

ニューヨークの風をまとうような、ドラマティックなフレアシルエットパンツ。

トップスは左肩のゴールドボタン、折り重なる構築的なライン。

そして、ウエストベルトで変わる表情。

パンツはワンタックの端正さと、裾に向かう大胆な広がり。

そのコントラストが、歩くたびに自信を連れてくる。

“自分の人生は自分で切り拓く”-

そんな意志をそっと後押ししてくれるセットアップです。

Petal collar shirt



Size：S / M

Color：White / Gray / Navy

Price：\24,200（in TAX）

Delivery：2026年4月頭初旬

肩にそっと花びらを重ねるように、大きめの襟がひらりと表情をつくる一枚。

ギャザーを寄せた袖は、空気を含むようにふわり。

けれどボディーとカフスは端正だから甘さに偏らない。

凛としたスタイルをつくるAudireらしいシャツブラウスです。

Essential puff sleeve tops

Size：S / M

Color：Ivory / Pink / Navy

Price：\23,100（in TAX）

Delivery：2026年4月初旬

毎日のコーデ決めに寄り添うトップス。

肩にきゅっと集めたふんわりギャザーが、シンプルなボディに華やぎを添えます。

一枚で着ても、レイヤードしても、コーディネートの幅を広げてくれる万能さに脱帽。

自然と手に取りたくなる、頼れる一枚です。

Tea time shirt dress

Size：S / M

Color：Blue / Gray / Navy

Price：\35,200（in TAX）

Delivery：2026年4月頭初旬

石畳の小道を抜けた先にある、クラシックなカフェの空気をまとって。

巻き方で表情が変わるボウタイが凛とした佇まいと、柔らかな愛らしさを引き出します。

日常を少しだけドラマティックにするシャツドレスです。

◆Audireについて

はたらく日々に、凛と、心地よいスタイルを叶える服、Audire。いつでも、どこでも、凛とした雰囲気を纏っていたい。何かに打ち込んでいるときも 大切な人と過ごすひとときも。少しの不安に晒されているときでさえ 、 “ありたい自分”でいられることが心地よい。

日本テレビアナウンサーの声をもとに、現代社会を生きるあらゆる女性たちが いつ、どんなシーンにおいても身に纏えばすっと背筋が伸び、 軽やかに、自分らしく振る舞えるプロダクトを届けていきます。服そのものの提案だけではなく、その過程にも寄り添うブランドであることを目指しています。

◆商品のお貸し出し、ご掲載に関するお問い合わせ

73 Showroom：03-6447-4188／info@73showroom.com

◆一般のお客様のお問い合わせ

Audireカスタマーセンター：https://audire.channel.io/support-bots/88937

《問い合わせ窓口》

営業時間：11:00-18:00 (定休日：土日祝日)

《オンラインストア》

https://audire.jp/