寧々丸 × VILLAGE VANGUARD コラボグッズ、待望のオンライン受注販売が決定！～「鬼の子教祖」が降臨！～
こんねね！
SNSや配信で絶大な人気を誇る「鬼の子教祖」こと、寧々丸とヴィレッジヴァンガードのスペシャルコラボが実現しました！
今回のコラボのために用意された、パステルカラーのチェック柄と蝶が舞う幻想的なデザインの限定グッズが多数ラインナップ。定番のアクリルフィギュアや缶バッジから、デスクマット、さらには普段使いに嬉しいアパレルアイテムまで、寧々丸の魅力を詰め込んだ完全受注生産でお届けします。
今しか手に入らない、教祖様との「お揃い」アイテムをお見逃しなく！
【商品詳細】
■アクリルフィギュア 全1種 各\2,900（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
約13cm×9cm
■アクリルキーホルダー 全1種 各\1,200（税込）
【素材】
アクリル、鉄
【サイズ】
約7cm×5cm
■POP風アクリルバッジ 全1種 各\1,300（税込）
【素材】
アクリル、鉄、プラスチック
【サイズ】
約6cm×8cm
■缶バッジ 全1種 各\700（税込）
【素材】
ブリキ
【サイズ】
約5.7cm
■ステッカー 全1種 各\700（税込）
【素材】
PET
【サイズ】
約7.5cm×5cm
■マグカップ 全1種 各\2,500（税込）
【素材】
陶器
【サイズ】
約9.5cm×8.2cm
■ロングタオル 全1種 各\2,900（税込）
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
約110cm×20cm
■デスクマット 全1種 各\3,900（税込）
【素材】
ポリエステル、天然ゴム
【サイズ】
約30cm×60cm
■トートバッグ 全1種 各\4,500（税込）
【素材】
綿
【サイズ】
約36cm×37cm
■キャンバスポーチ 全1種 各\3,500（税込）
【素材】
綿
【サイズ】
約17.3cm×23cm
■Tシャツ 全1種 各\4,900（税込）
【素材】
綿
【サイズ】
M：身丈70cm/身幅52cm/袖丈20cm/肩幅47cm
L：身丈74cm/身幅55cm/袖丈22cm/肩幅50cm
XL：身丈78cm/身幅58cm/袖丈24cm/肩幅53cm
■パーカー 全1種 各\9,900（税込）
【素材】
綿
【サイズ】
M：身丈67cm/身幅53cm/袖丈62cm/肩幅47cm
L：身丈70cm/身幅56cm/袖丈63cm/肩幅50cm
XL：身丈73cm/身幅59cm/袖丈63cm/肩幅53cm
■ダイカットクッション 全1種 各\7,900（税込）
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
約30m×20cm
【受注期間】
2026年3月12日（木）18：00～2026年3月29日（日）23：59
【お届け予定日】
2026年5月中旬～2026年5月下旬予定
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22252/
【関連リンク】
▼『寧々丸』公式X
https://x.com/nenemaru220
▼『寧々丸』公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@nenemaru220
【ヴィレッジヴァンガード各種URL】
■公式HP
https://www.village-v.co.jp/
■オンラインストア
https://vvstore.jp/
■公式X
https://x.com/vv__official
■公式Instagram
https://www.instagram.com/village_vanguard/
■公式TikTok
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv
【お客様からのお問い合わせ先】
《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》
TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）