空山基 自身最大の回顧展『SORAYAMA 光・透明・反射 ―TOKYO―』入場特典に、エアロスミス『Just Push Play』限定ステッカー

写真拡大 (全3枚)

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

この度、アーティスト空山基による過去最大規模の回顧展『SORAYAMA　光・透明・反射　ーTOKYOー』を、2026年3月14日（土）から5月31日（日）まで、CREATIVE MUSEUM TOKYO（東京・京橋）にて開催いたします。本日、開催に先駆け、開幕日となる3月14日（土）より、会場にて入場特典としてエアロスミス『Just Push Play』25周年を記念した限定ステッカーを配布することが決定いたしました。



『SORAYAMA　光・透明・反射　ーTOKYOー』入場特典ステッカー

空山基の名を世界に広く知らしめた象徴的なアートワークのひとつ、エアロスミスのアルバム『Just Push Play』。
本作は2001年のリリース以来、強い存在感を放つビジュアルとともに語り継がれ、音楽とアートが交差する名盤として多くのファンを魅了してきました。



実は『Just Push Play』のジャケットに採用されたビジュアルは、空山が意図していたオリジナルの向きとは左右が反転した状態で世に出ています。制作当時、アルバムのアートディレクターが空山本人のもとへ直接プレゼンテーションに訪れた際、提示された素材が“裏焼き”だったことから、そのまま反転した向きで進行してしまったといいます。後日、空山が修正を求めたものの、結果としては反転したまま採用されることになった――。あの世界的なビジュアルの背景には、そんな経緯があったそうです。



アルバムのリリース25周年を記念し、「SORAYAMA 光・透明・反射 ーTOKYOー」では、展覧会へお越しの皆さまへ入場特典として、『Just Push Play』のオリジナルイラストをあしらった限定ステッカーをプレゼントいたします。


ステッカーは、空山が長年追求してきた「光」「透明」「反射」の美学を想起させるメタリックな世界観を凝縮したデザイン。展覧会体験の余韻とともに持ち帰れる、特別なノベルティとなっています。


※配布期間：3月14日(土)スタート


　数量限定のため、なくなり次第終了となります。この機会にぜひ会場でお受け取りください。


※入場特典はお一人様1点まで（予定）
※画像はイメージです／仕様・配布条件は予告なく変更となる場合がございます


『SORAYAMA　光・透明・反射　ーTOKYOー』チケット情報

【入館料】

※チケット価格はすべて税込み


＜当日券＞


　一般：\2,500 / 学生（大学）：\1,800 / 学生（高校）：\1,500 / 子ども（小中学生）：\1,000


　販売場所：CREATIVE MUSEUM TOKYO チケットカウンター＆イープラス（https://eplus.jp/hajimesorayama/）



＜前売券＞


　一般：\2,300 / 学生（大学）：\1,600 /学生（高校）：\1,300 /子ども（小中学生）：\800


　販売期間：～3/13(木)まで


　販売場所：イープラス（https://eplus.jp/hajimesorayama/）



＜ペアチケット＞※前売券限定


　\4,500


　販売期間：～3/13(木)まで


　販売場所：イープラス（https://eplus.jp/hajimesorayama/）


　※一般入場券2枚のお得なセット券を期間限定で発売中！


　2名様でご来場の場合も、1名様で2回ご来場の場合もご利用いただけます。



【スペシャルチケット】

＜クリスタルストロベリーチケット＞全2種




\25,000


販売期間：発売中　※なくなり次第終了


販売場所：イープラス（https://eplus.jp/hajimesorayama/）



＜オリジナルトートバッグ＆限定チャーム付きチケット＞ 全2種




\7,000


販売期間：発売中　※なくなり次第終了


販売場所：イープラス（https://eplus.jp/hajimesorayama/）


開催概要

タイトル：SORAYAMA　光・透明・反射　ーTOKYOー


期間： 2026年3月14日(土)～2026年5月31(日)　※休館日：なし


時間：10:00～18:00


※(金)(土)および祝前日、GW4/28(火)～5/6(水)および5/31(日)　10:00～20:00


※最終入場は閉館30分前


会場： CREATIVE MUSEUM TOKYO（〒104-0031 東京都中央区京橋１丁目７－１ TODA BUILDING 6階）


企画 : NANZUKA


主催：ソニー・ミュージックエンタテインメント


企画協力：ソニー・クリエイティブプロダクツ


特別協賛：ソニー・ホンダモビリティ


展覧会ウェブサイト：https://sorayama2026.jp/


チケット販売サイト：https://eplus.jp/hajimesorayama/


X：@sorayama_2026 https://x.com/sorayama_2026


Instagram：@sorayama_2026 https://www.instagram.com/sorayama_2026/


TikTok：@sorayama_2026 https://www.tiktok.com/@sorayama_2026


コピーライト表記：(C)SORAYAMA